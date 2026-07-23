لماذا يمكن أن تشكل مشاريع الأسمنت التي تصنعها بنفسك مخاطر صحية خطيرة

الكثير من الناس لا يدركون عدد المواد المنزلية التي تحتوي بالفعل على الأسمنت. إنه مختلف تمامًا عن الخرسانة، وهو في الواقع ما يجمع الملاط والجص والجص والترازو معًا. ولكن بغض النظر عن المادة التي يتكون منها الأسمنت، فإنه يأتي مع بعض المخاطر الصحية الخطيرة. بالنسبة للمبتدئين، فهو شديد الكشط، ويسحب الرطوبة من أي شيء يلمسه. إذا تركت الأسمنت المبلل على بشرتك لفترة طويلة، فسوف تتعرض للتهيج والتورم، وفي الحالات الأكثر خطورة، ستتعرض لحروق شديدة.

الأسمنت الجاف ليس قاسيًا على الجلد، لكن الغبار الذي يطلقه لا يزال ضارًا. إذا اختلط هذا الغبار مع العرق أو الملابس الرطبة، فإنه يمكن أن يحرق جلدك أيضًا. إن استنشاقه أمر مقلق تمامًا. يمكن أن يهيج أنفك وحلقك، ويجعل التنفس أكثر صعوبة، ويسبب مشاكل مثل احمرار العين الخفيف وأضرار خطيرة في الرؤية. إذا كنت حساسًا لمشاكل الجلد والجهاز التنفسي، فقد تكون أعمال الأسمنت من المشاريع المنزلية التي يجب عليك تجنبها.

الآن، الأمر الصعب هو أن كل المخاوف الصحية لا تظهر على الفور. تحتوي بعض الأسمنت على آثار من مركب يسمى الكروم سداسي التكافؤ، والذي يمكن أن يؤدي إلى تفاعلات حساسية في الجلد أو الرئتين. وهذا يعني أن الشخص يمكن أن يعمل مع الأسمنت لسنوات دون أي مشكلة، فقط ليصاب فجأة بطفح جلدي، أو حتى أعراض تشبه أعراض الربو مثل الصفير وضيق التنفس. وبمجرد أن تتطور هذه الحساسية، فإنها تزداد سوءًا، وتتحول أحيانًا إلى حساسية دائمة تجاه الأسمنت الرطب أو الجاف. ولهذا السبب من المهم تجنب أخطاء DIYer الجديدة واتباع احتياطات السلامة عند العمل في مشاريع تتضمن الأسمنت.