لماذا يجب عليك إضافة النعناع وصودا الخبز إلى روتين التنظيف الخاص بك

إن تنظيف المنزل ليس من المهام الأكثر تسلية، خاصة للبالغين المشغولين الذين لديهم وقت محدود. إذا كنت تبحث عن حيلة جيدة للتنظيف، ففكر في بعض المنتجات المنزلية التي قد تكون في متناول يدك بالفعل. يساعدك استخدام خليط صودا الخبز والنعناع في روتين التنظيف على تنظيف منزلك بسهولة عن طريق إزالة الروائح الكريهة من المنسوجات مثل السجاد عند التنظيف بالمكنسة الكهربائية، والحفاظ على الأسطح نظيفة ورائحتها منعشة، وغير ذلك الكثير.

صودا الخبز، المعروفة أيضًا باسم بيكربونات الصوديوم، هي عنصر أساسي في خزانة المؤن وغالبًا ما يستخدم في الطهي والخبز. ومع ذلك، فهي أيضًا أداة تنظيف شائعة بسبب قدرتها على امتصاص الروائح، كما أن الرقم الهيدروجيني القلوي الخاص بها يزيل الروائح الحمضية بشكل فعال حتى تتمكن من التخلص من الرائحة الكريهة بسرعة. تعمل صودا الخبز أيضًا بشكل جيد في إزالة البقع وتطهير الأسطح. عند دمجه مع النعناع، ​​سواء في زيت النعناع أو في شكل أوراق النعناع الطازجة، فإنه يمكن أن يوفر سطحًا نظيفًا وسجادًا جديدًا وحتى إبعاد العناكب عن المنزل.

النعناع رائع لتنظيف وإزالة الروائح الكريهة من منزلك. له خصائص مضادة للميكروبات لإبعاد البكتيريا وخصائص مضادة للفطريات للمساعدة في المناطق الرطبة، مثل المطبخ، لمنع العفن. يمكن استخدام النعناع كزيت أساسي للنعناع أو كأوراق خام. والفرق الرئيسي هو كمية المنثول. يحتوي زيت النعناع على نسبة أعلى من المنثول، لذلك لن تتمتع أوراق النعناع برائحة قوية مثل الزيت. قد يعتمد استخدام أحدهما أو الآخر على تفضيلاتك لمدى قوة الرائحة التي تريدها.