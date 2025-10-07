لماذا يجب أن تفكر في تقليم شجيرات الورد في الخريف

عندما يتحول الهواء الخريف إلى هش ويسقط آخر بتلات من شجيرات الورد ، يكون السؤال موجودًا دائمًا: هل يجب أن تخرج من القص الآن أو تنتظر حتى الربيع؟ يعتقد العديد من البستانيين أن شجيرات الورد لا ينبغي لمسها حتى أواخر الشتاء ، لأنهم قلقون بشأن تحفيز نمو جديد سيقتله الصقيع الأول. الحقيقة هي أن إعطاء الورود الخاصة بك مقطوعة في الخريف غالباً ما تكون مفيدة. لا يمكن أن يساعدهم فقط على البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء البارد ، ولكنه سيشجع أيضًا أزهار أكبر العام المقبل.

ستمنحك شدة الشتاء في منطقتك فكرة عن المبلغ الذي يجب أن تقطعه في الخريف. يجب على البستانيين الذين يعيشون في USDA Zone 6 و Bowder (حيث يكون الشتاء طويلًا وقاسيًا) أن يقتصروا على الحد الأدنى من التشذيب لتجنب الأضرار. يمكن لأولئك الذين يعيشون في مناخات أكثر اعتدالًا أن يقوموا بتقليم أثقل لترتيب الحديقة وتبسيط التشكيل في الربيع. هذا النوع من النهج ، المسمى تقليم وقائي ، يدور حول الحفاظ على صحة النبات بدلاً من تشجيع الزهور. التركيز على صحة المصنع والحد من التعرض للرياح هما فوائد تقليم السقوط. إن رعاية الورود في الخريف يعني أنها ستكون أقوى عندما تستيقظ من سبات الطقس البارد.