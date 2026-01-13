لماذا يصدر دونالد ترامب صوت “الالتهام” عندما يتحدث؟ أخصائي علم أمراض اللغة يزن

مع ظهوره العلني العديد ومحادثاته المسجلة، أثار الرئيس دونالد ترامب مخاوف صحية بسبب عادة التحدث المحددة. وقد لاحظ الإنترنت أنه بين جملته، يصدر الرئيس صوتًا يلتهمه. أثناء مناقشات مجلس الوزراء، والاجتماعات الدولية، والخطب، أثناء تجواله خلال حديثه، سوف يرتل ترامب، كما لو كان يأخذ نفسًا عميقًا، قبل أن يواصل حديثه.
هل تسمع صوت الالتهام الذي يواصل ترامب إصداره مؤخرًا يسمى عسر الكلام. يحدث هذا عندما يكون الشخص في حالة تدهور إدراكي تدريجي! ستسمعينه أيضًا يصدر صوتًا يئن أو شخيرًا وترين ما يبدو وكأنه يسيل لعابه وكل هذا مرتبط ببعضه البعض! إنه لا يضحك pic.twitter.com/XuLyG24i1a
– سوزي ريزيو (@ Suzierizzo1) 11 يناير 2026
ومن المحتمل أن يكشف الصوت عن صعوبة الرئيس في البلع السلبي، الذي يزيل اللعاب الزائد من فمه. ويسمى أيضًا “البلع التلقائي”، وهو إجراء تقوم به أجسادنا تلقائيًا. ومع ذلك، مع تقدم الأفراد في السن و/أو تعرضهم لحالات طبية طارئة، يمكن أن تتدهور هذه القدرة على البلع بشكل سلبي. ومع انتشار التكهنات عبر الإنترنت، تم تحديد نمط الشفط هذا أيضًا كأحد أعراض العديد من الأمراض العصبية التقدمية.
صحيح أن هذا النمط يمكن أن يحدث لدى أولئك الذين يعانون من تدهور إدراكي من نوع ما، لكن الشائعات المحيطة بترامب خلقت شبكة معقدة من النظريات. لذلك، لفهم ضجيج النقاشات عبر الإنترنت، تقدم المتخصصون في هذا المجال لمزيد من التحقيق في ابتزاز الرئيس، وانتقلوا إلى صفحاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة أفكارهم. من بينهم، قام أخصائي أمراض النطق واللغة المدرب بفحص ابتلع الرئيس عبر تطبيق TikTok الخاص بها.
ما قاله المهنيون عن الالتهام ترامب
في يناير/كانون الثاني 2026، نشر اختصاصي معتمد في أمراض النطق واللغة، ومتخصص في إعادة التأهيل العصبي، مقطع فيديو على “تيك توك” يخاطب ويحلل ابتلاع الرئيس. وقالت الأخصائية إنها في حين أنها لم تتمكن من تشخيص حالة الرئيس، إلا أنها قد تكون علامة على وجود حالة عصبية. وأوضحت لمتابعيها أن “صوت الالتهام هذا هو مؤشر بالنسبة لي باعتباري أخصائية في أمراض النطق واللغة، على أن هناك خطأ ما للغاية في دماغ هذا الرجل”. وأكدت المتخصصة أن هذا النمط علامة على فقدان منعكس البلع، قبل التكهن بالتشخيص المحتمل وراء الالتهام دونالد ترامب. وقالت: “هذا مؤشر على وجود مرض عصبي”. “يمكن أن يكون الخرف، أو مرض باركنسون، أو مرض هنتنغتون، أو مرض التصلب الجانبي الضموري، نراه في كثير من الأحيان. ولكن ما نراه فيه، نعرفه هو مرض عصبي تقدمي.”
@concussiontalks.slp
إنه شيء صغير، صوت الالتهام، لكنه يدل على مشكلة كبيرة. التدهور العصبي لدونالد ترامب. #slp #fyp #trump #health #maga إخلاء المسؤولية: المحتوى التعليمي فقط. لا أقوم بتشخيص أو تقييم أي فرد لم أقم بتقييمه شخصيًا. تتناول تعليقاتي التواصل العام والمفاهيم ذات الصلة بإصابات الدماغ أو تراجعها، وليس الاستنتاجات الطبية المحددة حول الشخصيات العامة أو الرياضيين.
♬ الصوت الأصلي – concussiontalks.slp
وقد أظهر آخرون أن هذا العرض، المعروف باسم “عسر البلع” (وليس “عسر البلع” كما اقترح المنشور X)، يمكن أن يكون مؤشرًا لسكتة دماغية حادة سابقة. وبالنظر إلى الاختبارات المعرفية الثلاثة التي أجراها ترامب خلال السنة الأولى من ولايته الثانية، فإن هذا التطور الجديد يضيف إلى القلق الموجود بالفعل بشأن صحة الرئيس ترامب.
المستقبل القاتم الذي يوحي به ترامب
وقالت أخصائية أمراض النطق واللغة ذات الخبرة لمتابعيها: “سيزداد الأمر سوءًا”. “سوف تراه أكثر. سوف تراه أكثر عندما يكون متعبًا، بعد أن يلقي خطابًا طويلًا، وسوف تراه أكثر فأكثر مع مرور الأيام لأن هذا شيء تنكسي أكثر.”
وأدلت أستاذة الصوت والكلام سي سي رايس بتصريح مماثل في مقطع فيديو تحليلي على حسابها على إنستغرام بعد مراجعة مقطع للرئيس وهو يتحدث. وقالت “إنها تتقدم”. “إذا سمعت هذا مع شخص كنت أعمل معه، فسأوصي طبيبه على الفور بإجراء فحص لدماغه لأن هذا عرض من أعراض الخرف المتأخر.”
واستمرت رايس في تقديم بعض المعلومات عن حالة الرئيس المستقبلية في ظل وضعه الحالي. وأوضحت أنه مع الأخذ في الاعتبار تكرار التهامه الأخير والكلام المتلعثم الذي أظهره في الماضي، فإن هذه العلامات هي مؤشرات منبهة لوفاته.
يضيف اقتراحها بشأن الخرف إلى محادثة مستمرة حول صحة دماغ الرئيس، والتي تزعم أن ترامب أظهر علامات على حالة تدمر الذاكرة منذ أوائل عام 2025 على الأقل. ومع ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أنه ما لم يقم أخصائي الرعاية الصحية بفحص ترامب شخصيًا، فلن يكون من الممكن له إجراء التشخيص.