لماذا يجب عليك تجنب تناول الإيبوبروفين مع الميلوكسيكام

ميلوكسيكام هو دواء مضاد للالتهابات غير الستيرويدية (NSAID) يوصف لعلاج هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي. يوقف الألم عن طريق منع بروتينات الأكسدة الحلقية (COX) التي تسبب عادة الألم والالتهاب. على الرغم من أن ميلوكسيكام أقل عرضة للتسبب في مشاكل في المعدة مقارنة بمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية الأخرى، إلا أنه عليك الانتباه إلى الأدوية الأخرى التي قد تتناولها، حتى الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الإيبوبروفين.
قد تتناول الإيبوبروفين لعلاج الصداع، ولكن يمكن أيضًا العثور على الإيبوبروفين في أدوية البرد والجيوب الأنفية. ايبوبروفين هو أيضا مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية. قال كبير المسؤولين الطبيين والطبيب في One Oak Medical الدكتور جيسون سينغ لـ Health Digest إن تناول الإيبوبروفين والميلوكسيكام معًا يزيد من خطر الإصابة بآثار جانبية مثل القرحة وتهيج المعدة ومشاكل الكلى والنزيف.
وأضاف: “يمكن لمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أن تقلل من تدفق الدم إلى الكلى، لذا فإن الجمع بينها يمكن أن يؤدي إلى تفاقم هذا التأثير، مما قد يؤدي إلى إصابة الكلى الحادة، خاصة لدى الأفراد المعرضين للإصابة”. “تؤثر مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أيضًا على وظيفة الصفائح الدموية مما قد يزيد من خطر النزيف.”
الإفراط في استخدام الإيبوبروفين ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية الأخرى أمر شائع
نظرًا لأنه من السهل الحصول على مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية المتاحة دون وصفة طبية مثل الأيبوبروفين، فقد يتجاوز العديد من الأشخاص الجرعة الموصى بها، وفقًا لمقالة نُشرت عام 2021 في مجال سلامة الأدوية. يتناول الرياضيون المحترفون والهواة الأيبوبروفين ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية الأخرى للتحكم في آلامهم أو منع الألم قبل المنافسات. خلال كأس العالم لكرة القدم 2014، استخدم 67% من اللاعبين مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، ويعد استخدام مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أمرًا شائعًا بين الرياضيين أثناء السباقات. يعد تناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية بعد ممارسة التمارين الرياضية أمرًا محفوفًا بالمخاطر، والعديد من الرياضيين لا يدركون مخاطر حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي وتلف الكلى نتيجة الإفراط في استخدام مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية.
الجرعة القياسية من الإيبوبروفين المتاحة دون وصفة طبية هي قرص أو قرصين سعة 200 ملليجرام كل أربع إلى ست ساعات، بحد أقصى يومي قدره 1200 ملليجرام. وجدت دراسة استقصائية أجريت عام 2016 ونشرت في المجلة الأمريكية للعلوم الطبية أن 19% من الأشخاص في الولايات المتحدة يتناولون أكثر من الجرعة الموصى بها من مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، وأن 24% من الأشخاص يستخدمون أنواعًا مختلفة من مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية في وقت واحد. يمكنك تناول الإيبوبروفين لتخفيف الألم يوميًا لمدة تصل إلى خمسة أيام، لكن يجب عليك استشارة طبيبك إذا كنت بحاجة إلى تناوله لفترة أطول.
راجع طبيبك إذا كنت لا تشعر بالارتياح مع الميلوكسيكام
وقال سينغ إن تناول الكثير من مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية لا يزيد من فعاليتها في تقليل الألم والالتهابات. إذا كانت جرعتك من الميلوكسيكام لا تخفف الألم، فيجب عليك معرفة ما إذا كان طبيبك يمكنه تعديل جرعتك. وقال “الجرعة القياسية هي 7.5 ملغ يوميا، ولكن يمكن زيادتها إلى 15 ملغ يوميا إذا لزم الأمر”. ومع ذلك، قد لا يوفر الميلوكسيكام تخفيفًا فوريًا للألم مثل الإيبوبروفين أو النابروكسين. في بعض الأحيان قد يستغرق الأمر أسبوعين حتى يصبح الميلوكسيكام ساري المفعول بالكامل.
إذا كنت تتناول ميلوكسيكام لتخفيف الألم، يقترح سينغ علاجات أخرى إلى جانب مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية. وقال: “فكر في الأساليب غير الدوائية التكميلية مثل العلاج بالحرارة/البرودة وإدارة الوزن، خاصة في حالات مثل هشاشة العظام لتقليل إجهاد المفاصل والألم”.
يمكنك أيضًا التفكير في تناول عقار الأسيتامينوفين (تايلينول)، لكن سينغ يؤكد أنه يجب عليك التحدث مع طبيبك. وقال: “إذا كان تخفيف الألم غير كاف، فمن المهم إعادة تقييم التشخيص والتأكد من معالجة الحالة الأساسية بشكل مناسب”. “في بعض الأحيان، يمكن أن يشير الألم المستمر إلى تطور المرض أو إلى مرض مصاحب غير مشخص.”