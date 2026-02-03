لم نر قط شيئًا مثل ماثيو شيفر من سكان الجزيرة

ما مدى جودة الشاب ماثيو شيفر؟ ابدأ هنا: من الجيد جدًا أن ترى سترات سكان الجزيرة وقبعات التزلج تكثر الآن، وليس فقط في المعاقل المعتادة مثل هيكسفيل وهنتنغتون وهاوبوج. يمكنك رؤيتهم في بروكلين وكوينز ونيو جيرسي، حتى. لقد كان هناك في الواقع القميص الأزرق رقم 48 الذي تم رصده في مباراة نيكس الأخيرة.

اذهب إلى هنا: إنه جيد جدًا لدرجة أنه حتى مشجعي رينجرز الصادقين، الذين يميلون بشكل طبيعي إلى كره لاعب جيد جدًا، وصغير جدًا، ومتألق جدًا يرتدي سترة آيلاندرز – كان ذلك بعد أقل من ساعة من أخذه من قبل الجزر، تذكر أنه تحدث عن اكتساحهم – سوف يعترفون، في لحظات الضعف الخاصة، بمدى متعة مشاهدته.

(ملاحظة للشاب ماثيو شيفر: استمتع بهذا بينما يدوم. هناك احتمال أقل من الصفر أن يظلوا يشعرون بهذه الطريقة في المرة القادمة التي ترى فيها الرينجرز في الخريف المقبل.)

اذهب هنا: جيد جدًا، ما عليك سوى الاستماع إلى كلمات لاعبي الهوكي الذين مروا بها مرة أو اثنتين، وتواجدوا في المنطقة مرة أو ثلاثًا. استمع إلى بوتش جورنج، الذي لعب 1107 مباراة في دوري الهوكي الوطني وفاز بـ 27 مباراة فاصلة (82) أكثر مما لعبه شايفر في مسيرته حتى الآن (55)، وتحدث عنه ببلاغة عندما يكون في كشك تلفزيون Isles. استمع إلى Cal Clutterbuck (1,064 مباراة في NHL) وهي تفعل الشيء نفسه.