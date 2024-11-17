لماذا يكون الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا أكثر عرضة لخطر الإصابة بمتلازمة سجوجرن (وعلامات التحذير التي يجب الانتباه إليها)

بقدر ما يوجد قدر كبير من الجمال الذي يأتي مع التقدم في السن، مثل كل تلك الحكمة وخطوط الضحك الجميلة، هناك أيضًا العديد من الأشياء التي تنحدر. وبالنسبة للعديد من الأشخاص، بمجرد وصولهم إلى أوائل الخمسينيات من العمر، تبدأ الأمراض والعلل والمشاكل الجسدية الأخرى في ظهور رؤوسهم القبيحة. متلازمة سجوجرن، على سبيل المثال، هي واحدة من تلك الأشياء.
وفقًا لنشاط التعليم المستمر المنشور في StatsPearls، فإن متلازمة سجوجرن هي اضطراب مناعي ذاتي جهازي يؤثر على إنتاج السوائل في الجسم، مما يؤدي إلى جفاف العين وجفاف الفم، بالإضافة إلى آلام المفاصل (عبر المكتبة الوطنية للطب). تشير المقالة أيضًا إلى أن متلازمة سجوجرن ليست حالة نادرة، حيث تم تشخيص ما بين 0.5% إلى 1.0% من الأشخاص بها، معظمهم من النساء فوق سن 50 عامًا. ولكن لماذا يكون الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والنساء في الغالب معرضين للخطر؟ ؟
“مع تقدمنا في السن، يخضع جهاز المناعة لدينا لتغيرات كبيرة مع زيادة خطر إنتاج الأجسام المضادة الذاتية وانخفاض القدرة على التمييز بين ما هو “ذاتي” وما هو “مسببات الأمراض الأجنبية” وبالتالي زيادة فرصة مهاجمة خلايانا المناعية للخلايا السليمة في الجسم.” “، قال الدكتور جيسون سينغ، كبير المسؤولين الطبيين في مجموعة وان أوك الطبية، لصحيفة هيلث دايجست، موضحًا ذلك تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة سجوجرن بسبب تأثير هرمون الاستروجين على وظيفة المناعة مع تقدمهن في العمر. وأضاف: “تشمل عوامل الخطر (الأخرى) التاريخ العائلي لأمراض المناعة الذاتية، والالتهابات الفيروسية السابقة التي يمكن أن تؤدي إلى استجابات مناعية ذاتية، والإجهاد المزمن، والتدخين”. نظرًا لوجود احتمال أن تجد نفسك مصابًا بمتلازمة سجوجرن في المستقبل، فمن المهم معرفة العلامات.
العلامات التحذيرية لمتلازمة سجوجرن التي يجب أن تكون على دراية بها
ولأن متلازمة سجوجرن تؤثر على إنتاج السوائل، فإن أبرز العلامات التحذيرية هي جفاف العين المزمن وجفاف الفم. هذا لا يعني فقط أنك بحاجة إلى شرب المزيد من الماء أو البدء في استخدام قطرات العين، لأننا لا نتحدث عن الجفاف العادي. في الواقع، يمكن أن يصبح الجفاف شديدًا لدرجة أنه يمكن أن يبدأ في التأثير على حياتك اليومية. وقال سينغ: “سيلاحظ المرضى شعورهم بالرمال في عيونهم وصعوبة بلع الأطعمة الجافة”. في حين أن هذه الأعراض منطقية بالتأكيد بسبب الطريقة التي تعطل بها متلازمة سجوجرن إنتاج سوائل الجسم الطبيعي، إلا أن هذه ليست العلامات الوحيدة.
ووفقا لسينغ، يمكنك أيضا أن تتوقع آلام المفاصل وتورمها، والتعب المستمر، وتورم الغدد اللعابية. وقال “هذه الأعراض يمكن أن تتطور تدريجيا ويمكن أن يتم الخلط بينها وبين الشيخوخة الطبيعية أو حالات أخرى”. ولهذا السبب، من المهم عدم تجاهل أي من هذه الأعراض، خاصة إذا كانت تحدث جميعها في وقت واحد. وقال سينغ: “التشخيص والعلاج المبكر يمكن أن يساعد في إدارة الأعراض ومنع المضاعفات”.
متى ترى الطبيب بشأن متلازمة سجوجرن؟
على الرغم من أنك قد تتجاهل هذه الأعراض في البداية، على افتراض أن الشيخوخة هي ما تفعله فقط، فمن المهم أن تدرك أنه مع التقدم في السن تأتي الكثير من المشكلات التي لا ينبغي إخفاؤها والتعامل معها لاحقًا. حتى لو لم تكن أعراضك ناجمة عن متلازمة سجوجرن، فقد تكون مؤشرًا على شيء آخر. بعبارة أخرى، إذا كنت تشعر بأي نوع من الانزعاج ويجعل الأداء البسيط شبه مستحيل، فأنت بحاجة إلى الذهاب إلى الطبيب.
وفقا للمعهد الوطني لالتهاب المفاصل والأمراض العضلية الهيكلية والأمراض الجلدية، يمكن العثور على متلازمة سجوجرن من خلال اختبارات العين، واختبارات اللعاب (والتي قد تشمل خزعة)، و/أو اختبارات الدم. في حين أنه لا يوجد علاج لمتلازمة سجوجرن، إلا أن هناك علاجات، وكما أشار سينغ، كلما كان التشخيص مبكرًا كلما كان ذلك أفضل. متلازمة سجوجرن ليست مميتة بشكل عام، ولكن إذا تركت دون علاج، فقد تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية أو حتى الوفاة المبكرة، وفقًا لـ Penn Medicine.