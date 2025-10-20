لماذا يموت نبات اللافندر المحفوظ بوعاء بدلاً من الازدهار (إنه ليس مجرد ماء)

بفضل رائحته الرائعة وأشواكه الأرجوانية الشهيرة، يعتبر اللافندر شجيرة خالدة يحبها العديد من البستانيين. يمكن زراعة اللافندر بسهولة في الأواني والحاويات وأسرة الحديقة. إنها تتطلب صيانة منخفضة إلى حد ما، لكن هذا لا يعني أن الخزامى الخاص بك سوف ينمو دائمًا بسعادة. إذا كان نبات الخزامى الخاص بك يموت، فقد يكون من المغري نقعه جيدًا، حيث تحتاج الشجيرات الموجودة في الحاويات إلى الري أكثر من تلك الموجودة في أحواض الحديقة. ومع ذلك، فإن مجرد سقي نبات الخزامى الخاص بك قد يضر أكثر مما ينفع. لإعادة نبات الخزامى المحتضر إلى الحياة، اكتشف سبب المشكلة. للقيام بذلك، من المفيد التفكير في الظروف التي تزدهر فيها نباتات الخزامى.

يحتاج اللافندر إلى شمس كاملة وتربة جيدة التصريف على الجانب الجاف. إذا كان نبات الخزامى الخاص بك يموت، ضع إصبعك في خليط الأصيص. إذا كانت التربة رطبة جدًا ولا يتم تصريفها بشكل صحيح، فقد تكون هذه هي المشكلة. اللافندر حساس لتعفن الجذور الذي يمكن أن يحدث في أصص النباتات، لذا افحصه بحثًا عن أي علامات لهذا المرض، بما في ذلك الذبول والموت الرجعي وتغير لون أوراق الشجر.

ضع في اعتبارك المشكلات الأخرى التي قد تؤثر على صحة نبات الخزامى. هل الخزامى الخاص بك يجلس في الظل؟ نظرًا لأنها تحتاج إلى ست ساعات أو أكثر من ضوء الشمس المباشر يوميًا، فقد يكون نقص الضوء هو المشكلة، خاصة إذا كنت تزرع الخزامى كنبات منزلي داخلي. يجب عليك أيضًا أن تفكر في مقدار تسميد شجيرة اللافندر الخاصة بك. لديهم احتياجات غذائية منخفضة، والإفراط في التسميد يمكن أن يجعلهم عرضة للأمراض والإصابات. قد يكون الطقس البارد سببًا آخر لصعوبة الخزامى لديك. على الرغم من أن الخزامى يتحمل مناطق الصلابة من وزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 8، إلا أن النباتات المحفوظة في أصص تعاني أكثر في الشتاء لأن جذورها تكون فوق سطح الأرض وأكثر تعرضًا.