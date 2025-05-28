لماذا يجب ألا تضع حاويات الستايروفوم في الميكروويف

هل تشعر أنك ترى حاويات أقل من الستايروفوم هذه الأيام؟ قد تكون على حق. وفقًا لـ Tacking Dive ، بدأت موجة من حظر الستايروفوم تجتاح الولايات المتحدة في عام 2025. وللولايات مثل رود آيلاند وأوريجون تقوم بتكوين قوانين تحظر استخدام حاويات رغوة البوليسترين (الستايروفوم) في المطاعم.

ومع ذلك ، قد يتم إعطاءك في بعض الأحيان تناول الطعام في طلاء الستايروفوم ، اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه. لكن تذكر أن الستايروفوم هو مجرد شركة تخزين مؤقتة لطعامك. عندما تصل إلى المنزل وتريد تسخين وجبتك ، يجب عليك دائمًا نقل العناصر الخاصة بك إلى طبق أو صفيحة آمنة للميكروويف قبل “nuking”. (كملاحظة جانبية ، يجب أيضًا ألا تقوم أبدًا بالأطعمة الميكرووية في معظم الحاويات البلاستيكية.)

إذن ، ما الضرر في مجرد تفريغ حاوية الستايروفوم في الميكروويف؟ يتكون الستايروفوم من البوليسترين الموسع ، وهو في الغالب مصنوع من مادة كيميائية تسمى الستايرين مونومر (أو الستايرين فقط). على الرغم من أن الستايرين قد تم استخدامه تاريخياً في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات التجارية ، إلا أنها ليست غير ضارة تمامًا للبشر. عندما تقوم بتخزين الطعام في حاوية الستايروفوم ، يمكن نقل كميات صغيرة من الستايرين إلى طعامك – وسرعة تنقيح الميكروويف. كما يوضح أستاذ جامعة ولاية أريزونا رولف هالدن (عبر Business Insider) ، “يمكن أن تولد هيت المزيد من اللبنات الكيميائية المجانية ، كما أنه يسرع حركته من البلاستيك وإلى الطعام”.