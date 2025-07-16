لماذا يوجد مركبات في السماد (وكيفية التخلص منها)

التسميد كمالك حديقة هو تقريبا غير التفكير. هناك العديد من فوائد التسميد إلى نباتاتك والبيئة والتربة بحيث من المنطقي إعداد صندوق السماد في منزلك. ومع ذلك ، قد تتفاجأ عندما تجد أن مسعىك السماد قد اجتذب بعض الضيوف غير المرغوب فيه: Maggots. إن Maggots التي عادة ما تجدها في السماد هي مرحلة اليرقات من الجندي الأسود الذي يمسك بالسماد (Hermetia synucens). يضع الذباب بيضهم في أماكن رطبة وغنية بالطعام لليرقاتهم. ستجدها عادةً عندما يكون السماد الخاص بك يحتوي على الكثير من نفايات الطعام والخضر أو لا تقلب الكومة في كثير من الأحيان بما فيه الكفاية ، مما يترك مناطق من الرطوبة لتزدهر. الآن ، قد يخبرك الكثير من الناس أن Maggots في صندوق السماد ليس شيئًا سيئًا ، وسيكونون على حق.

تساعد Maggots في تسريع عملية التسميد عن طريق تقسيم المواد العضوية إلى قطع أصغر يسهل التحلل. بالإضافة إلى ذلك ، عادة ما تطور Maggots بشرة داكنة ذات مظهر بني مظلم مع تقدمها في العمر. بمجرد أن يتراجعوا ، سوف تتحلل بشرتهم ، مما يضيف بعض النيتروجين والجلوكوز إلى السماد. ولكن يمكن أن يكون هؤلاء الضيوف المتضايقون ، مشهدًا غير مرحب به إذا لم يكن لديك المعدة لذلك. إلى جانب مظهرهم ، تعتبر هذه الأجزاء مؤشراً لشيء أسوأ في المستقبل ، وهو ذباب. قد يكون هذا أمرًا فظيعًا إذا كان لديك إعداد سماد داخلي ، حيث يمكن أن يصبح مصدر إزعاج في منزلك ما لم تتخذ خطوات للتخلص من الذباب. لحسن الحظ ، هناك عدد من الطرق لإرسال Maggots Backing ، بما في ذلك إجراء تغييرات على كومة السماد.