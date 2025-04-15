لماذا يجب أن تبدأ في تناول المغنيسيوم إذا كان عمرك أكثر من 50 عامًا

مع تقدمك في السن ، لا يمتص جسمك العناصر الغذائية من الطعام بكفاءة كما حدث من قبل. قد تتقلص شهيتك أيضًا. من المحتمل أنك لا تأكل كما فعلت في سن المراهقة أو العشرينات من العمر ، وقد لا تكون أيضًا نشطًا جسديًا. تميل كتلة العضلات أيضًا إلى الانخفاض مع تقدم العمر ، مما يبطئ الأيض. على الرغم من تناول أقل ، لا يزال جسمك يحتاج إلى الكثير من العناصر الغذائية للمساعدة في منع أو إدارة المشكلات الصحية المزمنة.

واحدة من هذه العناصر الغذائية الرئيسية هي المغنيسيوم. يمكن أن يكون من السهل تفويت نقص معتدل ، ولكنه قد يظهر على أنه منخفض الطاقة ، أو مشكلة النوم ، أو تقلبات الحالة المزاجية ، أو مشاكل الذاكرة ، وفقًا لمراجعة 2021 في المواد الغذائية. ترك دون رادع ، يمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم المزمن إلى زيادة الإجهاد التأكسدي في الجسم. غالبًا ما يؤدي الإجهاد التأكسدي إلى ظهور حالات خطيرة مثل أمراض القلب ، ومرض السكري من النوع 2 ، والاكتئاب ، واضطرابات العضلات ، وحتى الخرف.

تحتاج النساء البالغات إلى ما لا يقل عن 310 ملليغرام من المغنيسيوم في اليوم ، ويحتاج الرجال إلى حوالي 100 ملليغرام. عليك أن تأكل الكثير من الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والفاصوليا للحصول على ما يكفي من المغنيسيوم كل يوم. كوب من دقيق الشوفان المطبوخ (63 ملليغرام) ، أوقية من بذور اليقطين (168 ملليغرام) ، وكوب من الفاصوليا السوداء المطبوخة (120 ملليغرام) سوف تحصل على 351 ملليغرام من المغنيسيوم. يمكنك أيضًا التأكد من حصولك على ما يكفي من المغنيسيوم كل يوم من خلال تناول مكملات المغنيسيوم.