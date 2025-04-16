لماذا يجب أن تتجنب شرب الكثير من عصير التوت البري إذا كان لديك مرض السكري

إذا كان لديك مرض السكري ، فلا يزال من الممكن الاستمتاع بمعظم الأطعمة ، شريطة أن تراقب كمية الكربوهيدرات وأحجام الأجزاء. ومع ذلك ، يقترح الخبراء أنك قد ترغب في التمسك بالفواكه الكاملة بدلاً من عصائر الفاكهة. عصائر الفاكهة يمكن أن تكون عالية في السكر. أيضًا ، لا تحتوي على أي كمية كبيرة من الألياف (خاصة مقارنة بالفواكه الكاملة) ، مما يعني أن محتوى السكر الخاص بهم يتم امتصاصه بسرعة في مجرى الدم الخاص بك ويمكنه ارتفاع نسبة السكر في الدم.
بالنظر إلى حقيقة أن عصير التوت البري يميل إلى أن يكون تورتة ، فقد تعتقد أنه سيكون بديلاً جيدًا. (اقرأ عن التأثير غير المتوقع على أنبوبك إذا كنت تشرب عصير التوت البري كل يوم.) ولكن تجدر الإشارة إلى أن كوبًا من عصير التوت البري 8 أوقية يحتوي على ما يزيد قليلاً عن 26 جرامًا من الكربوهيدرات ، مع أكثر من 23 جرامًا من السكر. بالإضافة إلى ذلك ، لديها فقط 0.2 جرام من الألياف.
مع ذلك ، إذا كنت حريصًا ، فلا يجب تجنب عصير التوت البري تمامًا. يكمن المفتاح في شرب ما لا يزيد عن نصف كوب من عصير التوت البري غير المحلى أو واحد محلى فقط مع محلية اصطناعية مثل السكرالوز.
تجنب كوكتيلات عصير التوت البري
على الرغم من أن الاستهلاك المعتدل لعصير التوت البري غير المحلى لن يتسبب في مشكلة ، فمن المهم أن نلاحظ أن هناك أنواعًا أخرى من منتجات عصير التوت البري يجب عليك تجنبها.
في حين أن كوكتيلات عصير التوت البري تحتوي على عصير التوت البري ، فإنها تشكل عمومًا حوالي 27 ٪ إلى 31 ٪ من المشروبات ، وفقًا لمقال عام 2003 من رعاية مرضى السكري. هذا يعني أنك لن تحصل على ما يقرب من الكثير من العناصر الغذائية المفيدة الموجودة في عصير التوت البري. بصرف النظر عن ذلك ، قد تحتوي كوكتيلات عصير التوت البري على مكونات أخرى لا تريدها ، مثل الألوان والنكهات وسكر القصب المضافة أو شراب الذرة عالي الفركتوز.
مثل نظرائهم بنسبة 100 ٪ ، تميل كوكتيلات عصير التوت البري إلى ارتفاع السكر. على سبيل المثال ، هناك 28 جرامًا من الكربوهيدرات و 25 جرامًا من السكر في كوكتيل عصير التوت البري الأصلي في المحيط. هذا يجعلها أعلى من جرامين في السكر أكثر من عصير التوت البري بنسبة 100 ٪ – معظمها من السكر المضافة بدلاً من سكر الفاكهة الطبيعية.
التوت البري أنفسهم يمكن أن تكون جيدة لمرض السكري
على الرغم من أن السكر الزائد ونقص الألياف في عصير التوت البري قد يكونان مشكلة إذا لم تحتفظ بعلامات تبويب على مقدار ما لديك ، فقد يكون التوت البري أنفسهم مفيدين للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2. وجد مراجعة منهجية 2022 والتحليل التلوي المنشور في التغذية والتمثيل الغذائي وأمراض القلب والأوعية الدموية أن كلا من التوت البري والتوت بشكل ملحوظ قد تحسنت بشكل كبير من عدة علامات من مرض السكري من النوع 2 ، بما في ذلك نسبة الجلوكوز في الدم والصيام. كانت الآلية المقترحة هي البوليفينول – وخاصة الأنثوسيانين – التي تحتوي عليها هذه التوت. الأنثوسيانين هي المركبات المسؤولة عن إعطاء النباتات اللون الأحمر والأزرق والأرجواني الزاهية.
وجد مراجعة منهجية 2024 والتحليل التلوي في المواد الغذائية أيضًا أن التوت البري قد يحسن بشكل متواضع حساسية الأنسولين ويقلل من خطر القلب والأوعية الدموية عن طريق تحسين نسبة TC/HDL-C ، وخاصة في شكل المكملات المجففة. ومع ذلك ، في هذه الدراسة ، لا يبدو أنه يؤثر على نسبة الجلوكوز في الدم أو الهيموغلوبين الغليسي. بالإضافة إلى ذلك ، لم تؤثر جرعة البوليفينول أو الأنثوسيانين على النتائج.