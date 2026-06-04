لماذا يتم تشغيل فتحة تهوية حمامك من تلقاء نفسها ولا تتوقف عن العمل

سواء كنت تسميها فتحة تهوية الحمام أو مروحة العادم، فإن هذا الجهاز الصغير الموجود أعلى الحائط أو المثبت في السقف لديه وظيفة مهمة للقيام بها، حيث يقوم بتدوير الهواء لإزالة الروائح وإزالة الرطوبة. يتم تنشيط فتحات الحمام بعدة طرق، ولكن معظمها يتوقف عن العمل بعد فترة من الوقت. إذا كان جهازك يعمل من تلقاء نفسه ثم استمر في العمل، فهذه علامة على وجود مشكلة. قد يكون السبب ماس كهربائي، أو حساسية زائدة، أو رطوبة زائدة. دعونا نلقي نظرة فاحصة.

قبل أن نتحدث عن المدة التي يجب أن تبقى فيها فتحة التهوية لديك، من المهم أن نفهم أن بعض المنازل الحديثة بها مراوح للحمام والمطبخ من المفترض أن تعمل طوال اليوم، كل يوم. يطلق عليها اسم التهوية الميكانيكية اللامركزية (dMEV). بالإضافة إلى الحفاظ على جودة هواء عالية، فهذا يعني أن التبديل غير ضروري.

يتم تشغيل أو إيقاف فتحات الحمام الأخرى بعدة طرق. يمكن أن تكون يدوية، أو متصلة بمفتاح الإضاءة، أو موقوتة، أو مفعلة بالحركة، أو تحتوي على مستشعر رطوبة مدمج. كلما كان الجهاز أكثر تعقيدًا، زادت احتمالية حدوث خطأ ما. إذا كان لا يزال لديك التعليمات الأصلية، فيمكنك مراجعة قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها؛ تتوفر أيضًا العديد من الأدلة عبر الإنترنت. ومع ذلك، فإن العبث بأي شيء مرتبط بالطاقة يمكن أن يكون خطيرًا، لذا ما لم يكن الإصلاح واضحًا ومباشرًا، فمن المحتمل أن تكون هذه إحدى تلك المهام الكهربائية التي لا ينبغي عليك القيام بها بنفسك.