لماذا يضع الناس كرتون البيض المنقوع في مزارعهم وهل يجب عليك تجربتها؟

هناك الكثير من حيل البستنة الذكية المنتشرة على TikTok، وتهدف كل واحدة منها إما إلى حل مشكلة ما أو تسهيل العناية بنباتاتك. أحد هذه الحيل القصصية هو وضع كرتونة البيض المنقوعة في المزارع. وهذا لا يساعدك فقط على إعادة استخدام النفايات التي قد ينتهي بها الأمر في مكب النفايات، بل يمكنه أيضًا حل بعض مشكلات البستنة الشائعة. يقوم بعض الأشخاص بنقع الكراتين في الماء ثم وضعها فوق التراب، مما يساعد على تنقيط الماء في التربة ببطء. ويستخدمه آخرون لتبطين قاع الأواني، مما يمنع الأوساخ من التسرب من فتحات التصريف. ولكن هل هذه الأمور جديرة بالاهتمام؟ وفقًا لخبيرنا، يعتمد الأمر على نوع الاختراق الذي تستخدمه. في حين أن كرتونة البيض الكرتونية لها مكانها في العناية بالحديقة، إلا أنه لا يتم إنشاء جميع الحيل بشكل متساوٍ.
على سبيل المثال، يعد استخدامها كبداية للبذور أمرًا مفيدًا للغاية. “يعد استخدام علب البيض الكرتونية لبدء البذور فكرة رائعة. فهي قابلة للتحلل الحيوي، ويمكن زراعة الشتلات مباشرة في الأرض في كرتونة البيض”، تقول ليزا إلدريد ستينكوبف، خبيرة The Houseplant Guru، حصريًا لـ House Digest. “لكنني أشعر أنه قد تكون هناك مشاكل في استخدامها في المزارع للاحتفاظ بالرطوبة.” فيما يلي نظرة فاحصة على سبب عدم استخدامها فوق المزارع الخاصة بك للاحتفاظ بالرطوبة أو لتبطين الحاويات الخاصة بك لمنع تسرب الأوساخ.
لماذا لا يجب عليك استخدام الورق المقوى للاحتفاظ بالرطوبة
للوهلة الأولى، قد يبدو استخدام كرتونة البيض الكرتونية لري نباتاتك فكرة جيدة جدًا. إنها تعمل مثل إسفنجة بطيئة الإطلاق فوق التربة، وتحتفظ بالمياه وتطلقها ببطء على مدار ساعات قليلة بعد سقي سرير حديقتك أو أصيص النباتات. لكن وفقًا لليزا إلدريد ستينكوبف، فهذه ليست فكرة جيدة. ربما في المرة الأولى التي تنقع فيها الكراتين وتضعها على التربة، قد يكون ذلك مفيدًا، لكن في الري التالي، سيتنافس الكرتون مع النبات على الرطوبة. “إذا لم يتم دفن كرتونة البيض بالكامل في مزيج الأصيص وكان أي جزء منها يبرز، فسيكون بمثابة فتيل ويسحب الماء بعيدًا عن مزيج الأصيص، وسوف يجف النبات بشكل أسرع،” أخبرت هاوس حصريًا. هضم.
وذلك لأنك سوف تسقي الكرتونة مع التربة، والتي سوف تمتص الماء الذي كان من المفترض أن يتدفق إلى النبات. إنه وسيط إضافي غير ضروري. علاوة على ذلك، يمكن أن يجعل سقي نباتات الحاويات أمرًا مربكًا لأنك غير متأكد من كمية المياه التي تحصل عليها أو متى تعيد سقيها مرة أخرى. يوضح ستينكوبف: “لن أستخدم كرتونة البيض أو أي مواد تحتفظ بالمياه في مزيج أصيص النباتات المنزلية. في الداخل، يمكن أن يكون الري مربكًا بالفعل لبعض الناس. إن إضافة كرتونة البيض من شأنه أن يغير تمامًا كيفية القيام بالسقي وعدد المرات”. ولهذا السبب، فمن الأفضل تخطي هذا الاختراق.
لماذا لا يجب عليك استخدام الورق المقوى لتبطين الجزء السفلي من أصيصك؟
لقد فهمنا ذلك – يمكن أن يصبح التنقل بين المزارعين عملاً فوضويًا. على الرغم من احتواء النباتات بشكل أنيق، فإن فتحات التصريف تسمح للأوساخ والمواد العضوية بالهروب، مما يؤدي إلى تناثر التربة في جميع أنحاء حواف النوافذ وطاولات العرض والباحات. لهذا السبب، قد تميل إلى تبطين الجزء السفلي من أصيصك بنوع من المواد حتى لا تتمكن الأوساخ من الهروب. ولكن نظرًا لأن استخدام مادة غير مسامية سوف يحبس الماء في الوعاء ويزيد من فرصتك في تعفن الجذور (مما يجعله أحد أكبر الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها في حديقة الحاويات الخاصة بك)، فقد تعتقد أن استخدام شيء قابل للتنفس مثل منتج ورقي يمكن أن يكون بديل أكثر أمانًا – لكن ليزا إلدريد ستينكوبف تنصح بعدم القيام بذلك. “كرتون البيض سميك جدًا بحيث لا يسمح بتصريف الماء بحرية” ، هذا ما قالته حصريًا لـ House Digest. “سوف ينضب الوعاء في النهاية، ولكن ربما بقي الماء حول الجذور لفترة طويلة، مما تسبب في اختناقها.”
إذن ما الذي يمكنك استخدامه بدلاً من ذلك؟ لا تقلق؛ ليس عليك أن تتحمل الحواف والباحات المليئة بالأوساخ. بدلاً من ذلك، استخدم منتجًا مصنوعًا خصيصًا لحل هذه المشكلة. وتقترح أن “استخدام قطعة من حاجز النافذة سيكون أكثر فائدة لأنه سيسمح للمياه بالتصريف بحرية والحفاظ على مزيج الأصيص”. إذا كانت لديك شاشة قديمة ولا تعرف ماذا تفعل بها، فقم بقصها حسب حجمها وضعها في الجزء السفلي من أصيص النباتات الخاص بك. ولكن إذا لم يكن لديك واحدة في متناول يدك، فيمكنك شراء شاشة وعاء، مثل شاشات وعاء Uncle Daves.