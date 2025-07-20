لماذا يعتبر إعادة استخدام الدنيم كمسملة خيار تنظيف ممتاز

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هل تبحث عن طريقة جديدة لإعطاء جينزك القديم حياة جديدة؟ هناك الكثير من الطرق الذكية لإعادة استخدام الجينز القديم في جميع أنحاء المنزل والحديقة ، ولكن ربما لا تكون من عشاق اتجاه ديكور الدنيم أو لا تحب الخياطة. لا تقلق ، يمكنك تحويل الدنيم القديم إلى ممسحة دون أي مهارات أو أدوات. هذا الاختراق الرائع للتنظيف هو وسيلة صديقة للبيئة لخفض النفايات مع الحفاظ على منزلك نظيفًا ورائحة طازجة.
فكرة هذا الاختراق هي قطع قطعة من الدنيم لاستخدامها مع MOP من نوع Swiffer. تتميز هذه المماسح ، المعروفة أيضًا باسم MOPs المسطحة ، بقسم بلاستيكي مسطح حيث تقوم عادةً بتوصيل وسادة تنظيف للاستخدام الواحد. تكون اللوحة في بعض الأحيان غارقة مسبقًا في محلول التنظيف ، إلا إذا كانت MOP تأتي مع مرفق رش لتبلل الأرض. بدلاً من استخدام وسادات الاستخدام الواحد هذه ، يمكنك إرفاق قطعة من الدنيم لاستخدامها مع محلول التطهير العادي كبديل لتنظيف الأرضية. عندما تنتهي من ذلك ، يمكنك شطف وغسل وتكرار عدة مرات حسب الحاجة. إنها طريقة صديقة للبيئة وميزانية للحفاظ على نظافة منزلك.
هناك سببان يجعل الدنيم خيارًا رائعًا لهذا الاختراق. أولاً ، يمكن أن يعلق بسهولة على أي آلية تستخدمها ممسحة رفرف لتأمين منصات التنظيف. يمكن أن يكون هذا بعض الفيلكرو ، أو في بعض الحالات ، ثقوب صغيرة ذات اللوحات البلاستيكية التي تسمح لك بالضغط على النسيج في مكانه. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الدنيم أكثر ضبابية بعض الشيء من الأقمشة الأخرى ، مثل القطن ، لذلك يمكنه إزالة الحطام الصاخب أو الفوضى اللزجة بشكل فعال ، مما يترك الأرضية تبدو مصقولة ونظيفة. لا يزال ناعمًا بما يكفي لعدم إتلاف الأرضيات أو خدشها ، بحيث يمكنك استخدامها في جميع أنحاء المنزل على أرضيات البلاط أو الخشب الصلب أو الفينيل.
كيف تتسرب مع الدنيم
للبدء ، ستحتاج إلى قطع بعض أقسام الدنيم من أجل MOP. يعتمد هذا تمامًا على نوع MOP الذي تستخدمه وحجمه وكيفية ربط منصات التنظيف في مكانه. إذا كان MOP يمسك فقط على وسادات مع الفيلكرو في القاع ، فيمكنك قطع قطع من القماش التي تقيس نفس حجم MOP تمامًا وتضيف الفيلكرو اللاصق ، مثل السحابات الشاقة في Velcro. يعمل هذا مع معظم طرز Swiffer Powermop الحالية ، ولكن إذا كنت تستخدم كاسحة Swiffer أو بديل ، فستحتاج إلى طول إضافي من القماش لتوصيل الوسادة في مكانها. بالنسبة لهؤلاء ، سترغب في قطع مستطيل يمثل نفس طول MOP ، ولكن مرتين. سوف ترفرف المساحة الإضافية على الجزء العلوي من MOP على كلا الجانبين لتأمينها في مكانها.
إذا كنت تعمل مع سروال الدنيم ، فيمكنك قطع هذه الأقسام من الساقين. ما عليك سوى قياس ارتفاع المستطيل على ساق السراويل أفقيًا ، وقطع. ستنتهي مع دائرة يمكنك بعد ذلك قطعها عند التماس لإنشاء مستطيل مسطح ، قبل قص أي نسيج زائد.
هناك طريقتان لاستخدام هذه الفوط ، اعتمادًا على نوع MOP الذي لديك. إذا كنت تستخدم MOP مع خزان محلول ومقبض الرش ، فيمكنك إرفاق وسادات الدنيم الجافة عليها كما هو. ومع ذلك ، إذا لم يكن لدى MOP رذاذه المدمج ، فستحتاج إلى حدوث منصات الدنيم مسبقًا. يمكنك مواقع إعادة ملء MOP Floor مع ثلاثة أجزاء من الماء وجزء واحد من الخل الأبيض. صب المحلول في حاوية مغلقة بإحكام واترك منصات الدنيم حتى ينقع. كلما احتجت إلى التنظيف ، يمكنك الاستيلاء على واحدة من وسادات الدنيم DIY الخاصة بك ، ومسح معها ، ارمها في الغسالة ، وتكرار حسب الحاجة.