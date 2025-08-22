لماذا يجب أن تزرع النمش في أغسطس

هل تبحث عن زهرة ستضيء حديقتك بأزهار ملونة حتى في أواخر الصيف؟ ASTERS (ASTER SPP.) هي الطريق للذهاب. يتميز هذا النبات المذهل بأزهار حساسة تشبه ديزي في مجموعة واسعة من الأشكال المثيرة ، بما في ذلك الأرجواني والوردي والأزرق. حقيقة ممتعة: إنهم يأتون في 600 نوع من الأصناف ، بعضها مواطن لأمريكا الشمالية. هاردي في المناطق من 3 إلى 8 ، ينمو النمط في أي مكان من 6 إلى 8 أقدام. إنها واحدة من تلك المعمرة المجيدة المنخفضة الصيانة التي تزدهر دون الكثير من العمل من جانبك.

تزدهر أسرز باستمرار طوال أواخر الصيف والخريف – وهذا هو بالضبط السبب في أنه يمكنك (وينبغي!) زرعها في أغسطس. لن تضطر إلى القلق بشأن ذبول زهورهم أو تموت بمجرد تأسيسها. إذا كنت ذكيًا بشأن النباتات التي تختارها وأين تضعها في حديقتك ، فسيكون لديك متسع من الوقت في موسم النمو للاستمتاع بأزهار Asters.