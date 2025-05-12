لماذا يجب ألا تطبخ اللحوم المجمدة في الميكروويف

ربما نسيت أن تضع لحمك في الذوبان ، والآن حان الوقت لطهي العشاء. قد يكون من المغري وضع اللحم المتجمد في الميكروويف لإذابةه بسرعة – إنه يحتوي على إعداد ضئيل ، بعد كل شيء – ولكن هل يجب عليك؟
يقول البروفيسور كوستاس ستاثوبولوس ، عالم الطعام في جامعة أبيرتاي في دندي ، إنها ليست فكرة جيدة. في حلقة من البرنامج التلفزيوني البريطاني “Inside the Factory” ، قال للمضيف Cherry Healy “، إنه في الحقيقة ليس أفضل التقنيات” ، مع التركيز على احتمال أن تزدهر البكتيريا الضارة في اللحوم التي لم يتم إذابها بشكل صحيح (عبر ديلي ميل).
تضيف وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أن طهي اللحوم النيئة في الميكروويف ليس بالضرورة غير آمن ، شريطة أن تخطط لطهيها على الفور. يشرحون أن بعض أجزاء اللحم قد تبدأ في الطهي أثناء تحريكها. ليس من الآمن حمل اللحوم المطبوخة جزئيًا لأنه قد وصلت إلى درجات حرارة تشجع النمو البكتيري. إن طهيها على الفور سيقتل أي بكتيريا ضارة.
اللحم المجمد الميكروويف لا يتذوق أيضًا جيدًا
بصرف النظر عن قضايا السلامة ، يشير جيس بريلز ، وهو نجم “آكلة اللحوم المتشددين” ولديه شهادة دراسات عليا في علوم اللحوم من جامعة ولاية أيوا ، ويشير إلى سبب آخر عن رغبتك في تجنب طهي اللحوم المجمدة في الميكروويف: النكهة “الغريبة”. يحدث هذا التغيير غير السار في الذوق ، والذي وصفته “بالدفء فوق النكهة” ، بسبب أكسدة الدهون. وبعبارة أخرى ، فإن الدهون في اللحوم تتساقط أثناء عملية الطهي.
وهذا ليس كل شيء – قد ينتهي بك الأمر بمشكلات الملمس أيضًا. أوضح جاكوب تويل ، دكتوراه ، أستاذ مساعد في جامعة ولاية ميسوري الشمالية الغربية ، على الأداء الذي يتناوله الراتينجية أنه عندما يتم طهي اللحوم مثل الدجاج في الميكروويف ، فإن الميكروويف تسبب جزيئات الماء في اللحم تهتز وتنتج الحرارة. “نظرًا لمحتوى الرطوبة العالي ، فإن الميكروويف قادر على تسخين المنتج بسرعة كبيرة” ، وفقًا لما قاله Tuell. “ومع ذلك ، مع حدوث ذلك ، تسبب أفراف الميكروويف أيضًا تغييرات على طريقة تنظيم البروتينات ، والتي يمكن أن تغير بدورها نسيجها.” النتيجة؟ اللحوم التي هي صعبة ومطاط.
أفضل طريقة لذوبان اللحوم المجمدة
للتأكد من أن لحمك آمن ولذيذ ، تنصح وزارة الزراعة الأمريكية بذوبانه في ثلاجة. من الواضح أن هذا يعني التخطيط للمستقبل لأنه قد يتطلب ما لا يقل عن 24 ساعة – أو أكثر ، إذا كنت تذوب عنصرًا كبيرًا مثل تركيا. ومع ذلك ، فإن هذه الطريقة ستمنع درجة حرارة اللحوم من الانتقال إلى منطقة الخطر حيث تزدهر البكتيريا.
لالذوبان الأسرع ، تقترح وزارة الزراعة الأمريكية استخدام ذوبان الماء البارد. مع اللحوم في حزمة مقاومة للتسرب ، غمرها في ماء الصنبور البارد. ثم ، قم بتغيير الماء كل 30 دقيقة حتى يذوب. يجب أن يتم طهي اللحوم بهذه الطريقة على الفور.
كما ذكرنا سابقًا ، فإن إزالة الجليد من اللحم في الميكروويف آمن أيضًا ، طالما أنك تطبخها على الفور. بالإضافة إلى ذلك ، تنص وزارة الزراعة الأمريكية على أنه يجب طهي اللحوم التي تم إذابتها قبل إعادة التجميع.
أخيرًا ، توفر وزارة الزراعة الأمريكية خيار الطهي دون ذوبان الجليد. يذكرون أن هذا آمن تمامًا ، ولكن قد يستغرق الأمر حوالي 50 ٪ من طهي اللحوم المذابة.