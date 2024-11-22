لماذا يضع الناس كرتون البيض المنقوع في مزارعهم وهل يجب عليك تجربتها؟

هناك الكثير من حيل البستنة الذكية المنتشرة على TikTok، وتهدف كل واحدة منها إما إلى حل مشكلة ما أو تسهيل العناية بنباتاتك. أحد هذه الحيل القصصية هو وضع كرتونة البيض المنقوعة في المزارع. وهذا لا يساعدك فقط على إعادة استخدام النفايات التي قد ينتهي بها الأمر في مكب النفايات، بل يمكنه أيضًا حل بعض مشكلات البستنة الشائعة. يقوم بعض الأشخاص بنقع الكراتين في الماء ثم وضعها فوق التراب، مما يساعد على تنقيط الماء في التربة ببطء. ويستخدمه آخرون لتبطين قاع الأواني، مما يمنع الأوساخ من التسرب من فتحات التصريف. ولكن هل هذه الأمور جديرة بالاهتمام؟ وفقًا لخبيرنا، يعتمد الأمر على نوع الاختراق الذي تستخدمه. في حين أن كرتونة البيض الكرتونية لها مكانها في العناية بالحديقة، إلا أنه لا يتم إنشاء جميع الحيل بشكل متساوٍ.

على سبيل المثال، يعد استخدامها كبداية للبذور أمرًا مفيدًا للغاية. “يعد استخدام علب البيض الكرتونية لبدء البذور فكرة رائعة. فهي قابلة للتحلل الحيوي، ويمكن زراعة الشتلات مباشرة في الأرض في كرتونة البيض”، تقول ليزا إلدريد ستينكوبف، خبيرة The Houseplant Guru، حصريًا لـ House Digest. “لكنني أشعر أنه قد تكون هناك مشاكل في استخدامها في المزارع للاحتفاظ بالرطوبة.” فيما يلي نظرة فاحصة على سبب عدم استخدامها فوق المزارع الخاصة بك للاحتفاظ بالرطوبة أو لتبطين الحاويات الخاصة بك لمنع تسرب الأوساخ.