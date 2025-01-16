لماذا يجب عليك تجنب استخدام المثبتات المكشوفة للأسقف المعدنية

عند اختيار أفضل سقف لمنزلك، غالبًا ما تكون الميزانية أحد العوامل الرئيسية. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى إكمال هذه المهمة دون إنفاق الكثير من المال، تعد الأسطح المعدنية أحد الخيارات الأكثر شيوعًا المتاحة. ربما تكون قد سمعت أيضًا عن استخدام المثبتات المكشوفة على السقف المعدني الخاص بك لخفض التكاليف بشكل أكبر. على الرغم من أن هذا الأمر مغرٍ، إلا أنه قد يكون أحد خيارات توفير المال التي تريد تخطيها.

السحابات المكشوفة هي ببساطة البراغي المرئية التي تربط ألواح السقف المعدنية بهيكل منزلك. على الرغم من توفر الكثير من خيارات السقف المعدني، إلا أن الفولاذ والألومنيوم هما المواد الأكثر شيوعًا المستخدمة مع المثبتات المكشوفة. بسعر يتراوح بين 4.50 دولارًا إلى 6.50 دولارًا للقدم المربع بما في ذلك المواد والتركيب، تعد الأسطح المعدنية المكشوفة واحدة من أكثر الخيارات المتاحة بأسعار معقولة.

ومع ذلك، فإن المثبتات المستخدمة لهذه الأسطح ليست غير قابلة للتدمير، وتتآكل بمرور الوقت. يمكن أن يؤدي هذا التآكل إلى حدوث تسربات. بالإضافة إلى ذلك، يمر المعدن بالتمدد الحراري والانكماش مع تغيرات الطقس. تضع هذه العملية ضغطًا إضافيًا كبيرًا على أدوات التثبيت الخاصة بك ويمكن أن تؤدي إلى ارتخائها، مما يزيد من احتمالية حدوث تسرب في السقف. إذا تفاقمت المشكلة بما فيه الكفاية، فقد ينتهي بك الأمر في الواقع إلى فقدان ألواح السقف بسبب الرياح أو العواصف الشديدة.