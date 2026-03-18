لم تكن نتيجة اختبار ميغيل روخاس إيجابية للمنشطات، ويريد الاعتذار

فينيكس – لعدة دقائق يوم الاثنين، قال ميغيل روخاس إن عالمه “اضطرب”.

لعدة دقائق بعد ظهر ذلك اليوم، اعتقد لاعب البيسبول أن نتيجة اختباره إيجابية للمنشطات.

في الواقع، بالطبع. روخاس لم يفعل ذلك.

لكن في ذلك اليوم، نشر مراسل من The Athletic بشكل غير صحيح على وسائل التواصل الاجتماعي أن لاعب دودجرز قد تم إيقافه 80 مباراة بسبب مادة محظورة – قبل أن يحذف المنشور بسرعة ويشرح خطأه.

تبين أن يوهان روخاس من فيلادلفيا فيليز هو الذي تم إيقافه عن PEDs، وتلقى حظرًا لمدة 80 مباراة بسبب اختباره الإيجابي لبولدينون.

وأوضح المراسل لاحقًا: “لقد حذفت منشورًا يحدد بشكل غير صحيح من تم تعليقه اليوم”. “لقد كان يوهان روخاس من فيلادلفيا فيليز هو الذي تم إيقافه.”

بعد يومين، كان ميغيل روخاس لا يزال يعبر عن إحباطه من الموقف، حيث أخبر المراسلين في نادي Dodgers’ Camelback Ranch أنه لم يتلق بعد اعتذارًا عن التقرير غير الصحيح.

وقال: “لست محبطاً بسبب هذا التقرير”. “نحن جميعًا بشر ونرتكب الأخطاء.”

ومع ذلك، سرعان ما أضاف: “كنت أتوقع المزيد من الاعتذار. ليس فقط لي، ولكن للمنظمة. لأنه لم يكن اسمي فقط. كان من الواضح جدًا أنه قال، “ميغيل روخاس من لوس أنجلوس دودجرز”.

“هذا هو الشيء الوحيد الذي أزعجني نوعًا ما.”

وكانت تلك لهجة أكثر تصالحية من تلك التي استخدمها روخاس عندما ناقش الوضع لأول مرة في مقابلة مع كريس روز ليلة الثلاثاء، عندما وصف عدم وجود اعتذار بأنه “هراء”.

وقال حينها: “لمدة ست دقائق، هزت العالم كله، وكان هناك الكثير من الناس من حولي ومن حولنا، وكان فريق لوس أنجلوس دودجرز يشعر بالقلق بسبب ارتكاب شخص واحد لخطأ”. “أنا موافق تمامًا على ارتكاب الأخطاء. ولكن في نهاية المطاف، كنت أتوقع اعتذارًا.”

ومع ذلك، قال روخاس أيضًا إنه يريد المضي قدمًا من القصة، محاولًا عدم “جعلها مشكلة كبيرة” أو “جعلها تتعلق بنفسي”.

وقال: “أشعر أنه كلما تم حذف التغريدة ومحاولة تقديم التوضيح، أعتقد أننا جميعًا نستحق القليل من الاعتذار هناك”. “لأنه لم يكن اسمي فقط. بل كان المنظمة التي أمثلها أيضًا. وهذا مهم حقًا بالنسبة لي.”