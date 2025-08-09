لماذا يجب أن ترش القليل من مسحوق الفلفل الحار حول مغذية الطيور الخاصة بك

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

يمكن لكل عشاق الطيور تقدير مزايا إنشاء مغذيات الطيور في الفناء أو الحديقة. لا يمكن أن توفر لك الطيور التي تغذيك فرص مراقبة الطيور في جميع أنحاء منزلك فحسب ، بل ستشعر أيضًا بالراحة مع العلم أنك تدعم مجموعة متنوعة من الأنواع. هذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص بالنظر إلى انخفاض عدد الطيور في أمريكا الشمالية بشكل مطرد منذ عقود. بصرف النظر عن تجنب الأخطاء الشائعة مع تغذية الطيور الخاصة بك نفسه ، قد تحتاج أيضًا إلى النظر في طرق لحماية البذور من السناجب الشاهقة التي تسرق الطعام المخصصة للطيور في الفناء الخلفي. يروج بعض الأشخاص استخدام مسحوق الفلفل الحار حول مغذيات الطيور كوسيلة لردع السناجب من البذرة ، ولكن هذه الطريقة لها بعض الجوانب السلبية والقيود التي يجب وضعها في الاعتبار على الرغم من فعاليتها المحتملة.

مسحوق الفلفل الحار هو عنصر أساسي مشترك في المطبخ يستخدم لإضافة التوابل والنكهة إلى مجموعة متنوعة من الأطباق. مركبها الرئيسي ، Capsaicin ، مسؤول عن زيادة الحرارة وجعل فمك يحترق إذا كنت تستخدم الكثير. إذا كنت من بين العديد من الأشخاص الذين لا يستطيعون التعامل مع مسحوق الفلفل الحار ، فقد اتضح أن لديك شيء مشترك مع السناجب. في حين أن بعض الحياة البرية محصنة ضد الأحاسيس المحترقة لمسحوق الفلفل الحار بعد الاستهلاك ، فإن السناجب ليست من بينها. لهذه الأسباب ، يستخدم بعض محبي الطيور مسحوق الفلفل الحار حول بذور الطيور لأنه يمكن أن يردع السناجب دون الإضرار بالأنظمة الهضمية للطيور.