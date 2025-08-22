لماذا يجب أن نتعلم محبة البعوض؟ العلماء يجيبون

قد يبدو الحديث عن محبة البعوض أمرًا مستفزًا، خاصة أنه يفسد ليالي الصيف بلسعاته المزعجة، ويُعتبر ناقلًا لأمراض خطيرة. لكن خلف هذا الانطباع السلبي، يكمن دور بيئي وعلمي لا يمكن تجاهله.

هل لسعات البعوض خطيرة؟

من بين أكثر من 3000 نوع من البعوض المنتشر عالميًا، نحو 200 نوع فقط (الإناث تحديدًا) يلسعن الإنسان. بعض الأنواع تُعد ناقلة لأمراض قاتلة:

البعوض النمري (Aedes albopictus) ينقل فيروس زيكا، حمى الضنك، والشيكونغونيا.

(Aedes albopictus) ينقل فيروس زيكا، حمى الضنك، والشيكونغونيا. أنوفيليس غامبيا هو الناقل الأساسي للملاريا في إفريقيا.

هو الناقل الأساسي للملاريا في إفريقيا. أنواع أخرى مثل Aedes وHaemogogus مسؤولة عن الحمى الصفراء.

إضافة إلى ذلك، يمكن أن ينقل البعوض أمراضًا مثل فيروس غرب النيل، التهاب الدماغ الياباني، أو الحمى النزفية. وتشير تقديرات إلى أن البعوض يتسبب في وفاة قرابة مليون شخص سنويًا، ما يجعله أخطر كائن على البشر من حيث الأثر الصحي.

دور البعوض في السلسلة الغذائية

رغم سمعته السيئة، يُعتبر البعوض عنصرًا مهمًا في التوازن البيئي. فهو غذاء رئيسي للطيور، الضفادع، الخفافيش، اليعاسيب، وحتى بعض القوارض. أما يرقاته، فتساهم في تنقية المياه عبر استهلاك بقايا الكائنات الدقيقة وتفكيك المواد العضوية. في مناطق مثل التندرا القطبية، يعتمد بعض الطيور المهاجرة بشكل شبه كامل على البعوض كمصدر للغذاء.

البعوض كملقّح للنباتات

كثيرون يربطون التلقيح بالنحل أو الفراشات فقط، لكن البعوض أيضًا يتغذى على رحيق الأزهار. بعض النباتات مثل شجرة الكاكاو تعتمد عليه كأحد الملقحات، ما يجعل وجوده ضروريًا للحفاظ على تنوع بيولوجي معين.

ابتكارات علمية غير متوقعة

في عام 2018، أطلق علماء في البرازيل عبر طائرات مسيّرة آلاف البعوض النمري المعقّم بهدف تقليل تكاثره والحد من انتشار الأمراض. النتائج أظهرت أن أكثر من نصف البيوض الناتجة كانت غير صالحة، ما يعد نجاحًا كبيرًا.

بهدف تقليل تكاثره والحد من انتشار الأمراض. النتائج أظهرت أن أكثر من نصف البيوض الناتجة كانت غير صالحة، ما يعد نجاحًا كبيرًا. في اليابان، اكتشف باحثون أن دماء البشر التي يمتصها البعوض يمكن أن تُستخدم لتحديد الحمض النووي (DNA) حتى بعد مرور 48 ساعة، ما يفتح آفاقًا في مجال التحقيقات الجنائية.

كيف نتعايش مع البعوض؟

حتى مع هذه الأدوار الإيجابية، لا أحد يرغب في أن تتحول أمسياته الصيفية إلى معركة مع لسعات الحشرات. لحسن الحظ، هناك نباتات طاردة للبعوض مثل السترونيلا والريحان واللافندر، تساعد في إبعاد هذه الحشرة المزعجة بطرق طبيعية.