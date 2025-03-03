لماذا يجب أن تفكر في النباتات القزمية لمساحة حديقتك الصغيرة

هل تحزن على عينة رائعة لا يمكنك زرعها لأنها تهيمن على حديقتك الصغيرة؟ أو ربما تشعر بالاستياء من عدم قدرتك على نمو مجموعة واسعة من النباتات بسبب المساحة المحدودة؟ حسنًا ، لقد حان الوقت لكي تنفخ كل هذا الإحباط. من بين العديد من الطرق الرائعة لجعل الفناء الخلفي الصغير الخاص بك يبدو أكبر على الميزانية ، ربما تأتي نباتات القزم المتزايدة. عندما يتم اختيارها بحكمة ، فإنها تتناسب مع مقياس الحديقة ، مما يعزز جماليتها. بالإضافة إلى ذلك ، فإنها تأتي في جميع أنواع الأشكال والأشكال ، والترامية الأطراف كأغطية أرضية ، وإضافة تعريف إلى أسرة وحدود الحديقة ، أو ملء المزارعين والحاويات. علاوة على ذلك ، ليس من الصعب العثور عليها ، لأن معظم دور الحضانة تحملها إلى جانب أشجارها القياسية.
ولكن قبل أن نتقدم على أنفسنا ، دعونا نكتشف بالضبط ما هو نوع النبات القزم من Erin Scottberg ، الذي يشرف على المحتوى والتعليم في The Sill وهو خبير بستنة متخصصة في الحدائق الحضرية والرعاية النباتية. في مقابلتها الحصرية مع House Digest ، أوضحت أن “القزم (الأنواع) هو ببساطة مجموعة محددة من النبات الذي تم تربيته ليكون أصغر مما تجده عادة في البرية.” ولكن ما الذي يجعلها رائعة للحدائق الصغيرة ، وكيف يجب أن تدمجها في مساحتك؟ ها هي مغرفة.
تناسب النباتات القزمية في مساحات صغيرة
تشرح سكوتبرج أسبابها التي تربطها عن النباتات القزمية في الحدائق الصغيرة ، في مقابلةها الحصرية للمنزل: “لن تصبح الأنواع القزمية كبيرة الحجم ، مما يجعلها أكثر ملاءمة للمساحات الأصغر. لماذا؟ سيساعد الحجم القزم على أن النبات يظل متناسبًا في موقعه (سواء كان ذلك حاوية أو في الأرض) ، وسوف يبقى في الحجم الذي لا يتجاوزه أو يتناول المماثل.” ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن القزم لا يساوي صغيرًا. بدلاً من ذلك ، يعمل بمعنى أكثر نسبية ، حيث يكون النبات المذكور أصغر من الشجرة القياسية التي يمثلها. على سبيل المثال ، يبلغ ارتفاع معظم أشجار الفاكهة 30 قدمًا ، بينما تستقر أصناف القزم لنصف حجمها (حوالي 15 قدمًا). بشكل عام ، على الرغم من ذلك ، عادة ما تبقى الزخارف القزمية أقل من 6 أقدام ، ولكن تأكد من التحقق من الملصق قبل الشراء.
سبب آخر لتنمية نباتات القزم في المساحات الصغيرة هو أنها لا تكثف الصيانة. إذا كان هناك أي شيء ، فسيكون هناك عدد أقل من الأوراق لتنظيف وأقل من التخفيضات التقليدية التي يتعين القيام بها ، لأن الكثير منها يميل إلى أن يكون بطيئًا. علاوة على ذلك ، “نظرًا لأن أصناف أصغر ، فإنها عادة ما تتطلب موارد أقل مثل المياه والأسمدة” ، كما يشير Scottberg. ومع ذلك ، ستحتاج إلى أن تخطئ إلى جانب الحذر للشجيرات القزمية. بالنظر إلى الظروف البيئية والموقع الأمثل ، فقد يتجاوزون حجم الملصق المعلن ، مما يتطلب تقليمًا هيكليًا.
تصميم حديقتك الصغيرة مع نباتات قزم
الآن بعد أن أثبتنا أن النباتات القزمية هي تذكرة ذهبية إلى حديقة مضغوطة مزدهرة ، كيف يجب أن تدمجها في مساحة بحجم الطوابع؟ تشرح سكوتبرج في مقابلتها الحصرية مع House Digest: “يعتمد الأمر تمامًا على ما تبحث عنه ولماذا تزرع”. “يمكنك الحصول على إصدارات قزمية من جميع أنواع النباتات ، بما في ذلك الأشجار الشعبية والشجيرات وحتى الزهور المعمرة. أنا شخصياً أحب أصنافًا قزمًا من أشجار الفاكهة ، مثل شجرة الجريب فروت كوكتيل هذه (الفواكه هي حقًا في فهم الحجم النهائي).
ومع ذلك ، قبل دمج أشجار الفاكهة القزمية ، ضع في اعتبارك أنها قد تحتاج إلى دعم حصة. ذلك لأنهم عادة ما يكونون مطعمين على جذر القزم الذي لا يثبت جيدًا في التربة. أيضًا ، في حين أنها بالتأكيد ثمارها في وقت أقرب من نظرائهم القياسية ، إلا أن جودة الفاكهة قد لا تكون دائمًا على قدم المساواة. لذلك ، تحقق مع امتدادك المحلي أو موظفي الحضانة قبل الشراء. جانبا ، قد تبحث في إنشاء حديقة نباتية مزدهرة في مساحة صغيرة – طماطم مصغرة وحبوب الأدغال هي خيارات ممتازة. اختيار آخر يستحق هو العصارة – هنا كل ما يجب أن تعرفه قبل زراعتها. ولكن إذا كنت حريصًا على زراعة المعمرة ، ففكر في الوردي وأجراس المرجان وسكب النحل. استمر في نشر الأصناف القائمة على الجذور المحفوظة بوعاء بحيث تظل بحجم يمكن التحكم فيها.