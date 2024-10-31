لماذا يجب على النساء فوق سن 50 عامًا شرب المزيد من عصير التوت البري من أجل صحة أفضل؟

على الرغم من أن جميع أنواع التوت مفيدة لك، إلا أن التوت البري مفيد بشكل استثنائي. تم العثور على التوت البري المليء بمضادات الأكسدة – مثل الفيتامينات C وE والكيرسيتين – لتعزيز جهاز المناعة والمساعدة في صحة المسالك البولية، كما أنه مفيد للقلب. يمكنهم أيضًا المساعدة في حمايتنا من المواد المرتبطة بالأمراض المزمنة والشيخوخة. إذا كنت تستهلك التوت البري في شكل عصير، فهو مفيد بنفس القدر – طالما ابتعدت عن العصائر المخففة التي تحتوي على سكر أكثر من التوت البري الفعلي.
لكن شرب عصير التوت البري ليس شيئًا يجب عليك فعله فقط في شبابك لمنع حدوث مشكلات صحية محتملة في المستقبل. حتى لو كان عمرك أكثر من 50 عامًا، يجب أن تفكري في تناول عصير التوت البري غير المحلى بانتظام – خاصة إذا كنت في مرحلة انقطاع الطمث أو مرحلة ما بعد انقطاع الطمث. تحدثت هيلث دايجست حصريًا مع الدكتورة سولاجنا ميسرا، دكتوراه في الطب، BCMAS – الطبيب المؤسس في Misra Wellness – للحصول على فكرة أكثر عن فوائد عصير التوت البري للنساء فوق سن 50 عامًا.
عصير التوت البري قد يخفض نسبة الكوليسترول لدى النساء فوق سن الخمسين
لا يمكن القول بما فيه الكفاية: أمراض القلب هي السبب الأول للوفاة بين النساء في الولايات المتحدة. على الرغم من أن المرأة في أي عمر يمكن أن تصاب بنوبة قلبية، إلا أن فرص الإصابة بها تزيد مع تقدم العمر. وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن 60 مليون امرأة في الولايات المتحدة تعيش مع شكل من أشكال أمراض القلب، وللأسف، بسبب التفاوت في أبحاث صحة القلب بين الجنسين، قد لا تعرف بعضهن حتى ذلك. جزء من طريقة تجنب الإصابة بنوبة قلبية هو التأكد من أن مستوى الكوليسترول لديك دائمًا عند مستوى مناسب.
وقال ميسرا: “أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن التوت البري يساعد في تحسين نسبة الكوليسترول (الدهون الثلاثية، HDL، و LDL)، وتحسين الأوعية الدموية، وتقليل الالتهاب عن طريق تقليل الإجهاد الخلوي المرتبط بالأكسدة”. وشملت إحدى تلك الدراسات على الحيوانات الفئران. قامت دراسة نشرت عام 2013 في المجلة الأوروبية للتغذية بتحليل تأثير عصير التوت البري على الفئران التي تم استئصال المبيض فيها، ووجدت أن شرب عصير التوت البري يخفض مستويات الكوليسترول وثلاثي الجلسرين. ووجدت الدراسة أيضًا أن استهلاك عصير التوت البري يلعب دورًا في تحسين “الاسترخاء المعتمد على البطانة في الشريان الأورطي”. على الرغم من أن ذلك قد يكون بمثابة جرعة من الفم، إلا أن الاسترخاء في تلك المنطقة يعد جزءًا مهمًا من صحة القلب. بعد كل شيء، لا يوجد قلب يريد أن يشعر بالتوتر.
وعلى الرغم من أن ميسرا سارع إلى الإشارة إلى أن البيانات المتعلقة بالبشر محدودة، فقد قدمت دراسات أخرى نتائج واعدة. وقال ميسرا: “تشير الدراسات الصغيرة إلى أن مكملات التوت البري قد تحسن متلازمة التمثيل الغذائي المرتبطة بتقليل مؤشر كتلة الجسم، و(خفض) ضغط الدم، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام”. “لكنني لن أعتمد على المكملات الغذائية وحدها لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.”
يمكن لعصير التوت البري أيضًا محاربة الإجهاد التأكسدي
وفقًا لدراسة أجريت عام 2020 في مجلة Aging Medicine، فإن كبار السن هم أكثر عرضة من أي فئة عمرية أخرى للتعرض للإجهاد التأكسدي. يحدث هذا عندما يكون هناك خلل في التوازن بين الجذور الحرة ومضادات الأكسدة في جسمك، وتخسر المجموعة الأخيرة أمام المجموعة الأولى. إذا سمح للجذور الحرة بالتكاثر دون أن تقاومها مضادات الأكسدة، فإن الخلايا والأنسجة والأعضاء تتأثر سلبًا، مما يؤدي إلى عدد كبير من الحالات – من السرطان إلى أمراض القلب – وحتى تلف عصبي، مثل مرض الزهايمر. ولهذا السبب، يصبح الحفاظ على مستويات عالية من مضادات الأكسدة لديك أكثر أهمية مع تقدمك في العمر.
وجدت دراسة نشرت عام 2011 في مجلة Food Research International أنه ليس فقط عصير التوت البري، ولكن منتجات التوت البري بشكل عام، يمكن أن تعوض عدم التوازن بين الجذور الحرة ومضادات الأكسدة، وبالتالي تحسين أعراض الإجهاد التأكسدي. بمعنى آخر، مع تقدمك في العمر، قد يكون عصير التوت البري غير المحلى، أو إذا كنت لا تستطيع تحمل العصير، قد تكون حبوب التوت البري إضافة مفيدة لنظامك الغذائي اليومي. في حين أن هذا قد يكون هو الحال، إلا أنك لا تزال ترغب في النظر في أهدافك الصحية. “يعتمد قرار التحول إلى الغذاء أو المكمل الأصلي على الأهداف النهائية إلى جانب التفضيل، وقد يعتمد على صحة أمعاء الشخص مثل ما إذا كان لديه مشاكل في الامتصاص أو التحمل أو قد يكون غير قادر على تنشيط المكون داخل جسمه. وقال ميسرا: “لذلك أحتاج إلى تناول العنصر النشط مباشرة”. “أوصي دائمًا بالتحدث مع الطبيب فيما يتعلق بأهدافك الصحية عند تناول المكملات.” هذا مهم بشكل خاص إذا كنت تتناول الدواء بالفعل لأنك لا تريد أن يكون هناك رد فعل سلبي بينهما