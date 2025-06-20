لماذا يعتبر الأقمشة الثقيلة واحدة من أسوأ الخيارات لغرفة المعيشة الخاصة بك

قد تعود بعض أغطية النوافذ الجريئة والمثيرة بأناقة ، لكن هذا لا يعني أنها كلها مناسبة لمنزلك. قبل الخوض في التفاصيل ، من المهم معرفة أنه من الناحية الفنية ، هناك فرق بين الستائر والستائر. تميل الستائر إلى أن تكون أكثر عرضية ومصنوعة من الأقمشة الأخف. الستائر ، من ناحية أخرى ، عادة ما تكون ثقيلة – من الناحية الجمالية وحرفيًا تمامًا ، نظرًا لأن البعض لديه أوزان صغيرة يتم خياطةها في الزوايا لمنعها من النفخ في النسيم. وهي تتألف من الكثير والكثير من القماش ، وفي الواقع ، يكون زوج من الستائر عادةً على الأقل مرتين مثل النافذة التي تغطيها. كل هذا المجلد يجعل بيان تصميم ملحوظ إلى حد ما ، لذلك من المرجح أن توجد الستائر في المساحات الرسمية ، مثل غرفة المعيشة.

في حين أن كل هذا النسيج الثقل يوفر خصوصية محددة وخصائص عازلة رائعة ، فإن الستائر تأتي أيضًا مع بعض الجوانب السلبية الرئيسية. لأحدهم ، يعتقد العديد من المصممين أن الستائر هي معالجة نافذة شهيرة ذات يوم يعود تاريخها إلى منزلك. هناك ثقل بصري للرفوف التي يمكن أن تجعل الغرفة تشعر على الفور بأنها مرسمة أو أكثر رسمية. هناك أيضا مشكلة التكلفة المحتملة. عادةً ما تكون الستائر مجهزة حسب الطلب بنوافذك وعادة ما تكون أغلى من أغطية النوافذ خارج الصيد.