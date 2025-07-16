لماذا يوجد مركبات في السماد (وكيفية التخلص منها)

التسميد كمالك حديقة هو تقريبا غير التفكير. هناك العديد من فوائد التسميد إلى نباتاتك والبيئة والتربة بحيث من المنطقي إعداد صندوق السماد في منزلك. ومع ذلك ، قد تتفاجأ عندما تجد أن مسعىك السماد قد اجتذب بعض الضيوف غير المرغوب فيه: Maggots. إن Maggots التي عادة ما تجدها في السماد هي مرحلة اليرقات من الجندي الأسود الذي يمسك بالسماد (Hermetia synucens). يضع الذباب بيضهم في أماكن رطبة وغنية بالطعام لليرقاتهم. ستجدها عادةً عندما يكون السماد الخاص بك يحتوي على الكثير من نفايات الطعام والخضر أو لا تقلب الكومة في كثير من الأحيان بما فيه الكفاية ، مما يترك مناطق من الرطوبة لتزدهر. الآن ، قد يخبرك الكثير من الناس أن Maggots في صندوق السماد ليس شيئًا سيئًا ، وسيكونون على حق.
تساعد Maggots في تسريع عملية التسميد عن طريق تقسيم المواد العضوية إلى قطع أصغر يسهل التحلل. بالإضافة إلى ذلك ، عادة ما تطور Maggots بشرة داكنة ذات مظهر بني مظلم مع تقدمها في العمر. بمجرد أن يتراجعوا ، سوف تتحلل بشرتهم ، مما يضيف بعض النيتروجين والجلوكوز إلى السماد. ولكن يمكن أن يكون هؤلاء الضيوف المتضايقون ، مشهدًا غير مرحب به إذا لم يكن لديك المعدة لذلك. إلى جانب مظهرهم ، تعتبر هذه الأجزاء مؤشراً لشيء أسوأ في المستقبل ، وهو ذباب. قد يكون هذا أمرًا فظيعًا إذا كان لديك إعداد سماد داخلي ، حيث يمكن أن يصبح مصدر إزعاج في منزلك ما لم تتخذ خطوات للتخلص من الذباب. لحسن الحظ ، هناك عدد من الطرق لإرسال Maggots Backing ، بما في ذلك إجراء تغييرات على كومة السماد.
كيفية التخلص من الثروات في السماد
يمكنك البدء في استعادة تكوين السماد الخاص بك بالترتيب. أضف بعض البني في المزيج. هذه العناصر غنية بالكربون وهي رائعة لامتصاص الرطوبة التي تزدهر فيها Maggots. سوف تجف السماد ، مما يجعله أقل مواتية للآفات. تشمل بعض البني الرائعين التي يمكنك إضافتها صحيفة أو كرتون تمزيقها وصناديق البيض المقطعة والأوراق المجففة. بعد ذلك ، يمكنك إضافة القليل من الجير إلى السماد. سيؤدي ذلك إلى زيادة درجة الحموضة في السماد ، مما يجعله غير جذاب للأرجوت. ومع ذلك ، يجب أن تكون حذراً مع الطريقة التي تضيف بها الجير ، حيث يمكن أن تجعل معظم القلوية السماد ، وقد لا تريد ذلك.
إن إثارة كومة السماد الخاصة بك هي وسيلة أخرى جيدة لمكافحة هذه الثروات. إذا قمت بإضافة بعض اللون البني إلى المزيج ، فإن تشغيل الوبر سيؤدي إلى تسخين السماد. لا يمكن ليرقات ذبابة الجندي البقاء على قيد الحياة في درجات حرارة تزيد عن 113 درجة فهرنهايت ، ويمكنك تحقيق ذلك عند قلب السماد العضوي ، مما يقتل الثراء. على الرغم من أن كل هذه الطرق لإزالة Maggots فعالة ، فقد تكون أفضل حالًا في قطعها في المصدر. استخدم بعض الوسائل الطبيعية للحفاظ على الذباب خارج منزلك ، ولن يكونوا موجودين في وضع البيض في السماد.