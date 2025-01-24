لماذا يحتاج جيف ماكنيل إلى بداية سريعة في تدريب الربيع

رياضة
لماذا يحتاج جيف ماكنيل إلى بداية سريعة في تدريب الربيع

يزعم معظم اللاعبين أنهم يتجاهلون أرقام تدريبهم في الربيع ، لكن جيف ماكنيل لا يخشى الاعتراف بأنه سوف ينتبه إلى موسمه في دوري الجريب فروت في الشهر المقبل.

بعد موسمين متتاليين أنتج فيهما على مستويات هائلة قبل استراحة All-Star ، يريد رجل القاعدة الثاني Mets الوصول إلى يوم الافتتاح بالفعل في شكله ، مع استمرار ما يأمل أن يكون عرضًا قويًا في المخيم.

“أريد أن أرى بعض الأرقام الجيدة في تدريب الربيع هذا العام” ، قال ماكنيل لـ Post Sports+ هذا الأسبوع. “أعتقد أن ذلك سيساعدني. لم يكن لدي العام الذي أردته ، لذلك تريد أن تفعل ذلك بشكل جيد في التدريب في الربيع. لم تلعب في غضون أربعة أو خمسة أشهر ، لذلك من الصعب الوصول إلى بداية ساخنة في التدريب في الربيع ، ولكن تلك الأسابيع القليلة الماضية من المخيم الذي تريد أن تصل إلى الكرة جيدًا وقيادة الكرة قليلاً وتتناولها التي تدحرج “.

أنتج McNeil في مقطع الفقر .216/.276/.314 قبل استراحة All-Star الموسم الماضي. بعد تغيير نهجه – مع التركيز على قيادة الكرة – بدأ McNeil في الارتفاع قبل أن يتم حفره من خلال الملعب الذي كسر معصمه الأيمن في أوائل سبتمبر. عاد ماكنيل للعب ضد المتهربين في NLCS في أكتوبر.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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