لماذا يجب عليك تجنب تناول الإيبوبروفين مع الميلوكسيكام

ميلوكسيكام هو دواء مضاد للالتهابات غير الستيرويدية (NSAID) يوصف لعلاج هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي. يوقف الألم عن طريق منع بروتينات الأكسدة الحلقية (COX) التي تسبب عادة الألم والالتهاب. على الرغم من أن ميلوكسيكام أقل عرضة للتسبب في مشاكل في المعدة مقارنة بمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية الأخرى، إلا أنه عليك الانتباه إلى الأدوية الأخرى التي قد تتناولها، حتى الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الإيبوبروفين.

قد تتناول الإيبوبروفين لعلاج الصداع، ولكن يمكن أيضًا العثور على الإيبوبروفين في أدوية البرد والجيوب الأنفية. ايبوبروفين هو أيضا مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية. قال كبير المسؤولين الطبيين والطبيب في One Oak Medical الدكتور جيسون سينغ لـ Health Digest إن تناول الإيبوبروفين والميلوكسيكام معًا يزيد من خطر الإصابة بآثار جانبية مثل القرحة وتهيج المعدة ومشاكل الكلى والنزيف.

وأضاف: “يمكن لمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أن تقلل من تدفق الدم إلى الكلى، لذا فإن الجمع بينها يمكن أن يؤدي إلى تفاقم هذا التأثير، مما قد يؤدي إلى إصابة الكلى الحادة، خاصة لدى الأفراد المعرضين للإصابة”. “تؤثر مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أيضًا على وظيفة الصفائح الدموية مما قد يزيد من خطر النزيف.”