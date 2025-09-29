لماذا يجب أن تفكر في تقسيم Hostas في الخريف لنبات أكثر صحة

Hosta هو مصنع لأوراق الشجر الرائعة ، ويضيف نسيجًا ولونًا إلى فناءك بأوراقه الجميلة وزهور الصيف. ومع ذلك ، مثل العديد من المعمرة ، يجب تقسيم المضيفات كل ثلاث إلى خمس سنوات لتعزيز الصحة والحيوية والنمو الجديد. يمكنك اختيار تقسيم نباتات Hosta في الربيع ، والتي يختار العديد من البستانيين القيام بها. ومع ذلك ، هناك بعض الفوائد لتقسيم هذه المعمرة في الخريف.
يمكن أن تكون إضافة قسم Hosta إلى قائمة الخريف في حديقتك مفيدة لصحة النباتات الخاصة بك. يمكن أن يقلل من خطر صدمة الزرع ، لأن الطقس أكثر برودة قليلاً. والحرارة يمكن أن تجف أقسامك الجديدة بسرعة ، لذا فإن الخريف يمنحهم فرصة للبقاء قويين أثناء استقرارهم في منازلهم الجديدة.
علاوة على ذلك ، يمنحك تقسيم الخريف فرصة أفضل لمعرفة المكان الذي تريد وضع مضيفك الجديد. يمكنك رؤية حجم ونمو النبات الأصلي الذي تقسمه ، وسيعطيك هذا فكرة عن المكان الذي تريد وضعه الجديد. تحديد المناطق في حديقتك تحتاج إلى ملء ، وزرع مضيفاتك وفقًا لذلك. في فصل الربيع ، يمكن أن تكون حديقتك محمومة بعض الشيء ، حيث تخرج النباتات الجديدة من التربة والجذور التي تنمو بسرعة تحت الأرض. يتيح لك الانقسام في الخريف ضمان الحصول على مضيفك الجديد من المساحة والمواد الغذائية التي يحتاجونها لتزدهر ، مما يؤدي إلى تحسين الصحة.
كيفية تقسيم Hostas في الخريف
تحتاج إلى تقسيم نباتات Hosta الخاصة بك قبل ستة أسابيع من تجميد الأرض ، لأن هذا سيسمح لهم بالاستقرار وتأسيس أنفسهم قبل سكون الشتاء. سقي التربة مسبقًا جيدًا ، ثم ارفع مجموعة المضيفات من الأرض مع شوكة الحديقة أو الأشياء بأسمائها. ضع مصنع Hosta الخاص بك على لوح أو ورقة ، وقم بإثارة الكتل بيديك. في بعض الأحيان ، يمكنك تفكيك Hostas بنفسك إذا كانت نباتات أصغر ، لذلك يجدر إعطاء هذا الانقسام اللطيف.
إذا لم تتمكن من تفريغها باليد ، فأخطى بأسمائها بأسمائها أو سكين ثقيلة ، وقم بالقطع بين البراعم. حاول تجنب قطع الجذور ، تاركًا أكبر عدد ممكن من الجذور. قد تحتاج إلى تفكيك الجذور باليد إذا كانت متشابكة. يجب أن يكون لكل قسم تقوم به من واحد إلى ثلاثة براعم جيدة ، ويجب عليك إعادة زراعتها على الفور إذا استطعت. ضعها على نفس العمق الذي كان النبات الأم ينمو فيه ، وتأكد من أن تزرع مضيفك مع مساحة كافية لهم لتنمو إلى حجمها الناضج.
الماء كل نبات جديد ، وأضف المهاد إلى أعلى التربة. سيساعدهم هذا على الحفاظ على الرطوبة التي يحتاجونها لتأسيس أنفسهم والاستعداد للأشهر الباردة. راقب رطوبة التربة خلال الأسابيع القليلة أو أشهر النمو ، وسقي مضيفك إذا احتجت إليها.