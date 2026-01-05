لماذا يضع الناس رقائق الألومنيوم في الغسالة (وهل من الآمن القيام بذلك؟)

إذا كان يوم الغسيل هو أقل الأيام المفضلة لديك في الأسبوع، فأنت لست وحدك. قد يكون الحصول على ملابس نظيفة ومنعشة دون إتلافها أو وضع البقع أمرًا صعبًا، وكل ذلك يحدث قبل أن تضطر إلى طي كل شيء ووضعه بعيدًا. إذا كنت تواجه صعوبة مستمرة في غسيل ملابسك بسبب رداءة جودة الغسالة، أو الأقمشة الصعبة، أو نقص المعرفة، فقد يكون من المفيد البحث عن بعض النصائح والحيل الذكية الخاصة بالغسيل. ومع ذلك، اعتمادًا على مصدرك، قد تجد بعض الأشياء الفاشلة التي لن تنظف أغراضك بشكل فعال وقد تلحق الضرر بملابسك أو أجهزتك. أحد الاختراقات التي يحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر والتي يقسم بها بعض الناس هو إضافة رقائق الألومنيوم إلى الغسالة.
وفقًا لمؤيدي الاختراق، كل ما عليك فعله هو إضافة الغسيل والمنظفات ومنعم الأقمشة كما تفعل عادةً، وتجميع بضع أوراق من رقائق الألومنيوم إلى كرات مستديرة، وإضافتها مباشرة إلى الأسطوانة، وتشغيل دورة بناءً على تعليمات العناية بملابسك. يوصى عمومًا باستخدام ورق الألمنيوم العادي للمطبخ، ويقول معظم الناس إنهم يستخدمون ورقتين مربعتين من ورق الألمنيوم لصنع كرتين منفصلتين.
الفكرة هي أن كرات الرقائق تساعد على فصل العناصر أثناء دورة الغسيل للمساعدة في منع تراكم الوبر والتراكم، وتقليل الكهرباء الساكنة عن طريق فرك الملابس بالرقائق بدلاً من بعضها البعض، وحتى أنها تعمل كمحرض في الآلات التي لا تحتوي على واحدة. قد تبدو الفوائد مغرية، ولكن من الصعب قياس النتائج الفعلية، وقد يؤدي اختبار هذا الاختراق إلى تلف جهازك وهو أمر مكلف لإصلاحه.
هل يجب أن تجرب وضع ورق الألمنيوم في غسالتك؟
قبل اختبار هذا الاختراق بنفسك، تأكد من فهم الضرر الذي قد يحدث. أولاً، يمكن لأي قطع حادة من الرقائق أن تلتصق بالملابس الرقيقة، أو تسحب الخيوط أو تتآكل المناطق، مما قد يؤدي إلى إتلاف القطعة المفضلة. قد تؤدي قطعة حادة أيضًا إلى خدش الجزء الداخلي من أسطوانة الغسالة. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن كرات الرقائق المعدنية يمكن اعتبارها إساءة استخدام للجهاز، فقد يتم إلغاء الضمان الخاص بك. في النهاية، إذا كنت تستخدم كرات الرقائق المعدنية في مجموعة من المواد المتينة، وقمت بضغط الكرة قدر الإمكان، ثم قم بإزالتها بعد انتهاء الدورة، ولا تعتمد على الضمان، فمن المفترض أن يكون اختبارها آمنًا. إذا كنت قلقًا جدًا بشأن الضرر، فقد تفكر أيضًا في تجنب تراكم الكهرباء الساكنة أثناء غسل البطانيات بمكون منزلي شائع آخر.
يتضمن الاختراق المشابه جدًا لهذا (ولكن ربما الأكثر شيوعًا) إضافة كرات من رقائق الألومنيوم إلى المجفف لتقليل الكهرباء الساكنة. قد ترغب في معرفة ما يحدث بالفعل إذا وضعت كرات من رقائق الألومنيوم في المجفف قبل تجربتها، ولكن الفوائد المذكورة متشابهة جدًا وتحظى الحيلة بمزيد من الدعم فيما يتعلق بفعاليتها وسلامتها. وهذا أمر منطقي، حيث أن المجففات عادة ما تكون في المكان الذي يفكر فيه الناس في توليد الكهرباء الساكنة. ومع ذلك، تساهم دورة الغسيل أيضًا في الالتصاق الثابت للملابس، ويمكن أن تبدأ الوقاية في الغسالة، عادةً باستخدام منعم الأقمشة. بشكل عام، هناك القليل من الدعم المباشر لإضافة ورق القصدير إلى الغسيل، لكن بعض الأفراد أبلغوا عن نجاحهم عبر الإنترنت.