لماذا يفتح باب الجراج ببطء وكيفية إصلاحه

من السهل التغاضي عن المبلغ الذي نعتمد عليه على أبواب المرآب لدينا حتى يبدأوا في التحرك بوتيرة تجعلك تتساءل عما إذا كان هناك خطأ ما. في صباح أحد الأيام ، أنت في وقت متأخر ، واضغط على الزر ، ولا يحدث شيء لمدة خمس ثوانٍ كاملة. ثم يبدأ الزحف كما لو قضيت ليلة طويلة. عادة ، يجب أن يفتح باب الجراج في حوالي 12 إلى 15 ثانية. إذا كان لديك 20 أو أكثر ، فهذا علامة حمراء. يمكن أن يلمح الباب البطيء إلى قضايا أعمق مثل المكونات البالية أو تزييت ضعف أو إعدادات التحكم غير الصحيحة. يتمثل الحل في تحديد المشكلة مبكرًا حتى تتمكن من إعادة باب الجراج إلى المسار الصحيح والحفاظ على تكاليف الإصلاح منخفضة.

أبواب الجراج ، مثل أي نظام ميكانيكي ، ليست مصممة لتشغيل إلى الأبد دون عناية. ومع ذلك ، فإننا نتوقع منهم أن يؤديوا بشكل مثالي كل يوم أو المطر أو أشعة الشمس أو البرد المتجمد. يعتمد هذا الهادئ الهادئ والرفع السلس الذي نعتبره أمراً مفروغاً منه على الكثير من الأجزاء المتحركة التي تعمل في وئام. وعندما ينزلق أحد هذه الأجزاء خارج المزامنة ، تبدأ الأمور في التباطؤ.