لماذا يستمر باب الجراج في صنع ضوضاء (وكيفية إصلاحه)

إنه شيء واحد أن تلاحظ أن باب المرآب الخاص بك صاخب. إنه شيء آخر تمامًا لمعرفة من أين تأتي الضوضاء على وجه التحديد ، وربما ستحتاج إلى القليل من التجربة والخطأ لتحديدها بالضبط. إذا كانت الضوضاء عالية بشكل خاص عندما تكون داخل المرآب الخاص بك ، نظرًا لأنها عادةً ما تكون غرفًا كبيرة عارية ، فإننا نوصي بالخروج خارج الباب مباشرة ، ونغلقه ، ثم نحاول ربط الضوضاء. لا تتردد في فتح وإغلاقه عدة مرات إذا كنت لا تعتقد أنه سيؤدي إلى أي ضرر. بحلول ذلك الوقت ، يجب أن يكون (نأمل) أكثر وضوحًا ما الذي يحتاج إلى الاهتمام.

بمجرد معرفة ما يجب القيام به – كما لو أدركت أنك بحاجة فقط إلى تعلم كيفية إصلاح باب الجراج الذي يفتح ببطء شديد – فإن الخطوة التالية هي الحصول على الباب وأدواتك جاهزة لبدء الإصلاحات. بغض النظر عما إذا كان لديك باب مرآب يدوي أو يحركه المحرك ، يغلقه ، تأكد من قفله ، ثم قطع الكهرباء خلال هذه العملية لتجنب أي حركات أو خطر غير مقصود.

إذا كنت تتساءل عن كيفية ضبط جزء متحرك ، فمن المحتمل أن يحتاج إلى تزييت ، لذا تأكد من الحصول على شحوم ليثيوم بيضاء قائمة على السيليكون للمهمة (وليس WD-40). قم بتطبيقه على جميع البكرات والمفصلات والينابيع عبر الإطار والألواح ، وتأكد من أنك تعرف عدد المرات التي يجب أن تشحم فيها نوابض باب الجراج للصيانة المستقبلية. التعامل مع البراغي والمكسرات فضفاضة أسهل ؛ الاستيلاء على مفتاح المقبس والكرنك ، ولكن لا تتجاوز أو تجريدها.