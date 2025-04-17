لم تتوقف إضافة الأمير المتأخرة إلى كوتشيلا عن أدائه الأيقوني

“Coachella ، أنا هنا!” ، صرخ الأمير وسط براميل القصف أثناء توليه المسرح في المهرجان الموسيقي لمدة ثلاثة أيام في إنديو ، كاليفورنيا. “كوتشيلا ، أين أنت؟!” كان ذلك في 26 أبريل 2008 ، واللون الأرجواني – الذي كان يرتدي بالفعل كل البيض من أجل الأداء ، وأحجار الرهان التي قامت بتهدئة أعلى البراقة في أضواء المسرح – طرد المربى لمدة ساعتين. لقد أبهر الحشد من خلال عمليات الترحيل الحارقة لكل من أغانيه الخاصة والعديد من الأغطية ، بما في ذلك النسخة النجمية من “Creep” من Radiohead ، والتي من شأنها أن تثير الجدل لاحقًا. كان هناك حتى عدد قليل من الضيوف المفاجئة كذلك.
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جاءت مجموعة مهرجان Coachella Valley للموسيقى والفنون بعد عام واحد فقط من عرض Super Bowl التاريخي للأمير والذي بالكاد تجنب التعرض للكهرباء في المطر. كان منظمو المهرجان يحاولون لمدة ثماني سنوات ، منذ إطلاق Coachella ، للحصول على Prince. استغرق الأمر 4.8 مليون دولار مشاع لتحقيق ذلك وكان قبل ثلاثة أسابيع فقط من المهرجان عندما وافق الأمير على الأداء خلال عامه التاسع.
جاء الأمير للحفلة
كان ذلك بعد الساعة 11 مساءً عندما أخذ الأمير المسرح لتصدره في اليوم الثاني من Coachella. كان قد أخبر منظمي المهرجان أنه سيأتي إلى هناك “للحفل” (عبر AP) ، ولم يخيب أملك. لقد فتح المجموعة مع نسخة متدلية من “The Bird” ، وهي أغنية شارك في كتابة الأغنية في هذا الوقت. ظهرت مغنية تلك الفرقة ، والأمير بروتج ، موريس داي ، مفاجأة وغنى على حد سواء “The Bird” و Hit Time 1984-شارك أيضًا في كتابتهما من قبل الأمير-“Jungle Love” ، بينما كان الأمير يدور حوله وتجوله على الغيتار. من الأداء الأيقوني للأمير في تلك الليلة ، كان لم شمل من نوع ما ، جزئياً يعود إلى الثمانينيات عندما ارتفع الأمير لأول مرة إلى قمة المخططات.
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جمعت المجموعة أيضًا الأمير مع المغنية وعازفة الإيقاع شيلا إي ، الأمير البروتيج – لأداء نجاحها “الحياة الساحرة” (التي صاغها الأمير أيضًا). تضمنت المجموعة قائمة طويلة من ضربات الأمير المبكرة ، من “Little Red Corvette” إلى “Let’s Go Crazy”. وعلى الرغم من أنه ربما لم يكن قد تصدرت أداء الغيتار الذي يحترقه الأمير في قاعة مشاهير الروك آند رول 2004 (ربما مستوحاة من مجلة رولينج ستون) ، إلا أنه يحتل المرتبة الأولى كأحد أعظم العروض التي شهدها كوتشيلا على الإطلاق.
تخطى سلوك الأمير ثوم يورك
بالنظر إلى كتالوج الأمير الضخم ، قد يبدو الأمر مفاجئًا ، لكن مجموعة كوتشيلا شملت ثمانية أغطية. من بين هؤلاء كانت ثلاث أغاني سانتانا. في عام 1985 ، خلال مقابلة مع Rolling Stone ، قال الأمير إن أسلوبه في الجيتار كان أقرب إلى لعب كارلوس سانتانا من جيمي هندريكس ، واصفا بأسلوبه السابق بأنه “أجمل”. غطى الأمير أيضًا مجموعة واسعة من الموسيقيين الآخرين في تلك الليلة من B-52 إلى سارة مكلشلان إلى البيتلز.
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كان الغلاف الأكثر شهرة هو “زحف”. كان عرض الأمير المؤثر للأغنية أكثر من ثماني دقائق وشمل غيتار منفرداً. في اليوم التالي عندما بدأ المشجعون في نشر مقاطع فيديو لأداء Prince عبر الإنترنت ، قامت علامة تسجيل Prince ، NPG Records ، بإنزال مقاطع الفيديو. كان الأمير معروفًا بربط الإنترنت بحماس عن أي استخدام غير مصرح به لموسيقاه من أجل حماية حقوق الطبع والنشر له والتحكم في عرض موسيقاه. Thom Yorke ، Radiohead’s Frontman ، سرعان ما يتناغم في هذا. قال يورك عندما سمع الأخبار (عبر Billboard): “حسنًا ، أخبره بإلغاء حظره”. “إنها أغنيتنا …” على الرغم من أن أداء الأمير قد يكون أحد أعظم عروض المهرجان ، إلا أن Rumpus الذي تلا ذلك قد تم تذكره باعتباره أحد أكبر الخلافات في كوتشيلا.
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