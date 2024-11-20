لماذا يمكن أن يكون الضعف الجنسي المفاجئ علامة تحذير خطيرة لبروستاتا الرجل

قد يكون ضعف الانتصاب العرضي (ED) مشكلة مزعجة (أو محرجة)، ولكنه أيضًا طبيعي جدًا. في معظم الحالات، تكون المشكلة عابرة وتختفي من تلقاء نفسها. ومع ذلك، عندما يحدث الضعف الجنسي فجأة ويستمر في الحدوث بدلاً من أن يختفي، فقد يكون ذلك علامة تحذيرية على وجود مشاكل تتعلق بالبروستاتا.
ليس من الصعب أن نفهم سبب وجود اتصال بين البروستاتا والضعف الجنسي، خاصة عندما تفكر في الوظائف المرتبطة فطريًا بالبروستاتا والقضيب. وتساعد غدة البروستاتا، التي تقع أسفل المثانة، في تكوين السائل المنوي والتخلص منه، كما أوضحت عيادة كليفلاند. وبالتالي، فإنه يتفاعل مع القضيب بشكل روتيني.
إذا حدث شيء يعطل قدرة البروستاتا على إخراج السائل المنوي خارج الجسم، فقد تتأثر أعصاب وعضلات القضيب. على هذا النحو، قد يحدث الضعف الجنسي على شكل صعوبة في الانتصاب أو الحفاظ عليه. وهناك بعض المشكلات التي يمكن أن تسبب اضطرابًا في العلاقة الطبيعية بين البروستاتا والقضيب.
الأسباب المحتملة للضعف الجنسي بسبب مشاكل البروستاتا
السبب الأول المحتمل المرتبط بالبروستاتا للضعف الجنسي المفاجئ هو وجود كتلة داخل البروستاتا. قد تكون بعض الكتل أو الأورام سرطانية. وكلما زاد حجمها، زاد الضغط الذي تمارسه على أجزاء الجسم الحيوية التي تساعد الرجل على تحقيق الانتصاب والحفاظ عليه. وفقًا لجونز هوبكنز ميديسن، يمكن أن يكون الضعف الجنسي أحد الأعراض أو علامة تحذيرية لاحتمال الإصابة بسرطان البروستاتا. ومع ذلك، فإن الضعف الجنسي يحدث بانتظام لدى الرجال – وخاصة الرجال الأكبر سنا – بحيث لا يكون بالضرورة مؤشرا على نمو سرطاني.
هناك طريقة أخرى يمكن أن تسبب بها البروستاتا الضعف الجنسي المفاجئ وهي من خلال التهاب البروستاتا. يعاني الرجال المصابون بالتهاب البروستاتا من التهاب البروستاتا، والذي قد يتطلب أدوية أو عمليات جراحية أو مجموعة من العلاجات (عبر Mayo Clinic). على عكس نوع الضعف الجنسي المرتبط بالأورام السرطانية، فإن الرجال المصابين بالتهاب البروستاتا هم أكثر عرضة للشعور بالحرقان أو الألم في قضيبهم أو عند القذف.
طرق علاج الضعف الجنسي المفاجئ
ما هي الوجبات الجاهزة النهائية؟ إذا كنت تعاني من الضعف الجنسي مرة أو مرتين، فأنت لست وحدك. في أي مكان ما بين 11٪ و 25٪ من الرجال سوف يعانون من الضعف الجنسي في مرحلة ما (لكل Healthline). إن الإصابة بالضعف الجنسي بشكل متقطع لا يتطلب استدعاءً فوريًا للطبيب. من ناحية أخرى، قد يستدعي ظهور الضعف الجنسي المفاجئ زيارة مقدم الرعاية الأولية أو أخصائي لاستبعاد سرطان البروستاتا أو التهاب البروستاتا أو أي مشكلة طبية خطيرة أخرى تتطلب اتخاذ إجراء فوري.
انتبه إلى أنه إذا تم تشخيص إصابتك بسرطان البروستاتا، فإن بعض طرق العلاج المستخدمة لمكافحة المرض قد تؤدي إلى الضعف الجنسي في المستقبل. في الواقع، تشير جونز هوبكنز ميديسن إلى أن الضعف الجنسي يكون نموذجيًا في الأشهر التالية لعلاج سرطان البروستاتا. توافق مؤسسة سرطان البروستاتا وتحدد العلاج الإشعاعي والعمليات الجراحية كأسباب رئيسية للضعف الجنسي بعد السرطان بسبب تلف الأعصاب الذي يمكن أن يحدث أثناء الإجراءات.