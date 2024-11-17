لماذا يكون الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا أكثر عرضة لخطر الإصابة بمتلازمة سجوجرن (وعلامات التحذير التي يجب الانتباه إليها)

بقدر ما يوجد قدر كبير من الجمال الذي يأتي مع التقدم في السن، مثل كل تلك الحكمة وخطوط الضحك الجميلة، هناك أيضًا العديد من الأشياء التي تنحدر. وبالنسبة للعديد من الأشخاص، بمجرد وصولهم إلى أوائل الخمسينيات من العمر، تبدأ الأمراض والعلل والمشاكل الجسدية الأخرى في ظهور رؤوسهم القبيحة. متلازمة سجوجرن، على سبيل المثال، هي واحدة من تلك الأشياء.

وفقًا لنشاط التعليم المستمر المنشور في StatsPearls، فإن متلازمة سجوجرن هي اضطراب مناعي ذاتي جهازي يؤثر على إنتاج السوائل في الجسم، مما يؤدي إلى جفاف العين وجفاف الفم، بالإضافة إلى آلام المفاصل (عبر المكتبة الوطنية للطب). تشير المقالة أيضًا إلى أن متلازمة سجوجرن ليست حالة نادرة، حيث تم تشخيص ما بين 0.5% إلى 1.0% من الأشخاص بها، معظمهم من النساء فوق سن 50 عامًا. ولكن لماذا يكون الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والنساء في الغالب معرضين للخطر؟ ؟

“مع تقدمنا ​​في السن، يخضع جهاز المناعة لدينا لتغيرات كبيرة مع زيادة خطر إنتاج الأجسام المضادة الذاتية وانخفاض القدرة على التمييز بين ما هو “ذاتي” وما هو “مسببات الأمراض الأجنبية” وبالتالي زيادة فرصة مهاجمة خلايانا المناعية للخلايا السليمة في الجسم.” “، قال الدكتور جيسون سينغ، كبير المسؤولين الطبيين في مجموعة وان أوك الطبية، لصحيفة هيلث دايجست، موضحًا ذلك تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة سجوجرن بسبب تأثير هرمون الاستروجين على وظيفة المناعة مع تقدمهن في العمر. وأضاف: “تشمل عوامل الخطر (الأخرى) التاريخ العائلي لأمراض المناعة الذاتية، والالتهابات الفيروسية السابقة التي يمكن أن تؤدي إلى استجابات مناعية ذاتية، والإجهاد المزمن، والتدخين”. نظرًا لوجود احتمال أن تجد نفسك مصابًا بمتلازمة سجوجرن في المستقبل، فمن المهم معرفة العلامات.