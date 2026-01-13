لماذا يصدر دونالد ترامب صوت “الالتهام” عندما يتحدث؟ أخصائي علم أمراض اللغة يزن

مع ظهوره العلني العديد ومحادثاته المسجلة، أثار الرئيس دونالد ترامب مخاوف صحية بسبب عادة التحدث المحددة. وقد لاحظ الإنترنت أنه بين جملته، يصدر الرئيس صوتًا يلتهمه. أثناء مناقشات مجلس الوزراء، والاجتماعات الدولية، والخطب، أثناء تجواله خلال حديثه، سوف يرتل ترامب، كما لو كان يأخذ نفسًا عميقًا، قبل أن يواصل حديثه.

هل تسمع صوت الالتهام الذي يواصل ترامب إصداره مؤخرًا يسمى عسر الكلام. يحدث هذا عندما يكون الشخص في حالة تدهور إدراكي تدريجي! ستسمعينه أيضًا يصدر صوتًا يئن أو شخيرًا وترين ما يبدو وكأنه يسيل لعابه وكل هذا مرتبط ببعضه البعض! إنه لا يضحك pic.twitter.com/XuLyG24i1a – سوزي ريزيو (@ Suzierizzo1) 11 يناير 2026

ومن المحتمل أن يكشف الصوت عن صعوبة الرئيس في البلع السلبي، الذي يزيل اللعاب الزائد من فمه. ويسمى أيضًا “البلع التلقائي”، وهو إجراء تقوم به أجسادنا تلقائيًا. ومع ذلك، مع تقدم الأفراد في السن و/أو تعرضهم لحالات طبية طارئة، يمكن أن تتدهور هذه القدرة على البلع بشكل سلبي. ومع انتشار التكهنات عبر الإنترنت، تم تحديد نمط الشفط هذا أيضًا كأحد أعراض العديد من الأمراض العصبية التقدمية.

صحيح أن هذا النمط يمكن أن يحدث لدى أولئك الذين يعانون من تدهور إدراكي من نوع ما، لكن الشائعات المحيطة بترامب خلقت شبكة معقدة من النظريات. لذلك، لفهم ضجيج النقاشات عبر الإنترنت، تقدم المتخصصون في هذا المجال لمزيد من التحقيق في ابتزاز الرئيس، وانتقلوا إلى صفحاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة أفكارهم. من بينهم، قام أخصائي أمراض النطق واللغة المدرب بفحص ابتلع الرئيس عبر تطبيق TikTok الخاص بها.