لماذا يفتح باب الجراج ببطء وكيفية إصلاحه

من السهل التغاضي عن المبلغ الذي نعتمد عليه على أبواب المرآب لدينا حتى يبدأوا في التحرك بوتيرة تجعلك تتساءل عما إذا كان هناك خطأ ما. في صباح أحد الأيام ، أنت في وقت متأخر ، واضغط على الزر ، ولا يحدث شيء لمدة خمس ثوانٍ كاملة. ثم يبدأ الزحف كما لو قضيت ليلة طويلة. عادة ، يجب أن يفتح باب الجراج في حوالي 12 إلى 15 ثانية. إذا كان لديك 20 أو أكثر ، فهذا علامة حمراء. يمكن أن يلمح الباب البطيء إلى قضايا أعمق مثل المكونات البالية أو تزييت ضعف أو إعدادات التحكم غير الصحيحة. يتمثل الحل في تحديد المشكلة مبكرًا حتى تتمكن من إعادة باب الجراج إلى المسار الصحيح والحفاظ على تكاليف الإصلاح منخفضة.
أبواب الجراج ، مثل أي نظام ميكانيكي ، ليست مصممة لتشغيل إلى الأبد دون عناية. ومع ذلك ، فإننا نتوقع منهم أن يؤديوا بشكل مثالي كل يوم أو المطر أو أشعة الشمس أو البرد المتجمد. يعتمد هذا الهادئ الهادئ والرفع السلس الذي نعتبره أمراً مفروغاً منه على الكثير من الأجزاء المتحركة التي تعمل في وئام. وعندما ينزلق أحد هذه الأجزاء خارج المزامنة ، تبدأ الأمور في التباطؤ.
أسباب شائعة تفتح باب المرآب الخاص بك أبطأ مما ينبغي
بادئ ذي بدء ، يعد تزييت ضعف أكثر الجناة شيوعًا وسهلة التغاضي عنه. تحتاج بكرات باب المرآب ، والمفصلات ، والمسارات ، إلى حركة ناعمة بلا احتكاك للعمل بكفاءة. بدون تزييت منتظم ، تبدأ الأجزاء المعدنية في الطحن ، مما يخلق مقاومة تجبر المباراة الافتتاحية على العمل بجدية أكبر (وأبطأ). إذا كان بابك صريرًا ، أو يبدو أعلى من المعتاد ، أو يتحرك بحركة متشنج ، فمن المحتمل أن تكون هناك بعض الخطوات المهمة التي تنسى الحفاظ عليها على باب الجراج.
المقبل ، العمر يهم. إذا كان باب المرآب الخاص بك أكثر من عقد من الزمان ولم يكن لديه الكثير من الصيانة ، فإن التآكل والدموع قد يجره لأسفل. الينابيع تفقد التوتر ، والبكرات تتعارض ، وقد يقترب محرك المباراة الافتتاحية من نهاية عمر خدمته. تبدأ هذه المكونات القديمة في إعاقة حركة الباب.
ثم هناك عامل تقني: إعدادات تحكم غير صحيحة. تحتوي بعض أبواب الجراج الحديثة على عناصر تحكم مدمجة في السرعة يمكن تعديلها يدويًا أو ، بشكل افتراضي ، على وتيرة أبطأ للسلامة ، وخاصة في الأسر التي لديها أطفال أو حيوانات أليفة. إذا قام شخص ما بتغيير الإعدادات مؤخرًا أو إعادة تعيين النظام بعد انقطاع التيار الكهربائي ، فقد يعمل بابك أبطأ من اللازم.
إصلاحات بسيطة للحصول على باب الجراج يتحرك بسلاسة مرة أخرى
ابدأ بالتحقق من بكرات باب المرآب والمسارات عن كثب. إذا كانت تبدو جافة أو مكسورة بأوساخ ، فهذه مشكلة. يمكن أن تعمل نظافة سريعة مع قطعة قماش لإزالة الغبار والتراكم متبوعًا بمواد تشحيم قائمة على السيليكون. التركيز بشكل خاص على البكرات والمفصلات ، لأن هذه تميل إلى الاستيلاء أولاً على درجات الحرارة المتجمدة. يقلل نظام مشحم جيدًا من الاحتكاك ويتيح للمحرك القيام بعمله دون سحب كل شيء على طول الركوب.
ما زلت تتعامل مع باب بطيء؟ قد تحتاج فقط إلى تعديل إعداد السرعة. تأتي العديد من فتحات باب المرآب الأحدث مع ميزة ضبط السرعة مدسوس داخل الوحدة الرئيسية. احصل على مصباح يدوي ودليل المستخدم الخاص بك ، ثم افتح بسكن المحرك بعناية. يمكنك اكتشاف قرص صغير أو شريط تمرير مخصص للتحكم في السرعة. اضبطه بلطف. بمجرد الانتهاء ، أغلق الغطاء واختبر الباب. إذا تحركت بسلاسة ، فقد قمت بحل المشكلة دون أي أدوات تتجاوز الصبر.
إذا كان بابك قديمًا ويحتاج باستمرار إلى الاهتمام ، فقد يكون الوقت قد حان لبعض البدائل. يمكن أن تسهم الينابيع البالية أو بكرات عفا عليها الزمن أو فتاحة الشيخوخة في التباطؤ. يمكنك تبديل هذه الأجزاء لجلب حياة جديدة إلى الإعداد القديم. عادة ما تكون الترقيات المستهدفة أكثر فعالية من حيث التكلفة وقد تساعد في استعادة التشغيل السلس دون إصلاح كامل. ولكن إذا كان النظام لا يزال يتذون في كل مرة يتحرك ، فإن الاستثمار في نموذج حديث وفعال الطاقة يمكن أن يوفر لك المزيد من الوقت والمال على المدى الطويل.