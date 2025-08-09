لماذا يجب أن ترش القليل من مسحوق الفلفل الحار حول مغذية الطيور الخاصة بك

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
يمكن لكل عشاق الطيور تقدير مزايا إنشاء مغذيات الطيور في الفناء أو الحديقة. لا يمكن أن توفر لك الطيور التي تغذيك فرص مراقبة الطيور في جميع أنحاء منزلك فحسب ، بل ستشعر أيضًا بالراحة مع العلم أنك تدعم مجموعة متنوعة من الأنواع. هذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص بالنظر إلى انخفاض عدد الطيور في أمريكا الشمالية بشكل مطرد منذ عقود. بصرف النظر عن تجنب الأخطاء الشائعة مع تغذية الطيور الخاصة بك نفسه ، قد تحتاج أيضًا إلى النظر في طرق لحماية البذور من السناجب الشاهقة التي تسرق الطعام المخصصة للطيور في الفناء الخلفي. يروج بعض الأشخاص استخدام مسحوق الفلفل الحار حول مغذيات الطيور كوسيلة لردع السناجب من البذرة ، ولكن هذه الطريقة لها بعض الجوانب السلبية والقيود التي يجب وضعها في الاعتبار على الرغم من فعاليتها المحتملة.
مسحوق الفلفل الحار هو عنصر أساسي مشترك في المطبخ يستخدم لإضافة التوابل والنكهة إلى مجموعة متنوعة من الأطباق. مركبها الرئيسي ، Capsaicin ، مسؤول عن زيادة الحرارة وجعل فمك يحترق إذا كنت تستخدم الكثير. إذا كنت من بين العديد من الأشخاص الذين لا يستطيعون التعامل مع مسحوق الفلفل الحار ، فقد اتضح أن لديك شيء مشترك مع السناجب. في حين أن بعض الحياة البرية محصنة ضد الأحاسيس المحترقة لمسحوق الفلفل الحار بعد الاستهلاك ، فإن السناجب ليست من بينها. لهذه الأسباب ، يستخدم بعض محبي الطيور مسحوق الفلفل الحار حول بذور الطيور لأنه يمكن أن يردع السناجب دون الإضرار بالأنظمة الهضمية للطيور.
كيف قد يحمي مسحوق الفلفل الحار مغذيات الطيور من السناجب
من الناحية النظرية ، قد يساعد مسحوق الفلفل الحار في ضمان قدرتك على إطعام الطيور بنجاح دون وصول السناجب إلى طعامها أولاً. إذا قررت استخدام رادع السنجاب المحتمل ، فإن التوصية هي ببساطة رش كمية صغيرة من المكون مع البذرة قبل وضعها في المغذيات كالمعتاد. الأمل هو أنه إذا واجه السنجاب الآثار السلبية للكبولة ، فسوف يتجنبون العودة لسرقة المزيد من البذور في المستقبل. في الوقت نفسه ، لن يتسبب مسحوق الفلفل الحار في أي أحاسيس محترقة في أفواه أو معدة الطيور التي تحاول حمايتها ، مما يجعل هذا يبدو وكأنه حل مربح.
تدعم الأبحاث السابقة هذه الطريقة ، مع إحدى دراسة عام 2000 في جامعة كورنيل أن كبخاخات قد يقلل من عدد السناجب التي تسرق بذور الطيور. في الواقع ، اكتسب المكون مكانة متزايدة مثل رادع السنجاب بحيث توجد حتى بذور الطيور التجارية المربوطة بها. ومن الأمثلة على ذلك القلوب على بذور الطيور النار ، التي تحتوي على قلوب عباد الشمس المتفجرة وزيت الفلفل الحار. لا يزال الباحثون يعملون على فهم سبب كون بعض الحيوانات أكثر عرضة لتأثيرات كبخاخات من غيرها ، ولكن يبدو أن الأدلة القصصية تدعم المكون كردع للسناجات حول مغذيات الطيور.
قيود مسحوق الفلفل الحار كردع سنجاب
قبل البدء في رش زجاجة من مسحوق الفلفل الحار على كل طعام الطيور ، هناك بعض التحذيرات المهمة التي يجب مراعاتها. على الرغم من أن العديد من الأشخاص يدعمون اختراق تغذية الطيور هذا ، فقد أثار آخرون مخاوف بشأن مشاكل سلامة الطيور المحتملة التي لم تتخلفها البحث بالكامل. وهذا يشمل إمكانية تهيج العين في الطيور بعد التعرض كبخاخة. علاوة على ذلك ، فإن المكون مميت على النحل وغيرها من الملقحات حول الفناء. أيضًا ، على الرغم من أن كبخاخات قد يردع السناجب ، إلا أنه لا يبدو أن له نفس التأثير على صفيحة سرقة البذور. كانت هناك أيضًا تقارير تفيد بأن بعض السناجب لا يتم ردعها على الإطلاق.
ستحتاج أيضًا إلى إعادة تطبيق مسحوق الفلفل الحار بعد أمطار كبيرة أو أحداث ثلجية ، حيث من المحتمل أن تغسل وتصبح أقل فعالية. ارتد دائمًا القفازات عند التعامل مع مسحوق الفلفل الحار ، وبذور الطيور المعالجة ، والمغذيات المصاحبة.
على الرغم من أنك قد تأمل في العثور على أفضل طريقة لإبعاد السناجب من مغذي الطيور الخاص بك ، فإن الحقيقة هي أنه لا توجد طريقة واحدة من شأنها حل جميع مشاكل السنجاب. بدلاً من ذلك ، يتطلب ردع السناجب من الوصول إلى بذور الطيور خطة شاملة حيث تقوم بتنفيذ أكثر من استراتيجية واحدة. يمكن أن يشمل ذلك اختراق مسحوق الفلفل الحار ، على الرغم من أن دعاة الحيوانات يوصي باستخدام تقنيات أخرى أولاً لتجنب أفواه السناجب. على سبيل المثال ، قد تجرب طرق الاستبعاد ، مثل إضافة حواجز السنجاب إلى مغذيات الطيور الخاصة بك.