لماذا يضيف الناس قشر البيض عند زراعة البروكلي وهل يجب عليك تجربته؟

قشور البيض هي أحد بقايا الطعام التي يمكنك إضافتها إلى كومة السماد – وهناك سبب وجيه لذلك. قشور البيض غنية بكربونات الكالسيوم، وهو شكل من أشكال الكالسيوم الضروري لنمو النباتات. كما أنها تحتوي على كميات أقل من المغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم، وكلها مغذية للنباتات. من بين العديد من الطرق المتخصصة لاستخدام البيض في حديقتك، يمكن إضافة قشور البيض مباشرة إلى التربة وهي مفيدة بشكل خاص عند زراعة البروكلي والخضروات الأخرى التي تحتاج إلى كميات أكبر من الكالسيوم.
يساعد الكالسيوم النباتات على بناء الخلايا وهو ضروري للنمو الصحي. عندما لا تحتوي النباتات على ما يكفي من الكالسيوم، فقد تظهر عليها علامات جسدية تدل على هذا النقص – التشقق أو تعفن الأطراف في الطماطم، وحرق الأوراق على أطراف الخس، وتحول لون الكرفس إلى البني، وقشور الفول السوداني الفارغة. في البروكلي، قد تلاحظ توقف النمو، أو تجعيد الأوراق أو تقوسها، أو ظهور بقع داكنة على أطراف وحواف الأوراق. إذا لاحظت هذه العلامات، فقد ترغب في التفكير في استخدام قشور البيض عند زراعة البروكلي.
نصائح لتخصيب البروكلي بقشور البيض
يستخدم البستانيون عددًا من الطرق لإضافة الكالسيوم عن طريق قشور البيض إلى نباتاتهم. تنقل النباتات الكالسيوم من جذورها إلى أعلى عبر الساق، لذا يجب أن يتم غمر قشور البيض جيدًا في التربة بدلاً من رشها على السطح. إحدى الطرق لنقل الكالسيوم من قشور البيض مباشرة إلى جذور البروكلي هي تحضير الشاي. قم بغلي 10 إلى 20 قشور بيض نظيفة وجافة في جالون من الماء واتركها منقوعة طوال الليل. في اليوم التالي، قم بتصفية القشور وصب الشاي حول النبات، وكرر ذلك كل أسبوع إلى أسبوعين.
يمكنك أيضًا وضع قشور البيض الجافة في مطحنة القهوة أو استخدام الهاون والمدقة لإنتاج قشور مطحونة ناعماً لخلطها بالتربة المحيطة بنبات البروكلي. وبينما قد يكون سحق القشور يدويًا أسهل، فمن المهم معرفة متى يجب سحق قشور البيض ومتى يجب مزجها قبل استخدامها في الحديقة. أظهرت دراسة أجرتها Alabama Cooperative Extension أن “قشور البيض المطحونة بشكل خشن غير فعالة نسبيًا كمادة لترسيخ التربة أو كمصدر للكالسيوم”، وأنه “يجب طحنها ناعمًا جدًا لتكون فعالة في زيادة درجة حموضة التربة”. بعبارة أخرى، كلما كانت القطع أصغر، كلما تحللت بشكل أسرع لتحقيق أقصى تأثير.
هل تحتاج تربتي إلى المزيد من الكالسيوم؟
إذا لاحظت علامات نقص الكالسيوم في نبات البروكلي، ففكر في إجراء اختبار للتربة. يقيس هذا الاختبار درجة حموضة التربة ويحلل مستويات العناصر الغذائية – بما في ذلك الكالسيوم – التي تعد حيوية لصحة نباتك. يمكنك شراء اختبارات منزلية من مراكز البستنة أو إجراء اختبار احترافي، وربما حتى من خلال مكتب الإرشاد المحلي في منطقتك، بتكلفة منخفضة.
لماذا يعتبر الرقم الهيدروجيني مهمًا؟ إن الحصول على مستوى الرقم الهيدروجيني الذي يفضله نبات معين يعني أنه سيحصل على التوازن الصحيح من العناصر الغذائية التي يحتاجها للازدهار، والنبات السعيد يعني بستاني سعيد. يتراوح مستوى الرقم الهيدروجيني المثالي لزراعة البروكلي بين 6.0 و6.8، مع الحفاظ عليه على الجانب الحمضي قليلاً. إذا أظهر اختبار التربة أن الرقم الهيدروجيني حمضي للغاية (أقل من 6.0)، فإن إضافة الكالسيوم على شكل قشور البيض يمكن أن يرفع الرقم الهيدروجيني إلى نقطة أكثر ملاءمة لزراعة البروكلي.