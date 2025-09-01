لماذا يجب عليك دائمًا توفير زهور Aster مع المخاطر

مع بتلات مشرقة على الزهور التي تشبه ديزي ، تعتبر النجمة (Symphyotrichum spp.) إضافة شائعة لأي حديقة. يُعرف Asters المعروف بأنها أنواع الحجر الرئيسي كمصدر مهم للملقحات في أواخر الصيف وأوائل الخريف. يمكن أن تنمو الأصناف في أي مكان تتراوح طولها بين 2 و 6 أقدام وقد تبدأ في السقوط مع إزهارها ، مما يجعل من الصعب على الحشرات الوصول إليها. يمكن أن يساعد تزويد Asters الخاص بك بالمخاطر في دعم هذا المصدر الغذائي الثمين وتمديد عمر هذه الزهور المتأخرة.

على الرغم من أنها لا تزال عضوًا في عائلة Asteraceae ، إلا أن ASTER ASTER المشتركة في أمريكا الشمالية ليس جزءًا من جنس Aster ، الذي هو موطنها أوروبا وآسيا. بدلاً من ذلك ، تنتمي هذه الأزهار إلى جنس Symphyotrichum ، الذي يشمل أكثر من 100 نوع مختلف يتضمن كل من الأصناف المستقيمة. في حين أن بعض الأنواع ، مثل النجمة الأزرق الناعم (Symphyotrichum laeve) ، تقدم كتلة من الأزهار اللذيذة متعددة الألوان على نباتات من 2 إلى 4 أقدام ، والبعض الآخر ، مثل New England Asster (Symphyotrichum novae-angliae) ، معروفة بأزهارها الأكبر على السيقان الشاهقة.

بغض النظر عن حجمها ، على الرغم من ذلك ، فإن هذه الزهور تدعم نظامًا بيئيًا متنوعًا من خلال جذب الملقحات بأزهار الصيف المتأخرة. تعمل بعض الأنواع أيضًا كنباتات مضيفة للفراشات المحددة ، مثل Pearl Crescent. في المروج ، تميل هذه الزهور الطويلة على نباتات أخرى للحصول على الدعم. ولكن في حديقة الزهور ، تستفيد ASTERS بشكل كبير من المخاطر المضافة ، مما يضمن لك وللملقاة أن يستمتعوا بهذه الإزهار جيدًا في الخريف.