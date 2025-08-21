لماذا يجب أن تنام دائمًا والباب مغلق؟ السبب سيُدهشك

قد يعتقد البعض أن ترك باب الغرفة مفتوحًا أثناء النوم يمنح شعورًا بالراحة أو يسهّل الخروج عند الحاجة، لكن الحقيقة أن هذا التفصيل الصغير قد يصنع فرقًا كبيرًا بين السلامة والخطر.

باب مغلق قد ينقذ حياتك

في عام 2019، أطلقت مؤسسة بحثية متخصصة في سلامة الحرائق حملة للتوعية بخطورة النوم والأبواب مفتوحة. أوضحت أن مجرد إغلاق الباب يمكن أن يشكل حاجزًا فعالًا أمام الدخان السام وغاز أول أكسيد الكربون واللهب في حال اندلاع حريق، ما يمنح النائمين وقتًا أطول للنجاة.

سرعة الحرائق اليوم أكبر من الماضي

الأثاث الحديث المصنوع من مواد سريعة الاشتعال جعل الحرائق أكثر خطورة. فبينما كان أمام العائلات قبل 40 عامًا نحو 17 دقيقة لمغادرة المنزل المشتعل، فإن هذا الوقت تقلّص اليوم إلى نحو 3 دقائق فقط. إغلاق الباب يؤخر وصول النار إلى الغرفة ويضاعف فرص النجاة.

فكرة شائعة لكنها خاطئة

الكثيرون يظنون أن ترك الباب مفتوحًا يسهل الهروب، لكن الواقع عكس ذلك. وفقًا لمسح ميداني، ما يقارب ثلث الأميركيين ما زالوا ينامون وأبواب غرفهم مفتوحة، غير مدركين أن هذا السلوك قد يعرّضهم للخطر بدل أن يحميهم.

وسائل وقاية إضافية

إغلاق الأبواب ليلاً خطوة مهمة، لكن لا تكفي وحدها. وجود كاشف دخان في كل غرفة يُعتبر وسيلة أساسية للتنبيه المبكر وإنقاذ الأرواح. هذا الجهاز الصغير قادر على إيقاظك قبل أن يستنشق جسدك كميات خطيرة من الغازات السامة.