لماذا يجب أن تزرع النمش في أغسطس

هل تبحث عن زهرة ستضيء حديقتك بأزهار ملونة حتى في أواخر الصيف؟ ASTERS (ASTER SPP.) هي الطريق للذهاب. يتميز هذا النبات المذهل بأزهار حساسة تشبه ديزي في مجموعة واسعة من الأشكال المثيرة ، بما في ذلك الأرجواني والوردي والأزرق. حقيقة ممتعة: إنهم يأتون في 600 نوع من الأصناف ، بعضها مواطن لأمريكا الشمالية. هاردي في المناطق من 3 إلى 8 ، ينمو النمط في أي مكان من 6 إلى 8 أقدام. إنها واحدة من تلك المعمرة المجيدة المنخفضة الصيانة التي تزدهر دون الكثير من العمل من جانبك.
تزدهر أسرز باستمرار طوال أواخر الصيف والخريف – وهذا هو بالضبط السبب في أنه يمكنك (وينبغي!) زرعها في أغسطس. لن تضطر إلى القلق بشأن ذبول زهورهم أو تموت بمجرد تأسيسها. إذا كنت ذكيًا بشأن النباتات التي تختارها وأين تضعها في حديقتك ، فسيكون لديك متسع من الوقت في موسم النمو للاستمتاع بأزهار Asters.
كيفية زراعة الأزواج للحصول على أزهار أواخر الصيف الأمثل
إذا كنت بعد لون السقوط ، فإن مفتاح زراعة Asters بنجاح في أغسطس هو العثور على مصنع جاهز للبوب. قم برحلة إلى حضانة أو حديقة المحلية الخاصة بك وابحث عن أسنز نمت بالكامل وتبدو وكأنها على وشك الزهرة. بعد ذلك ، عد إلى المنزل ، وزرعها في مكان ما في الفناء أو الحديقة حيث سيحصلون على القليل من الظل على الأقل ، حتى لا يحترقون. من السهل النمو من أساتيل النضج ، حتى بالنسبة للبستانيين الأحدث. ما عليك سوى ترك بعض المساحة بين كل نبات حتى يكون لديهم غرفة التنفس ويسخونها بانتظام لأن جذورها تنمو ، خاصة إذا كنت تتعامل مع حرارة الصيف في وقت متأخر من الصيف.
يمكنك زراعة النمط في حاوية أو استخدامها لإنشاء نظرة طبيعية وطبيعية على حدود المناظر الطبيعية. كمكافأة ، يحب الملقحات هذه الزهور. لذا ، فإن حديقتك لن تظل مجرد مورقة مع انتقال الصيف إلى الخريف ؛ سيصبح أيضًا نقطة ساخنة للنحل والفراشات الصاخبة. نظرًا لأن Asters معمرة ، فستكون قادرًا على الاستمتاع بهذه الإزهار الجميل عاماً بعد عام.
زوج النمش مع الزهور الأخرى التي تتفتح في أغسطس
أتساءل عن المعمرة الأخرى التي يمكنك إقرانها مع النجمة لحديقة مليئة بالزهور في أواخر الصيف أو الخريف؟ يعد Goldenrod الأصفر المحب للشمس (Solidago) خيارًا متينًا آخر مذهلًا على قدم المساواة ، مع مجموعة صلابة من المناطق من 2 إلى 8. مثل النجمة ، هذه المعمرة العشبية سهلة وسريعة تزدهر في أواخر سبتمبر. سيقدم هذا الثنائي عرضًا مذهلاً لأزهار أصفر وأرجواني تكميلية تعتمد على الملقحات ويقاوم درجات حرارة أكثر برودة.
الزهرة الأرجواني (Echinacea purpurea) هو اختيار أصلي يمكن أن يعمل بشكل جيد أيضًا. محبوب من أجل الزهور الأرجواني التي تحمل اسمها وتاريخها الغني من الاستخدامات الطبية ، يمكن أيضًا زراعة هذا المعمر الشعبي في أغسطس ، وهو هاردي في المناطق من 4 إلى 8. إنه يزهر مثل البرية في منتصف إلى أواخر الصيف وغالبًا ما يعيد الإزهار مرة أخرى في الخريف. سوف يعشق عشاق الوردي أو الأرجواني أو اللافندر النزف والأزهار الأرجواني المزروعة بجوار بعضهم البعض.