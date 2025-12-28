لم تكن الموسيقى أفضل في “Good Ole Days” – وحالتنا محكمة

كثيرا ما يقال أن الموسيقى الشعبية، سواء كانت موسيقى الروك أو السول أو الهيب هوب وما إلى ذلك، كانت أفضل في الماضي. ولكن هل كان كذلك؟ لقد كنا نفكر، وبصراحة، لسنا متأكدين تمامًا من أن القول المأثور “كانت الموسيقى أفضل في الأيام الخوالي” يضيف حقًا.
سواء كنت من محبي موسيقى الروك أو السول أو الجاز، فمن المغري النظر إلى الكلاسيكيات من نوع معين، ومقارنتها بالموسيقى الموجودة حاليًا في المخططات، والتوصل إلى نتيجة واضحة مفادها أنهم لا يصنعون الموسيقى كما كانوا يفعلون في ذلك اليوم. كان الموسيقيون أكثر موهبة بالفطرة، وكانت موسيقاهم أفضل مما يمكن أن تجده في الوقت الحاضر، وكانت الطريقة القديمة لتسجيل الأشياء تبدو أفضل، وببساطة لم يعودوا يكتبون الأغاني كما اعتادوا، وما إلى ذلك.
هناك عدة أسباب تدفعك إلى التعامل مع هذه الأفكار بعين الشك. في البداية، يشعر معظم الناس بالحنين إلى الموسيقى بطبيعتهم. لقد أظهرت الدراسات مرارًا وتكرارًا أن اهتمام المستمع العادي بالكشف عن الموسيقى الجديدة يتضاءل عمومًا مع دخوله الثلاثينيات من عمره، عندما تميل المسؤوليات إلى التعدي على الوقت الذي كان من الممكن قضاؤه في البحث عن تجارب جديدة. بدلاً من ذلك، نصل عمومًا إلى نقطة تصبح فيها الموسيقى أداة نتذكر من خلالها وقتًا أكثر راحة؛ تميل موسيقانا المفضلة عند وصولنا إلى منتصف العمر إلى أن تكون تلك التي صدرت خلال فترة شبابنا، وبالتالي تتشابك مع ذكرياتنا عندما كنا صغارًا. لكن هذه ليست المجموعة الوحيدة من الغمامات الموسيقية التي نميل إلى ارتدائها.
القديم لا يساوي بالضرورة الكلاسيكية
من الطبيعي مساواة الموسيقى منذ عقود مضت بالأعمال الأسطورية التي كانت كلاسيكية بأي تعريف، مثل فرق الروك من الستينيات إلى الثمانينيات The Eagles وLed Zeppelin وAerosmith، ولكن لم يتم إنشاء جميع الأغاني من تلك العصور الماضية على قدم المساواة. في الواقع، كان هناك قدر كبير من الموسيقى التي كانت فظيعة حقًا، لكنها مع ذلك تمكنت من تصدر المخططات في ذلك اليوم. يتبادر إلى ذهني فيلم “Honey” للمخرج بوبي جولدسبورو من عام 1968، وفيلم “(أنت) تنجب طفلي” من عام 1974 للمخرج بول أنكا، وأغنية “Disco Duck” المثيرة للغضب من عام 1977 (المعروضة في الفيديو أعلاه، إذا كنت تجرؤ).
إن مسحًا موجزًا للرسوم البيانية في أي أسبوع في التاريخ سيكشف عن عدد كبير جدًا من الألحان التي، إن لم تكن غير قابلة للاستماع إلى الأذن الحديثة، فهي غير ملحوظة على الإطلاق. الحقيقة هي أنه كان هناك دائمًا الكثير من الخبث في المخططات، ولكن يتم تذكر الأشياء الجيدة فقط، ويظل هذا هو الحال مع مخططات بيلبورد اليوم. سيحدد الوقت الموسيقى الحديثة التي سيتم تذكرها على أنها كلاسيكية، على الأقل من حيث الجودة، ولكن سيكون هناك بالتأكيد قدر كبير منها؛ ما عليك سوى إلقاء نظرة على النهضة التي شهدتها العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لترى كيف تلهم الموسيقى الحديثة نسبيًا الفنانين الجدد.
هناك أيضًا حقيقة أن الموسيقى الشعبية موجودة كمجموعة من النقاط المرجعية؛ توجد أغاني البوب ضمن الأنواع الفرعية التي غالبًا ما تتطلب من المستمع أن يكون على دراية بمجازات هذا النمط الموسيقي. هل شعرت يومًا أنك لا تفهم الموسيقى التي يستمع إليها شباب اليوم، وأنها مجرد مجموعة من الضوضاء؟ إذا كان الأمر كذلك، فلديك شيء مشترك مع العديد من آباء الأطفال الذين استمعوا إلى إلفيس بريسلي وبودي هولي في الخمسينيات، وفي الواقع كل جيل من الآباء منذ ذلك الحين.
يتمتع الموسيقيون اليوم بموهبة استثنائية، لكن من المحتمل ألا يظهروا في المخططات
على الرغم مما قد يعتقده بعض عشاق الموسيقى، هناك موهبة موسيقية اليوم أكثر من أي وقت مضى. في الواقع، عندما تفكر في الأمر، فمن المرجح أن يكون لدينا مستوى أعلى من البراعة مقارنة بالأجيال السابقة، وذلك بفضل ثروة المعلومات المتوفرة في متناول أيدينا لمعرفة تعقيدات أي ممارسة موسيقية.
وبالمثل، فإن موسيقيي اليوم لديهم إلى حد كبير تاريخ الموسيقى الشعبية بأكمله للاستفادة منه بفضل البث المباشر. وهذا يجعل من الأسهل استلهام الإلهام من مجموعة واسعة من المصادر، مما يسمح للموسيقيين بالإضافة إلى ما سبق ومزج الأنماط الموسيقية بطرق جديدة وغير متوقعة. وفي الوقت نفسه، لا تزال الأنواع الموسيقية المتنوعة مثل البانك والسول تتباهى بجحافل من الأصوليين وأنصار الإحياء، وجميعهم قادرون على إعادة إنتاج صوت هذه الأنواع عندما وصلوا إلى الوعي العام لأول مرة.
لكن نفس التكنولوجيا التي أتاحت الوصول إلى الموسيقى أدت أيضًا إلى تجزئة الجماهير. وهذا يعني أن الموسيقيين الذين يعملون في أنواع موسيقية خارج موسيقى البوب السائدة قد يواجهون صعوبة في الوصول إلى المخططات – ولكن هذا لا يعني أن الموهبة ليست موجودة. والواقع أن العديد منهم يجدون جماهيرهم الآن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مثل عازف الطبول الإنجليزي الشهير يوسف دايس (المذكور أعلاه)، والذي يتم تحميل أفلام حفلاته الموسيقية مباشرة على موقع يوتيوب. حصدت مقاطع فيديو Dayes ملايين المشاهدات، بينما في وقت كتابة هذا التقرير، كانت ألبوماته قد أمضت ثلاثة أسابيع فقط في مخطط الألبومات السائد في المملكة المتحدة وفشلت في التخطيط على الإطلاق في الولايات المتحدة.
يمكن القول إن الموسيقى كانت أكثر أهمية في ذلك اليوم
في حين أن الموسيقى الشعبية ليست أسوأ اليوم مما كانت عليه في الماضي، ربما ينبغي لنا أن نعترف بأن الموسيقى التي تم إنشاؤها في العقود الأولى من الموسيقى الشعبية هي أكثر أهمية، لكل من الموسيقيين والمستمعين. بداية، لا يزال موسيقيو العصر الحديث يستمدون الكثير من أعمال المبدعين الأوائل في موسيقى الروك، والسول، والجاز، وما إلى ذلك، والتي وضعت القالب لما جاء بعد ذلك. على الرغم من أن عمل هؤلاء المبتكرين الأوائل قد يكون “أفضل” من الناحية الفنية، فإن أي موسيقي جاد يعمل في هذه الأنواع سيستمر في العودة إلى أعمال أساتذة سابقين، مثل جيمي هندريكس، وجيمس براون، وجون كولتران، ليرى كيف تم دفع هذه الأنواع إلى الأمام.
علاوة على ذلك، فإن دور الموسيقى في حياة الشباب منذ عقود مضت كان أكبر بكثير مما هو عليه اليوم. في حين لا يزال الشباب ينظرون إلى الموسيقى الشعبية باعتبارها طقوس مرور تساعدهم على تكوين شعور بالهوية، هناك اليوم أيضًا مجموعة كبيرة من وسائل الترفيه الأخرى للاختيار من بينها، سواء كانت ألعاب فيديو غامرة أو مجرد التمرير على هاتفك.
في الواقع، هناك الآن وفرة من وسائل الإعلام المصممة خصيصًا للشباب، وهو ما لم يكن الحال عليه في منتصف القرن العشرين، عندما كانت موسيقى الروك، على سبيل المثال، تمثل بالنسبة للعديد من المراهقين هروبًا تخريبيًا من عالم البالغين المقيد الذي رأوه من حولهم. بالنسبة لمعظم الشباب اليوم، لم تعد الموسيقى مسألة حياة أو موت كما كانت بالنسبة لجيل أجدادهم. هل سيشعر جيل مستمعي الموسيقى اليوم بنفس الحنين الشديد لموسيقى شبابهم الذي يشعر به المستمعون الأكبر سناً؟ ربما لا.