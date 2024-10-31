لماذا يجب على النساء فوق سن 50 عامًا شرب المزيد من عصير التوت البري من أجل صحة أفضل؟

لا يمكن القول بما فيه الكفاية: أمراض القلب هي السبب الأول للوفاة بين النساء في الولايات المتحدة. على الرغم من أن المرأة في أي عمر يمكن أن تصاب بنوبة قلبية، إلا أن فرص الإصابة بها تزيد مع تقدم العمر. وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن 60 مليون امرأة في الولايات المتحدة تعيش مع شكل من أشكال أمراض القلب، وللأسف، بسبب التفاوت في أبحاث صحة القلب بين الجنسين، قد لا تعرف بعضهن حتى ذلك. جزء من طريقة تجنب الإصابة بنوبة قلبية هو التأكد من أن مستوى الكوليسترول لديك دائمًا عند مستوى مناسب.

وقال ميسرا: “أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن التوت البري يساعد في تحسين نسبة الكوليسترول (الدهون الثلاثية، HDL، و LDL)، وتحسين الأوعية الدموية، وتقليل الالتهاب عن طريق تقليل الإجهاد الخلوي المرتبط بالأكسدة”. وشملت إحدى تلك الدراسات على الحيوانات الفئران. قامت دراسة نشرت عام 2013 في المجلة الأوروبية للتغذية بتحليل تأثير عصير التوت البري على الفئران التي تم استئصال المبيض فيها، ووجدت أن شرب عصير التوت البري يخفض مستويات الكوليسترول وثلاثي الجلسرين. ووجدت الدراسة أيضًا أن استهلاك عصير التوت البري يلعب دورًا في تحسين “الاسترخاء المعتمد على البطانة في الشريان الأورطي”. على الرغم من أن ذلك قد يكون بمثابة جرعة من الفم، إلا أن الاسترخاء في تلك المنطقة يعد جزءًا مهمًا من صحة القلب. بعد كل شيء، لا يوجد قلب يريد أن يشعر بالتوتر.

وعلى الرغم من أن ميسرا سارع إلى الإشارة إلى أن البيانات المتعلقة بالبشر محدودة، فقد قدمت دراسات أخرى نتائج واعدة. وقال ميسرا: “تشير الدراسات الصغيرة إلى أن مكملات التوت البري قد تحسن متلازمة التمثيل الغذائي المرتبطة بتقليل مؤشر كتلة الجسم، و(خفض) ضغط الدم، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام”. “لكنني لن أعتمد على المكملات الغذائية وحدها لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.”