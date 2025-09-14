لماذا يجب أن تفكر مرتين قبل استخدام البنزين لإزالة هذه البقع

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

لا شيء يدمر مظهر الممر الخرساني أو الفناء أو أرضية المرآب تمامًا مثل وصمة عار الزيت. نظرًا لأن الخرسانة مسامية ، يمكن أن تمتص السائل والزيت ، سواء من سيارة متسربة أو قطعة من معدات العشب. والنتيجة هي وصمة عار على المظهر الرطب تشبه ما قد ترى ما إذا كنت قد انسكبت الشحوم على تي شيرت المفضل لديك. ومثل إزالة وصمة الشحوم من الملابس ، فإن رفع الزيت من الخرسانة يأخذ القليل من البراعة. أحد الخيارات التي قد يتم اقتراحها في المنتديات أو الأصدقاء هو إزالة البقع بالبنزين. كمذيب قوي ، يعمل الغاز بشكل جيد لتخليص الأسطح الخرسانية للتراكم الزيتي ولكنه يأتي مع جوانب سلبية كبيرة. إنه قابل للاشتعال للغاية ، ويصدر أبخرة سامة ، ويشكل قضايا السلامة البيئية ، ويمكن أن تترك رائحة قوية لا تزال قائمة على سطح الخرسانة لعدة أيام.

لديك أفضل فرصة لإزالة وصمة عار من ممر الخرسانة أو الفناء إذا تم القبض عليها بسرعة. من الصعب للغاية الخروج من البقع القديمة ، على الرغم من أنك قد تكون قادرًا في بعض الأحيان على تخفيفها. بدلاً من ذلك ، تعد المنظفات التجارية لإزالة بقع النفط من الخرسانة بديلاً أكثر أمانًا لاستخدام البنزين ويتم صياغتهم خصيصًا لإزالة العجاب. بالإضافة إلى ذلك ، لن يلحق الضرر بالمرآب أو الممر أو الفناء عند استخدامه وفقًا لتوجيهات.