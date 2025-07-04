لماذا يجب علينا حماية الدبابير؟ إليك الأسباب

في ظهيرةٍ قائظةٍ من آب، كنت أتناول شطيرة على مقعد خشبي في الحديقة، عندما دوّت حولي دبابير صفراء بخطوطها السوداء اللامعة. اعتراني توترٌ بادئ الأمر، لكن فضولي الصحفي تغلّب على الخوف: لماذا نُسرع دائمًا إلى طرد هذه الحشرات بدل فهم دورها في الطبيعة؟

سُمعة سيئة تسبقها

تكفي لسعة واحدة كي يترسّخ في أذهاننا أن الدبابير «عدوٌّ لدود»؛ فصوت طنينها وحده قادر على إفساد نزهة هادئة أو جلسة شواء عائلية. غير أنّ علماء من جامعتي لندن وتورينو أكدّوا في دراسة مشتركة العام الماضي أن هذه الحشرات لا تهاجم إلا دفاعًا عن أعشاشها أو إذا شعرت بالتهديد. أذكر حادثةً في مزرعة صديق، حيث لُدغ أحد العمال بعد أن حاول هدم عشٍّ متدلٍ تحت السقف؛ ردّ فعلٍ طبيعي من كائناتٍ تحمي موطنها ليس أكثر. يدفعنا هذا إلى التفكير: لو احترمنا مساحتها كما نفعل مع النحل، هل سنظل بحاجة إلى مبيدات أو إلى الاتصال الفوري بفرقة الإزالة؟

خدمة النظام البيئي في صمت

بعيدًا عن الصورة النمطية، تبرع الدبابير في أداء وظائف بيئية أساسية. فهي مفترسات شرهة للحشرات الضارة مثل اليرقات والذباب، ما يجعلها مكافحة آفات طبيعية تقلّل اعتماد المزارعين على المبيدات الكيميائية. تشير هيئة الأغذية والزراعة إلى أن مستعمرةً واحدة من الدبابير قادرة على التهام آلاف الآفات خلال موسمٍ زراعي، وهو ما يُترجَم إلى مردود أوفر للمحاصيل. كان أحد المزارعين في ريف البقاع يروي لي كيف لاحظ تراجعًا كبيرًا في حشرات المنّ على أشجار التفاح بعدما توقّف عن تدمير أعشاش الدبابير المجاورة. بفضل هذا التوازن، وفّر تكاليف رشٍّ باهظة وحصل على محصولٍ أوفر جودةً.

ولا يقتصر دورها على الافتراس؛ فبعض الأنواع تُسهِم كذلك في التلقيح الخفي لزهور معيّنة، خصوصًا تلك التي تتفتح في أوقات يقل فيها نشاط النحل. وهكذا تُحافظ الدبابير على التنوع الحيوي للنباتات البرّية التي قد تختفي لو غاب ملقّح بديل.

التعايش بذكاء: نصائح عملية

إذا صادفت عشًّا قرب منزلك، فكّر أولًا في الموقع والخطر الفعلي قبل الشروع في الإزالة. إليك خطوات بسيطة تعينك على حماية الدبابير دون التعرّض للسّع:

أَبقِ مسافة آمنة: معظم الهجمات تحدث عند اهتزاز العشّ أو سدّ مدخلِه عن غير قصد. قلّل عوامل الجذب: احفظ الأطعمة والمشروبات السكرية في أوعية محكمة أثناء النزهات. استخدم الحواجز الطبيعية: زرعُ أعشابٍ عطرية مثل النعناع أو إكليل الجبل يحدّ من اقتراب الدبابير إلى موائد الطعام. تدخّل مهني عند الضرورة القصوى فقط: في حال وجود حساسيةٍ مفرطة لدى أحد أفراد الأسرة، يمكن الاستعانة بخبير ينقل العش إلى مكانٍ غير مأهول بدل إفنائه.

من خلال إدراكنا لأهميتها، تتحوّل الدبابير من مصدر إزعاج إلى عنصرٍ محوري في التوازن البيئي. في المرة المقبلة التي يلفّ سربٌ منها مائدة الغداء، حاول أن ترى فيها حارسةً خفيّة لمزارعنا وحدائقنا—حارسة تستحق، رغم لسعتها المحتملة، أن نعطيها فرصةً للبقاء.