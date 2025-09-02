لمكافحة الفيروسات والقلق: هذه النبتة ضرورية في مطبخك

من حوض المتوسط خرج الأوريجانو، أو “زعتر الجبل”، ليصبح من أشهر التوابل في العالم. يرافق البيتزا الإيطالية، يزين صلصات المعكرونة، ويُضاف إلى الزيوت لزيادة نكهتها. لكن خلف هذه الشهرة المطبخية يختبئ تاريخ طويل: عند اليونانيين والرومان استُخدم كـ مطهّر طبيعي ومساعد للهضم، أما المصريون القدماء فاعتبروه نباتًا مقدسًا. اليوم، يُدرج رسميًا في الصيدلة الأوروبية والفرنسية كعشبة طبية معتمدة.

خصائص دوائية مدهشة

يحمل الأوريجانو (Origanum vulgare) تركيبة غنية من الفينولات، الفلافونويدات والتانينات تجعله مضادًا قويًا للالتهابات والجراثيم. دراسات متعددة أثبتت فعاليته في:

تهدئة الصداع وآلام العضلات .

. التخفيف من أعراض الدورة الشهرية.

مقاومة البكتيريا مثل إشريشيا كولاي وليستيريا.

دعم الجهاز الهضمي عبر الحد من التشنجات والغازات.

في عام 2014، أظهرت أبحاث من جامعة إلينوي أن بعض الأعشاب العطرية – ومنها الأوريجانو – قادرة على إبطاء نشاط إنزيم مرتبط بمرض السكري من النوع الثاني. كما يُعتبر أيضًا من النباتات التي تعزز المناعة وتساعد على مواجهة التوتر وصعوبة النوم.

كيف تستفيد من الأوريجانو؟

الجزء الأكثر استخدامًا هو الأوراق والأغصان العلوية، ويمكن استهلاكه بعدة طرق:

منقوع أو شاي عشبي : لتخفيف آلام المعدة والسعال ونزلات البرد.

: لتخفيف آلام المعدة والسعال ونزلات البرد. استنشاق البخار : لتسهيل التنفس عند الزكام.

: لتسهيل التنفس عند الزكام. زيت عطري : يجب تخفيفه بزيت نباتي قبل استخدامه على الجلد، مثل التدليك لتخفيف آلام العضلات.

: يجب تخفيفه بزيت نباتي قبل استخدامه على الجلد، مثل التدليك لتخفيف آلام العضلات. مكملات غذائية: متاحة في الصيدليات على شكل كبسولات أو أقراص.

وللاستخدام اليومي، يمكنك إضافة أوراقه إلى الصلصات، أو وضع بضع ورقات في زجاجة زيت زيتون لتتحول إلى زيت منكه وغني بالفوائد.

احتياطات ضرورية

رغم فوائده الكبيرة، يجب التنبه إلى أن الأوريجانو غني بفيتامين K، ما يجعله غير مناسب للأشخاص الذين يتناولون أدوية مضادة للتخثر. والأهم، أنه لا يُعد بديلًا للعلاج الطبي، بل مكملًا داعمًا، ما يستلزم استشارة الطبيب عند الاستخدام المنتظم.