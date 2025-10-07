لماذا يجب أن تفكر في تقليم شجيرات الورد في الخريف

عندما يتحول الهواء الخريف إلى هش ويسقط آخر بتلات من شجيرات الورد ، يكون السؤال موجودًا دائمًا: هل يجب أن تخرج من القص الآن أو تنتظر حتى الربيع؟ يعتقد العديد من البستانيين أن شجيرات الورد لا ينبغي لمسها حتى أواخر الشتاء ، لأنهم قلقون بشأن تحفيز نمو جديد سيقتله الصقيع الأول. الحقيقة هي أن إعطاء الورود الخاصة بك مقطوعة في الخريف غالباً ما تكون مفيدة. لا يمكن أن يساعدهم فقط على البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء البارد ، ولكنه سيشجع أيضًا أزهار أكبر العام المقبل.
ستمنحك شدة الشتاء في منطقتك فكرة عن المبلغ الذي يجب أن تقطعه في الخريف. يجب على البستانيين الذين يعيشون في USDA Zone 6 و Bowder (حيث يكون الشتاء طويلًا وقاسيًا) أن يقتصروا على الحد الأدنى من التشذيب لتجنب الأضرار. يمكن لأولئك الذين يعيشون في مناخات أكثر اعتدالًا أن يقوموا بتقليم أثقل لترتيب الحديقة وتبسيط التشكيل في الربيع. هذا النوع من النهج ، المسمى تقليم وقائي ، يدور حول الحفاظ على صحة النبات بدلاً من تشجيع الزهور. التركيز على صحة المصنع والحد من التعرض للرياح هما فوائد تقليم السقوط. إن رعاية الورود في الخريف يعني أنها ستكون أقوى عندما تستيقظ من سبات الطقس البارد.
التقليم لحماية بوش الورد
إن تقليل إمكانية الإصابة بالمرض هو أحد الأسباب التي يجب عليك الاستيلاء عليها من مقصاتك التقليدية في الخريف. عندما تبدأ النباتات في التخلص ، قم بإزالة أي أوراق ساقطة وتلك التي تظهر علامات على بقعة سوداء أو أمراض فطرية أخرى. يمكن أن تعيد الجراثيم بسهولة إدخال النمو الطازج الذي يظهر عندما يرتفع الطقس مرة أخرى. يجب التخلص من جميع الأوراق والسيقان المصابة خارج الحديقة ؛ لم يضاف إلى كومة السماد ، والتي من شأنها أن تسمح للبقاء على قيد الحياة.
لتقليم شجيرة الورد ، استخدم أدوات حادة ومطهورة. تأكد من إزالة السيقان الميتة أو التالفة أو المريضة ، وقطعها إلى الخشب الأخضر الصحي الشاحب. إن إزالة المادة الميتة لا تتوقف عن انتشار مسببات الأمراض فحسب ، بل يمنع أيضًا الآفات من استخدام السيقان الضعيفة من أجل الشتاء. سيوفر الحد من حجم المصنع الحماية ، خاصة بالنسبة لتلك الورود الأطول ، مثل الشاي الهجين.
إعداد المصنع لفصل الشتاء
تقليص الخريف هو فرصة لتشكيل شجيرة الورد وإعداده لفترة راحة مناسبة خلال فصل الشتاء. لدعم السكون ، يجب على البستانيين إيقاف جميع الرؤوس المميتة والتخصيب بعد نهاية أغسطس. نظرًا لأن هذه الأنشطة تشير إلى المصنع إلى أنه يجب أن تستمر في النمو والتفتح ، يمكن أن يموت النمو الجديد عندما تتحرك درجات الحرارة الباردة.
بمجرد قطع إشارة النمو ، يمكن أن يركز تقليم السقوط الخفيف على الهيكل. لترتيب النبات ، قم بإزالة أي قصب (سيقان) تعبر أو فرك معًا أو تنمو إلى الداخل باتجاه المركز. تسبب العصي التي تنفد ضد بعضها البعض إصابة في النبات ، وتشكل فتحات صغيرة في اللحاء التي تسمح للمرض بالتجول. عن طريق تخفيف الفروع ، يمكنك تحسين تداول الهواء في جميع أنحاء شجيرة الورد. هذا يساعد على تقليل الرطوبة وإمكانية حدوث مشاكل فطرية.
يوفر التقليم في السقوط بعض الوقت والجهد للبستانيين عندما يبدأ التشكيل الثقيل في أواخر الشتاء أو أوائل الربيع. بحلول ذلك الوقت ، سيكون لديك رؤية أوضح لهيكل النبات ، مما يجعل التخفيضات الأكبر (التكلفة التي تحفز النمو الجديد) أسهل في التخطيط والتنفيذ. يعد التقليم الخفيف المصنع جزءًا من إعداد الورود لفصل الشتاء ، مثل إضافة لفائف الخيش في مناطق باردة للغاية.