لماذا يمكن أن يكون الضعف الجنسي المفاجئ علامة تحذير خطيرة لبروستاتا الرجل

قد يكون ضعف الانتصاب العرضي (ED) مشكلة مزعجة (أو محرجة)، ولكنه أيضًا طبيعي جدًا. في معظم الحالات، تكون المشكلة عابرة وتختفي من تلقاء نفسها. ومع ذلك، عندما يحدث الضعف الجنسي فجأة ويستمر في الحدوث بدلاً من أن يختفي، فقد يكون ذلك علامة تحذيرية على وجود مشاكل تتعلق بالبروستاتا.

ليس من الصعب أن نفهم سبب وجود اتصال بين البروستاتا والضعف الجنسي، خاصة عندما تفكر في الوظائف المرتبطة فطريًا بالبروستاتا والقضيب. وتساعد غدة البروستاتا، التي تقع أسفل المثانة، في تكوين السائل المنوي والتخلص منه، كما أوضحت عيادة كليفلاند. وبالتالي، فإنه يتفاعل مع القضيب بشكل روتيني.

إذا حدث شيء يعطل قدرة البروستاتا على إخراج السائل المنوي خارج الجسم، فقد تتأثر أعصاب وعضلات القضيب. على هذا النحو، قد يحدث الضعف الجنسي على شكل صعوبة في الانتصاب أو الحفاظ عليه. وهناك بعض المشكلات التي يمكن أن تسبب اضطرابًا في العلاقة الطبيعية بين البروستاتا والقضيب.