لماذا يجب أن تفكر في تقسيم Hostas في الخريف لنبات أكثر صحة

Hosta هو مصنع لأوراق الشجر الرائعة ، ويضيف نسيجًا ولونًا إلى فناءك بأوراقه الجميلة وزهور الصيف. ومع ذلك ، مثل العديد من المعمرة ، يجب تقسيم المضيفات كل ثلاث إلى خمس سنوات لتعزيز الصحة والحيوية والنمو الجديد. يمكنك اختيار تقسيم نباتات Hosta في الربيع ، والتي يختار العديد من البستانيين القيام بها. ومع ذلك ، هناك بعض الفوائد لتقسيم هذه المعمرة في الخريف.

يمكن أن تكون إضافة قسم Hosta إلى قائمة الخريف في حديقتك مفيدة لصحة النباتات الخاصة بك. يمكن أن يقلل من خطر صدمة الزرع ، لأن الطقس أكثر برودة قليلاً. والحرارة يمكن أن تجف أقسامك الجديدة بسرعة ، لذا فإن الخريف يمنحهم فرصة للبقاء قويين أثناء استقرارهم في منازلهم الجديدة.

علاوة على ذلك ، يمنحك تقسيم الخريف فرصة أفضل لمعرفة المكان الذي تريد وضع مضيفك الجديد. يمكنك رؤية حجم ونمو النبات الأصلي الذي تقسمه ، وسيعطيك هذا فكرة عن المكان الذي تريد وضعه الجديد. تحديد المناطق في حديقتك تحتاج إلى ملء ، وزرع مضيفاتك وفقًا لذلك. في فصل الربيع ، يمكن أن تكون حديقتك محمومة بعض الشيء ، حيث تخرج النباتات الجديدة من التربة والجذور التي تنمو بسرعة تحت الأرض. يتيح لك الانقسام في الخريف ضمان الحصول على مضيفك الجديد من المساحة والمواد الغذائية التي يحتاجونها لتزدهر ، مما يؤدي إلى تحسين الصحة.