لماذا يمكن أن ينتظر شهر يوليو أفضل لميتس ، يانكيز ، نيكس ، الحرية

بالنسبة لمعظم فرق منطقة مدينة نيويورك ، انتقلت يونيو بسرعة إلى شهر لتنسى.

انتهى موسم نيكس لتوه في اليوم الأخير من شهر مايو بخسارة GUYS 6 إلى Pacers ، التي توجت نهائيات المؤتمر الشرقي المتجول والتي سيتم تذكرها إلى الأبد في Game 1 Choke.

وذلك عندما بدأت الفوضى.

عندما انقلب التقويم من مايو ، كان Mets 14 مباراة أكثر من .500 ، على قمة الدوري الوطني الشرقي ويعمل مع قائمة مصابة يمكن التحكم فيها. في حين أن الشقوق بدأت تظهر لليانكيز ، إلا أنها لا تزال تمتلك حافة شرق أمريكية مريحة ، وبالطبع قائد في منتصف موسم تاريخي آخر. هل تتذكر تلك الحشائش حول هارون جادف التي تضرب .400؟ لا يزال بطل الحكم الحاد لم يخسر لعبة ، ولم يصب كاحل جونويل جونز الصحيح بعد.