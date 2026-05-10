لم تكن جولي فانلو متأكدة من مستقبلها في WNBA قبل ظهورها لأول مرة في Liberty

جعلت جولي فانلو حضورها محسوسًا خلال أول 20 ثانية من دخولها المباراة الافتتاحية للموسم يوم الجمعة.

امتدت فانلو لتلتقط الكرة المرتدة قبل أن ترسل تمريرة إلى برينا ستيوارت، التي وضعتها في نقطتين سهلتين.

في حيازة Liberty التالية، سلمت بولين أستير الكرة إلى فانلو، الذي سجل 3. استرخى جسد فانلو.

قال فانلو بعد فوز فريق ليبرتي على ذا صن: “كانت اللقطة الأولى التي قمت بها بمثابة ارتياح كامل لأنني… لم أستطع أن أكون على طبيعتي قبل ذلك”.

كادت فانلو أن تتوقف عن سعيها للحصول على مكان في قائمة WNBA هذا الموسم بعد أن تنازلت عنها لوس أنجلوس سباركس يوم الثلاثاء. أمضت الأسبوع الماضي في ركوب لوح بيني إلى شاطئ فينيسيا، حيث كانت تتمرن وتطلق الأطواق بينما تحاول إعادة اكتشاف المتعة في اللعبة.

يتذكر فانلو: “لقد كانت أيامًا مظلمة”.

تساءلت فانلو عن الخطوة التالية، سواء كانت بحاجة إلى قضاء بعض الوقت في منزلها في بلجيكا أو ما إذا كانت بحاجة إلى إعادة ضبط عقلي وعاطفي بقدر ما تحتاج إلى استراحة جسدية. لقد بذلت كل ما في وسعها في معسكر سباركس التدريبي، لكن ذلك لم يكن كافيًا للحصول على مكان في قائمة الفريق المكونة من 12 لاعبًا.

لم يتم بيع Vanloo على الفور عند انضمامها إلى Liberty بموجب عقد مشقة عندما اتصل وكيلها يوم الخميس. ثم اتصلت بوالدتها التي ذكّرتها بمن تكون.

قال فانلو: “قالت أمي أيضًا: أنت لست منسحبًا”. “لذلك لم أفعل ذلك. وأنا ممتن للغاية لهذه المنظمة. يبدو الأمر كما لو أن قلقي قد اختفى للتو وأشعر بالحرية والتحرر التام”.

من الخارج، لم يكن أحد ليخمن أن فانلو كان لديه قواعد اللعبة الخاصة بـ Liberty لمدة 24 ساعة فقط ووصل إلى نيويورك حوالي الساعة الواحدة صباحًا يوم الجمعة.

لقد شعرت بالإرهاق ولكن الأدرينالين بدأ يتدفق لديها. ونسبت الفضل إلى زملائها الجدد في الفريق لكونهم أذكياء وسهل اللعب معهم. كان من السهل على Vanloo اتباع النظام الهجومي الجديد لكريس دي ماركو – والذي أشاد به اللاعبون لمبادئ التباعد والوضوح والبساطة.

بعد الربع الأول، نظرت فانلو إلى نتيجة منطقة الجزاء وتفاجأت برؤية سبع نقاط وثلاث متابعات وأربع تمريرات حاسمة.

قال فانلو: “قلت: يا اللعنة، هذا خط إحصائي متوازن هنا”.

وأنهى فانلو المباراة مسجلا 12 نقطة ومرر 11 تمريرة حاسمة وسبع متابعات.

لم يأت فانلو إلى نيويورك ليثبت أي شيء. لكن مسرحيتها الجمعة أكدت اعتقادها.

وقالت: “أعتقد أنني أنتمي إلى WNBA، هذا أمر مؤكد”. “لم أحضر إلى هنا حتى لإثبات نقطة ما. لقد جئت إلى هنا للعب كرة السلة، ولمساعدة منظمة… حلمت ذات يوم باللعب هنا. لم أعتقد أبدًا أنني أستطيع ذلك.”

Vanloo هو واحد من اثنين من اللاعبين الذين وقعوا مع Liberty على عقود صعبة بعد أن أصبح من الواضح أن نيويورك سيكون لديها سبعة لاعبين نشطين فقط بسبب إصابات سابرينا إيونيسكو (القدم اليسرى)، وساتو سابالي (الكيس) وريبيكا ألين (الساق اليسرى) وغياب ليوني فيبيتش وراكيل كاريرا.

من المحتمل أن يتم التنازل عن Vanloo بمجرد اقتراب Liberty من القوة الكاملة. لكنها تستغل معظم وقتها هنا.

قالت: “أنا فخورة بنفسي بشكل لا يصدق، لأنه، صدقوني، هذا عامين متتاليين، يتم التنازل عنهما، وهذا ليس بالأمر السهل. وقد حافظت على ثقتي بنفسي”.