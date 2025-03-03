لماذا يجب أن تفكر في النباتات القزمية لمساحة حديقتك الصغيرة

هل تحزن على عينة رائعة لا يمكنك زرعها لأنها تهيمن على حديقتك الصغيرة؟ أو ربما تشعر بالاستياء من عدم قدرتك على نمو مجموعة واسعة من النباتات بسبب المساحة المحدودة؟ حسنًا ، لقد حان الوقت لكي تنفخ كل هذا الإحباط. من بين العديد من الطرق الرائعة لجعل الفناء الخلفي الصغير الخاص بك يبدو أكبر على الميزانية ، ربما تأتي نباتات القزم المتزايدة. عندما يتم اختيارها بحكمة ، فإنها تتناسب مع مقياس الحديقة ، مما يعزز جماليتها. بالإضافة إلى ذلك ، فإنها تأتي في جميع أنواع الأشكال والأشكال ، والترامية الأطراف كأغطية أرضية ، وإضافة تعريف إلى أسرة وحدود الحديقة ، أو ملء المزارعين والحاويات. علاوة على ذلك ، ليس من الصعب العثور عليها ، لأن معظم دور الحضانة تحملها إلى جانب أشجارها القياسية.

ولكن قبل أن نتقدم على أنفسنا ، دعونا نكتشف بالضبط ما هو نوع النبات القزم من Erin Scottberg ، الذي يشرف على المحتوى والتعليم في The Sill وهو خبير بستنة متخصصة في الحدائق الحضرية والرعاية النباتية. في مقابلتها الحصرية مع House Digest ، أوضحت أن “القزم (الأنواع) هو ببساطة مجموعة محددة من النبات الذي تم تربيته ليكون أصغر مما تجده عادة في البرية.” ولكن ما الذي يجعلها رائعة للحدائق الصغيرة ، وكيف يجب أن تدمجها في مساحتك؟ ها هي مغرفة.