لم تتوقف إضافة الأمير المتأخرة إلى كوتشيلا عن أدائه الأيقوني

“Coachella ، أنا هنا!” ، صرخ الأمير وسط براميل القصف أثناء توليه المسرح في المهرجان الموسيقي لمدة ثلاثة أيام في إنديو ، كاليفورنيا. “كوتشيلا ، أين أنت؟!” كان ذلك في 26 أبريل 2008 ، واللون الأرجواني – الذي كان يرتدي بالفعل كل البيض من أجل الأداء ، وأحجار الرهان التي قامت بتهدئة أعلى البراقة في أضواء المسرح – طرد المربى لمدة ساعتين. لقد أبهر الحشد من خلال عمليات الترحيل الحارقة لكل من أغانيه الخاصة والعديد من الأغطية ، بما في ذلك النسخة النجمية من “Creep” من Radiohead ، والتي من شأنها أن تثير الجدل لاحقًا. كان هناك حتى عدد قليل من الضيوف المفاجئة كذلك.

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جاءت مجموعة مهرجان Coachella Valley للموسيقى والفنون بعد عام واحد فقط من عرض Super Bowl التاريخي للأمير والذي بالكاد تجنب التعرض للكهرباء في المطر. كان منظمو المهرجان يحاولون لمدة ثماني سنوات ، منذ إطلاق Coachella ، للحصول على Prince. استغرق الأمر 4.8 مليون دولار مشاع لتحقيق ذلك وكان قبل ثلاثة أسابيع فقط من المهرجان عندما وافق الأمير على الأداء خلال عامه التاسع.