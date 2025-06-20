لماذا يعتبر الأقمشة الثقيلة واحدة من أسوأ الخيارات لغرفة المعيشة الخاصة بك

قد تعود بعض أغطية النوافذ الجريئة والمثيرة بأناقة ، لكن هذا لا يعني أنها كلها مناسبة لمنزلك. قبل الخوض في التفاصيل ، من المهم معرفة أنه من الناحية الفنية ، هناك فرق بين الستائر والستائر. تميل الستائر إلى أن تكون أكثر عرضية ومصنوعة من الأقمشة الأخف. الستائر ، من ناحية أخرى ، عادة ما تكون ثقيلة – من الناحية الجمالية وحرفيًا تمامًا ، نظرًا لأن البعض لديه أوزان صغيرة يتم خياطةها في الزوايا لمنعها من النفخ في النسيم. وهي تتألف من الكثير والكثير من القماش ، وفي الواقع ، يكون زوج من الستائر عادةً على الأقل مرتين مثل النافذة التي تغطيها. كل هذا المجلد يجعل بيان تصميم ملحوظ إلى حد ما ، لذلك من المرجح أن توجد الستائر في المساحات الرسمية ، مثل غرفة المعيشة.
في حين أن كل هذا النسيج الثقل يوفر خصوصية محددة وخصائص عازلة رائعة ، فإن الستائر تأتي أيضًا مع بعض الجوانب السلبية الرئيسية. لأحدهم ، يعتقد العديد من المصممين أن الستائر هي معالجة نافذة شهيرة ذات يوم يعود تاريخها إلى منزلك. هناك ثقل بصري للرفوف التي يمكن أن تجعل الغرفة تشعر على الفور بأنها مرسمة أو أكثر رسمية. هناك أيضا مشكلة التكلفة المحتملة. عادةً ما تكون الستائر مجهزة حسب الطلب بنوافذك وعادة ما تكون أغلى من أغطية النوافذ خارج الصيد.
العديد من الجوانب السلبية من الستائر الثقيلة
كل تلك الساحات من القماش الكثيف تخلق منزلًا جذابًا للعناكب والحشرات الأخرى ، الذين يحبون أن يتخطوا أنفسهم في الطيات المظلمة الهادئة. يعد غبار الستائر الخاصة بك أمرًا واحدًا تحتاج إلى القيام به بانتظام للحفاظ على العناكب بعيدًا عن منزلك ، ولكن قد يستغرق ذلك وقتًا طويلاً. كل هذا النسيج الثقيل غير قابل للتنفس ، مما يجعل من الصعب على الهواء تداول حول الغرفة. يمكن أن يصبح التكثيف والرطوبة محاصرين بين النافذة والنسيج ، مما يشكل بقعة جميلة لتنمو العفن وينتشر.
أخيرًا ، يصعب تعليق كل هذا النسيج الثقيل. إذا لم يتم تعليق الستائر على نطاق واسع بما فيه الكفاية ، فإن النسيج الزائد معلق فوق الزجاج ، ويمنع بعض الضوء في محاولة لدخول غرفتك. أيضًا ، نظرًا لأن الستائر غالباً ما تكون ثقيلة ، فمن المؤكد أن تعليقها هو وظيفة من شخصين. يجب أن تكون حريصًا على التحقق من مواصفات القضيب الذي تستخدمه وقد تحتاج حتى إلى تعزيز جدرانك لمزيد من الأمان. إنها خطوة حاسمة – إذا انخفض القضيب والستائر ، فقد يتسببان في حدوث أضرار بل يحتمل أن تصيب الأطفال الصغار أو الحيوانات الأليفة.
غالبًا ما تكون الستائر مظلمة ومؤرخة
إذا كنت كبيرًا على الضوء الطبيعي ، فربما لا يكون الأقمشة مناسبة لغرفة المعيشة الخاصة بك. كل هذا النسيج الثقيل السميك يمكن أن يجعل من الصعب التحكم في كمية الضوء المتدفق في الغرفة. ذلك لأن الستائر ليس لديها الكثير من خيارات الترشيح الخفيفة: فهي إما مفتوحة ، مما يسمح للضوء بدخول غرفة أو مغلقة ، تمنع الضوء من الغرفة. غالبًا ما تكون الأقمشة مثيرة ، حيث تستخدم تقليديًا مواد سميكة وأنماط مؤرخة يمكن أن تجعل غرف المعيشة تبدو قديمة.
إذا كنت تحب مظهر الستائر الكاملة ولكن تريد وزنًا أقل قليلاً ، ففكر في أغطية النوافذ المصنوعة من الأقمشة الأرق أو الجوية التي تسمح للضوء بالتصفية إلى منزلك حتى عند رسمها. الأقمشة مثل القطن العضوي أو الكتان هي Airier ويمكن أن تحتوي على قوام طبيعية دافئة. أيضا ، حاول وضع وضع الأقمشة الخاصة بك. يمكن لإضافة لوحة شفافة تحتها تحديث المظهر ببعض النعومة والملمس ، وسيسمح للضوء بالتصفية عبر النافذة. يمكن أن تخلق الستائر ذات التصميمات الطويلة المصنوعة من الأقمشة الشفافة أو الخفيفة تأثيرًا كبيرًا دون الثقل كثيرًا-هذا خيار أفضل إذا كنت تريد أغطية النوافذ التي تسقط على الأرض أو حتى البركة عليها ولكن لا تريد ثقل الستائر التقليدية.