لماذا يجب عليك تجنب استخدام المثبتات المكشوفة للأسقف المعدنية

عند اختيار أفضل سقف لمنزلك، غالبًا ما تكون الميزانية أحد العوامل الرئيسية. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى إكمال هذه المهمة دون إنفاق الكثير من المال، تعد الأسطح المعدنية أحد الخيارات الأكثر شيوعًا المتاحة. ربما تكون قد سمعت أيضًا عن استخدام المثبتات المكشوفة على السقف المعدني الخاص بك لخفض التكاليف بشكل أكبر. على الرغم من أن هذا الأمر مغرٍ، إلا أنه قد يكون أحد خيارات توفير المال التي تريد تخطيها.
السحابات المكشوفة هي ببساطة البراغي المرئية التي تربط ألواح السقف المعدنية بهيكل منزلك. على الرغم من توفر الكثير من خيارات السقف المعدني، إلا أن الفولاذ والألومنيوم هما المواد الأكثر شيوعًا المستخدمة مع المثبتات المكشوفة. بسعر يتراوح بين 4.50 دولارًا إلى 6.50 دولارًا للقدم المربع بما في ذلك المواد والتركيب، تعد الأسطح المعدنية المكشوفة واحدة من أكثر الخيارات المتاحة بأسعار معقولة.
ومع ذلك، فإن المثبتات المستخدمة لهذه الأسطح ليست غير قابلة للتدمير، وتتآكل بمرور الوقت. يمكن أن يؤدي هذا التآكل إلى حدوث تسربات. بالإضافة إلى ذلك، يمر المعدن بالتمدد الحراري والانكماش مع تغيرات الطقس. تضع هذه العملية ضغطًا إضافيًا كبيرًا على أدوات التثبيت الخاصة بك ويمكن أن تؤدي إلى ارتخائها، مما يزيد من احتمالية حدوث تسرب في السقف. إذا تفاقمت المشكلة بما فيه الكفاية، فقد ينتهي بك الأمر في الواقع إلى فقدان ألواح السقف بسبب الرياح أو العواصف الشديدة.
خيارات التسقيف الأخرى الصديقة للميزانية يجب مراعاتها
على الرغم من أن الأسطح المعدنية المكشوفة ليست أفضل خيار متاح للأسقف، إلا أن هذا لا يعني أنك بحاجة إلى التخلص من المعدن تمامًا. على الرغم من الشائعات المنتشرة حول الأسطح المعدنية، إلا أنها لا تزال خيارًا قويًا عند ربطها بدرزة ثابتة، والتي تخفي السحابات. اعتمادًا على المواد المستخدمة، مثل Galvalume أو الفولاذ المجلفن، تكلف الأسطح المعدنية حوالي 5 إلى 16 دولارًا للقدم المربع وتستمر ما بين 40 إلى 80 عامًا. قارن ذلك بالـ 20 عامًا المتوقعة التي تحصل عليها مع العزاب الإسفلتية ويمكنك رؤية جاذبية الأسطح المعدنية.
يمكنك أيضًا التفكير في تركيب سقف من القطران والحصى في منزلك. بشكل عام، تتراوح تكلفة هذه الأسطح ما بين 2.50 دولارًا إلى 4.50 دولارًا للقدم المربع، وتستمر لمدة تصل إلى 30 عامًا. ومع ذلك، فإن أسطح القطران والحصى ليست خيارات رائعة للمناطق التي بها الكثير من الثلوج والأمطار. بالإضافة إلى ذلك، قد يتضرر غشاء السقف عند التعرض لأشعة الشمس القوية. إذا كان لديك مساحة لتوسيع ميزانيتك، يمكنك أيضًا التفكير في استخدام حجر الأردواز أو الطين لمنزلك. وفي حين أن هذه المواد أكثر تكلفة، إلا أنها تدوم حوالي 100 عام وأحيانًا أطول.
في نهاية اليوم، ربما يكون من الأفضل تخطي المثبتات المكشوفة على سطح منزلك. ولكن حتى إذا كنت تحاول تحديث منزلك بميزانية محدودة، فلا يزال هناك الكثير من خيارات الأسقف الرائعة المتاحة لاستكشافها.