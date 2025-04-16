لماذا يجب أن تتجنب شرب الكثير من عصير التوت البري إذا كان لديك مرض السكري

إذا كان لديك مرض السكري ، فلا يزال من الممكن الاستمتاع بمعظم الأطعمة ، شريطة أن تراقب كمية الكربوهيدرات وأحجام الأجزاء. ومع ذلك ، يقترح الخبراء أنك قد ترغب في التمسك بالفواكه الكاملة بدلاً من عصائر الفاكهة. عصائر الفاكهة يمكن أن تكون عالية في السكر. أيضًا ، لا تحتوي على أي كمية كبيرة من الألياف (خاصة مقارنة بالفواكه الكاملة) ، مما يعني أن محتوى السكر الخاص بهم يتم امتصاصه بسرعة في مجرى الدم الخاص بك ويمكنه ارتفاع نسبة السكر في الدم.

بالنظر إلى حقيقة أن عصير التوت البري يميل إلى أن يكون تورتة ، فقد تعتقد أنه سيكون بديلاً جيدًا. (اقرأ عن التأثير غير المتوقع على أنبوبك إذا كنت تشرب عصير التوت البري كل يوم.) ولكن تجدر الإشارة إلى أن كوبًا من عصير التوت البري 8 أوقية يحتوي على ما يزيد قليلاً عن 26 جرامًا من الكربوهيدرات ، مع أكثر من 23 جرامًا من السكر. بالإضافة إلى ذلك ، لديها فقط 0.2 جرام من الألياف.

مع ذلك ، إذا كنت حريصًا ، فلا يجب تجنب عصير التوت البري تمامًا. يكمن المفتاح في شرب ما لا يزيد عن نصف كوب من عصير التوت البري غير المحلى أو واحد محلى فقط مع محلية اصطناعية مثل السكرالوز.