هل تشعر أنك ترى حاويات أقل من الستايروفوم هذه الأيام؟ قد تكون على حق. وفقًا لـ Tacking Dive ، بدأت موجة من حظر الستايروفوم تجتاح الولايات المتحدة في عام 2025. وللولايات مثل رود آيلاند وأوريجون تقوم بتكوين قوانين تحظر استخدام حاويات رغوة البوليسترين (الستايروفوم) في المطاعم.
ومع ذلك ، قد يتم إعطاءك في بعض الأحيان تناول الطعام في طلاء الستايروفوم ، اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه. لكن تذكر أن الستايروفوم هو مجرد شركة تخزين مؤقتة لطعامك. عندما تصل إلى المنزل وتريد تسخين وجبتك ، يجب عليك دائمًا نقل العناصر الخاصة بك إلى طبق أو صفيحة آمنة للميكروويف قبل “nuking”. (كملاحظة جانبية ، يجب أيضًا ألا تقوم أبدًا بالأطعمة الميكرووية في معظم الحاويات البلاستيكية.)
إذن ، ما الضرر في مجرد تفريغ حاوية الستايروفوم في الميكروويف؟ يتكون الستايروفوم من البوليسترين الموسع ، وهو في الغالب مصنوع من مادة كيميائية تسمى الستايرين مونومر (أو الستايرين فقط). على الرغم من أن الستايرين قد تم استخدامه تاريخياً في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات التجارية ، إلا أنها ليست غير ضارة تمامًا للبشر. عندما تقوم بتخزين الطعام في حاوية الستايروفوم ، يمكن نقل كميات صغيرة من الستايرين إلى طعامك – وسرعة تنقيح الميكروويف. كما يوضح أستاذ جامعة ولاية أريزونا رولف هالدن (عبر Business Insider) ، “يمكن أن تولد هيت المزيد من اللبنات الكيميائية المجانية ، كما أنه يسرع حركته من البلاستيك وإلى الطعام”.
تعبئة طعام سامة محتملة
وجد تحليل عام 2019 لبيانات دراسة الأتراب الدولية (عبر الطب المهني والبيئي) علاقة قوية بين التعرض الستايرين والورم اللمفاوي غير هودجكين ، وسرطان المريء ، وسرطان البنكرياس (سبب وفاة ابن إيفل كنيفيل ، روبي). بالإضافة إلى ذلك ، تصف المكتبة الوطنية للطب الستايرين بأنها “من المتوقع أن تكون مسرطنة بشرية”.
في هذه المرحلة ، قد تكون قلقًا بشأن تناول الطعام الذي كان في حاوية الستايروفوم ، سواء كان ذلك في الميكروويف أم لا. وقد لا تكون مخاوفك لا أساس لها من الصحة ، لأن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تشير إلى أن “كميات صغيرة من الستايرين” يمكن أن تتسرب إلى طعام كان في حاوية قائمة على الستايرين. يمكن تضخيم هذا النوع من تأثير الترشيح عندما يتعرض الستايرين للحرارة ، والتي لوحظت في دراسة 2021 في الأطعمة. اختبر الباحثون ترحيل جزيئات الستايرين في الأطعمة المختلفة تحت إعدادات درجات الحرارة المختلفة. علاوة على ذلك ، احتوت Fattier Foods على المزيد من الستايرين بعد تخزينها على المدى الطويل أو تسخينها إلى درجات حرارة عالية في حاويات الستايروفوم.
كيفية تجنب استخدام حاويات الستايروفوم لتناول الطعام في تناول الطعام
لا تقلق؛ حتى لو كنت قد قمت بالفعل بتفكيك حاويات الستايروفوم في حياتك ، فربما تكون على ما يرام. إنه التأثير التراكمي للقيام بذلك مرارًا وتكرارًا يسبب مشكلة محتملة. علاوة على ذلك ، تم إجراء دراسات حول الستايرين في كثير من الأحيان باستخدام أشخاص عملوا مع مواد الستايرين لسنوات عديدة ، وليس أولئك الذين ينطلقون بشكل غير متكرر أوامرهم.
يتم تمييز بعض حاويات الستايروفوم بختم يشير إلى أنه آمن للميكروويف. ومع ذلك ، إذا كنت تشعر بالقلق على الإطلاق ، فقد ترغب في قضاء الوقت الإضافي في صياغة طعامك ثم تسخينه إلى درجة الحرارة المفضلة لديك. إذا كنت تشتري الطعام للذهاب وتريد تجاوزها باستخدام حاوية الستايروفوم تمامًا ، فيمكنك إحضار الحاوية الخاصة بك أو تسأل عما إذا كانت المؤسسة لديها بديل مستدام وربما أكثر أمانًا.
تأكد من إعادة تدوير حاويات الستايروفوم بشكل مناسب ، بدلاً من مجرد تحريكها. يمكنك أيضًا العثور على الاستخدامات الثانية الإبداعية لهم ، مثل ألواح الستايروفوم كمنزلقات صالة رياضية (إليك أشياء أخرى في منزلك يمكنك استخدامها في التدريبات الخاصة بك).