لماذا يجب أن تزرع هذه الشجرة المثمرة الجميلة والمجهولة فورًا في حديقتك؟

إذا كنت تحلم بحديقة مليئة بالألوان وروح البحر الأبيض المتوسط، فهناك شجرة واحدة قادرة على أن تضيف هذا السحر. نحن نتحدث عن الأرجوسير، أو ما يُعرف بـ “ذهب السهوب”، وهي شجرة مثمرة قد لا يعرفها الكثيرون لكنها تحمل فوائد مذهلة للصحة والبيئة، إلى جانب جمالها اللافت.

الأرجوسير: شجرة ليست كغيرها

موطن هذه الشجرة الممتد من جبال أوروبا حتى آسيا جعلها متينة ومقاومة للظروف القاسية. أوراقها الفضية اللامعة وثمارها الصغيرة ذات اللون البرتقالي الزاهي تجعلها تبدو وكأنها لوحة فنية في الحديقة.

لكن الجمال ليس وحده ما يميزها؛ ثمار الأرجوسير غنية بفيتامين C (أعلى حتى من البرتقال!)، إضافة إلى مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية أوميغا-7 التي تدعم صحة القلب والجلد. لهذا السبب، تُستخدم زيوتها وعصائرها بكثرة في مجالات التغذية والتجميل.

أتذكر أنني تذوقت لأول مرة مربى مصنوعًا من هذه الثمار في رحلة إلى قرية جبلية، وكان المذاق مزيجًا رائعًا بين الحموضة والحلاوة، لا يشبه أي فاكهة أخرى.

3 أسباب لزراعة الأرجوسير في حديقتك

انفجار من الألوان والنكهات : ثمارها البرتقالية تزين الحديقة وتمنحها إشراقة خاصة، ويمكن استخدامها لصنع عصائر، مربيات وحتى مشروبات منزلية منعشة.

: ثمارها البرتقالية تزين الحديقة وتمنحها إشراقة خاصة، ويمكن استخدامها لصنع عصائر، مربيات وحتى مشروبات منزلية منعشة. كنز صحي طبيعي : غنية بالعناصر الغذائية التي تدعم جهاز المناعة وتمنح الجسم طاقة طبيعية. خبراء التغذية يؤكدون أن تناولها بانتظام يساعد على مقاومة التعب الموسمي.

: غنية بالعناصر الغذائية التي تدعم جهاز المناعة وتمنح الجسم طاقة طبيعية. خبراء التغذية يؤكدون أن تناولها بانتظام يساعد على مقاومة التعب الموسمي. خدمة للبيئة: الأرجوسير شجرة قوية تتحمل البرد والحرارة، وتوفر مأوى للطيور والحشرات المفيدة. والأجمل أنها قادرة على تثبيت النيتروجين في التربة، ما يحسن خصوبة الحديقة دون أسمدة كيميائية.

أين تزرع الأرجوسير وكيف تعتني بها؟

لكي تنمو هذه الشجرة بنجاح، تحتاج إلى مكان مشمس لا يقل عن ست ساعات إضاءة يوميًا، وتربة جيدة التصريف. في السنة الأولى، يُفضل ريها بانتظام حتى تتأقلم مع المكان. بعد ذلك، لن تحتاج إلى الكثير من العناية سوى تقليم خفيف للتخلص من الأغصان الميتة وتشجيع نمو صحي.

ومع بداية الربيع ستزهر بألوان مبهجة، بينما في أواخر الصيف وحتى الخريف ستمنحك حصادًا وفيرًا من ثمارها البرتقالية الشهية.