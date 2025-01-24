لماذا يحتاج جيف ماكنيل إلى بداية سريعة في تدريب الربيع

يزعم معظم اللاعبين أنهم يتجاهلون أرقام تدريبهم في الربيع ، لكن جيف ماكنيل لا يخشى الاعتراف بأنه سوف ينتبه إلى موسمه في دوري الجريب فروت في الشهر المقبل.

بعد موسمين متتاليين أنتج فيهما على مستويات هائلة قبل استراحة All-Star ، يريد رجل القاعدة الثاني Mets الوصول إلى يوم الافتتاح بالفعل في شكله ، مع استمرار ما يأمل أن يكون عرضًا قويًا في المخيم.

“أريد أن أرى بعض الأرقام الجيدة في تدريب الربيع هذا العام” ، قال ماكنيل لـ Post Sports+ هذا الأسبوع. “أعتقد أن ذلك سيساعدني. لم يكن لدي العام الذي أردته ، لذلك تريد أن تفعل ذلك بشكل جيد في التدريب في الربيع. لم تلعب في غضون أربعة أو خمسة أشهر ، لذلك من الصعب الوصول إلى بداية ساخنة في التدريب في الربيع ، ولكن تلك الأسابيع القليلة الماضية من المخيم الذي تريد أن تصل إلى الكرة جيدًا وقيادة الكرة قليلاً وتتناولها التي تدحرج “.

أنتج McNeil في مقطع الفقر .216/.276/.314 قبل استراحة All-Star الموسم الماضي. بعد تغيير نهجه – مع التركيز على قيادة الكرة – بدأ McNeil في الارتفاع قبل أن يتم حفره من خلال الملعب الذي كسر معصمه الأيمن في أوائل سبتمبر. عاد ماكنيل للعب ضد المتهربين في NLCS في أكتوبر.