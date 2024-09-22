لماذا يضيف الناس قشر البيض عند زراعة البروكلي وهل يجب عليك تجربته؟

قشور البيض هي أحد بقايا الطعام التي يمكنك إضافتها إلى كومة السماد – وهناك سبب وجيه لذلك. قشور البيض غنية بكربونات الكالسيوم، وهو شكل من أشكال الكالسيوم الضروري لنمو النباتات. كما أنها تحتوي على كميات أقل من المغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم، وكلها مغذية للنباتات. من بين العديد من الطرق المتخصصة لاستخدام البيض في حديقتك، يمكن إضافة قشور البيض مباشرة إلى التربة وهي مفيدة بشكل خاص عند زراعة البروكلي والخضروات الأخرى التي تحتاج إلى كميات أكبر من الكالسيوم.

يساعد الكالسيوم النباتات على بناء الخلايا وهو ضروري للنمو الصحي. عندما لا تحتوي النباتات على ما يكفي من الكالسيوم، فقد تظهر عليها علامات جسدية تدل على هذا النقص – التشقق أو تعفن الأطراف في الطماطم، وحرق الأوراق على أطراف الخس، وتحول لون الكرفس إلى البني، وقشور الفول السوداني الفارغة. في البروكلي، قد تلاحظ توقف النمو، أو تجعيد الأوراق أو تقوسها، أو ظهور بقع داكنة على أطراف وحواف الأوراق. إذا لاحظت هذه العلامات، فقد ترغب في التفكير في استخدام قشور البيض عند زراعة البروكلي.