لماذا يعتقد تشارلز باركلي أن الدوري الاميركي للمحترفين يثبت نيكولا جوكيتش

رياضة
لماذا يعتقد تشارلز باركلي أن الدوري الاميركي للمحترفين يثبت نيكولا جوكيتش

لم يكن هذا أفضل ساعات نيكولا جوكيتش ، ولكن وفقًا لتشارلز باركلي ، فإن الدوري الاميركي للمحترفين لم يقم بنجم ناجتس.

لقد ناضلت MVP ثلاث مرات على مدار ثلاث مباريات ، بما في ذلك خسارة Game 4 يوم الأحد إلى The Thunder ، والتي تعادلت في سلسلة التصفيات في الجولة الثانية 2-2.

لكن Barkley ، محلل TNT ، يشعر أن الدوري الاميركي للمحترفين لم يدمر دنفر عن طريق جدولة له في مباراة بعد ظهر يوم الأحد (1:30 مساءً MST) بعد أن لعبوا ليلة الجمعة (8 مساءً MST).

وقال باركلي في الهواء يوم الأحد ، كما تم الاستيلاء عليه من قبل إعلان فظيع: “اعتقدت أن ما فعله الدوري الاميركي للمحترفين (Nuggets) كان غير عادل”. “جعلهم يلعبون في وقت متأخر من ليلة الجمعة ، ثم لعبة في وقت مبكر من بعد الظهر. اعتقدت أن هذا غير عادل ، وأؤمن بذلك حقًا.”

تدخل كيني سميث ليقول إن الفريقين كان عليهم التعامل مع نفس الموقف.

“نعم ، ولكن (الرعد) لديه المزيد من العمق. OKC حصلت على 12 لاعب” ، أجاب باركلي. “لم يخاطب دنفر أبدًا وضع مركز النسخ الاحتياطي أو مقعدهم. أعتقد أن هذا أحد الأشياء التي أضرت بهم العام الماضي ، لأنه أعطى الغاز العام الماضي ضد رودي (جوبرت) وبيج كات (كارل أنطثوني تاونز). لذلك لا أعتقد أنه من العدل إلقاء اللوم على كل شيء على جوكر ، لكنه لم يلعب جيدًا ويعتقد أنه يرتدي”.

كان Barkley يشير إلى خسارة Nuggets من سبع مباريات ، في الجولة الثانية إلى Timberwolves في التصفيات في العام الماضي.

أطلق Jokic ، 30 عامًا ، على 7 مقابل 22 فقط ، بما في ذلك 2-for-8 من Deep ، في خسارة دنفر 92-87 يوم الأحد ، على الرغم من أنه لا يزال ينتهي بـ 27 نقطة و 13 كرة مرتدة وأربع سرقة.

لقد حقق 8 من أصل 25 طلقة في لعبة Nuggets ‘Game 3 الإضافية وكان 6 من 16 في خسارته في اللعبة 2.

جاء ذلك بعد أن كان Jokic 15 مقابل 29 برصيد 42 نقطة و 22 كرة مرتدة بينما سرق دنفر اللعبة 1 على الطريق.

كان لدى Jokic موسمًا عاديًا آخر يشبه MVP ، حيث بلغ متوسطه ثلاث مرات للمرة الأولى في حياته المهنية ويحدد عالياً مهنته بمتوسط ​​29.6 نقطة و 10.2 تمريرة حاسمة ، مضيفًا 12.7 كرة مرتدة لكل لعبة. كما أطلق النار على أفضل 41.7 في المائة من نطاق 3 نقاط.

خلال فوز دنفر السبع مباريات ، فاز في الجولة الأولى على كليبرز ، حصل Jokic على 50 في المائة من الحقل وبلغ متوسطه 24 نقطة و 11.6 كرة مرتدة و 10.1 تمريرة حاسمة.

عادت اللعبة 5 إلى أوكلاهوما سيتي ليلة الثلاثاء.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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