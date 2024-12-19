لماذا يعتبر كودي بيلينجر متفائلًا بشأن العودة إلى مستوى النخبة مع يانكيز

عودة كودي بيلينجر إلى ذا برونكس ستعيد عقارب الساعة إلى الوراء.

في عامي 2000 و2001، كان أحد هؤلاء الأطفال الذين يركضون حول الملعب بعد مباريات بطولة العالم، عندما كان فريق يانكيز التابع لوالده يهزم فريق ميتس ويخسر أمام دياموندباكس في بطولة العالم.

كان كلاي بيلينجر رجل مرافق وله ابن يبلغ من العمر خمس أو ست سنوات نشأ في منزل شمال الولاية، وكان كودي يلعب أيضًا في غرفة الأطفال لعائلات اللاعبين في الملعب القديم.

هل يمكن لعودة كودي إلى ذا برونكس أن تعيد عقارب الساعة إلى عام 2019 أيضًا، عندما كان أفضل لاعب في الدوري الوطني ودمر كرات البيسبول مع فريق دودجرز؟

إنه أمر كثير لنطلبه من اللاعب الذي غرق ليصبح أحد أسوأ الضاربين في لعبة البيسبول في 2021-22 وعاد إلى قوة قوية، وإن كانت غير مذهلة في الموسمين الماضيين.

لكن بيلينجر يعتقد أنه لا يزال بإمكانه أن يكون من النوع الذي كان عليه من قبل.

مرة أخرى في عام 2019، سحق 47 نقطة على أرضه وسجل 1.035 OPS.

قال بيلينجر عبر Zoom يوم الخميس، بعد يومين من انتقاله من الأشبال إلى يانكيز: “أعتقد أنه موجود في الخزان”. “وبهذا، فإنك لا تعرف المستقبل أبدا. وأحاول عدم تحديد أرقام المستقبل. أريد فقط أن أخرج وألعب أفضل لعبة بيسبول يمكنني لعبها – الدفاع وإدارة القواعد ومساعدة الفريق على الفوز.

سيقبل فريق يانكيز بكل سرور نسخة 2023-24 من بيلينجر، ولكن هناك على الأقل دليل على أن هناك المزيد الذي يمكن توليده من مضربه والكثير الذي يمكن توليده من قفازته.

أخبر بيلينجر المدير آرون بون أنه على استعداد للعب في أي مكان، وأن مجموعة مهاراته الدفاعية هي من بين أكثر المهارات تميزًا في لعبة البيسبول.

يمكن أن يكون لاعب وسط النادي اليومي، ولا يزال قفازًا فوق المتوسط ​​يدفع آرون جادج إلى اليمين. يمكن أن يكون اللاعب الأيسر اليومي إذا احتل جيسون دومينغيز المركز. يمكن أن يكون أول رجل قاعدة يوميًا إذا لم يقوم فريق يانكيز بالترقية على الفور.

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يمنح بيلينجر النادي المرونة في كيفية عمله لبقية فترة الإجازة.

كما أنه يوفر جانبًا صعوديًا لا يمتلكه سوى القليل من الأشخاص في السوق – خاصة في ملعبه الجديد.

في الموسمين الماضيين اللذين لعبا المباريات على أرضه في ريجلي فيلد، رفع بيلينجر قيمته من مواسم 2021-22 السيئة التي أعقبت جراحة الكتف. لقد اعترف بوجود جوانب عقلية وجسدية للسقوط الدرامي لأفضل لاعب لمرة واحدة، لكنه كان يتمتع بصحة جيدة في شيكاغو وظهر مرة أخرى باعتباره ضاربًا مختلفًا.

لقد حقق 26 و 18 نقطة على أرضه، على التوالي، في الموسمين الماضيين، في حين قام بمزيد من الاتصال وشهد انخفاض معدل الإضراب.

في الموسم الماضي، انخفضت أرقامه قليلاً، حيث وصلت إلى 0.266 مع 0.751 OPS، ربما بسبب بيئة الضرب في ملعب ريجلي فيلد الصديق للرماة. كان يمتلك .797 OPS على الطريق و .700 OPS في المنزل.

الآن، سيلعب اللاعب الأعسر الذي يميل إلى سحب الملاعب 81 مباراة مع شرفة قصيرة في الحقل الأيمن (وستة أخرى في ملعب Rays Steinbrenner Field، الذي له أبعاد متطابقة).

“أنت لا تريد أن تحدد عناصر الميدان ما تشعر به، سواء كان يومًا باردًا أو حارًا، أو تهب الرياح أو تهب الرياح. قال الشاب البالغ من العمر 29 عامًا، والذي تم الاستحواذ عليه مقابل كودي بوتيت في ما كان بمثابة تفريغ للراتب: “أنت نوعًا ما تريد البقاء داخل نفسك، والتمسك بخطتك”. “هذا بالنسبة لي، كيف أبقى متوازنًا.

“ولكن على الجانب الآخر، هذا يثيرني بالتأكيد.”