لماذا يجب ألا تطبخ اللحوم المجمدة في الميكروويف

ربما نسيت أن تضع لحمك في الذوبان ، والآن حان الوقت لطهي العشاء. قد يكون من المغري وضع اللحم المتجمد في الميكروويف لإذابةه بسرعة – إنه يحتوي على إعداد ضئيل ، بعد كل شيء – ولكن هل يجب عليك؟

يقول البروفيسور كوستاس ستاثوبولوس ، عالم الطعام في جامعة أبيرتاي في دندي ، إنها ليست فكرة جيدة. في حلقة من البرنامج التلفزيوني البريطاني “Inside the Factory” ، قال للمضيف Cherry Healy “، إنه في الحقيقة ليس أفضل التقنيات” ، مع التركيز على احتمال أن تزدهر البكتيريا الضارة في اللحوم التي لم يتم إذابها بشكل صحيح (عبر ديلي ميل).

تضيف وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أن طهي اللحوم النيئة في الميكروويف ليس بالضرورة غير آمن ، شريطة أن تخطط لطهيها على الفور. يشرحون أن بعض أجزاء اللحم قد تبدأ في الطهي أثناء تحريكها. ليس من الآمن حمل اللحوم المطبوخة جزئيًا لأنه قد وصلت إلى درجات حرارة تشجع النمو البكتيري. إن طهيها على الفور سيقتل أي بكتيريا ضارة.