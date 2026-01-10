لم يتخذ دانتي مور قرارًا بشأن مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي بعد وسط مؤامرات الطائرات

انتهى موسم دانتي مور.

يبدو أن ما إذا كانت مسيرته الجامعية هي سؤال آخر، على الأقل في الوقت الحالي.

عانى مور وأوريجون من خسارة 56-22 أمام إنديانا في نصف نهائي مباراة كرة القدم في Peach Bowl College ليلة الجمعة في أتلانتا، وعندما سأله الصحفيون عن مستقبله مع تزايد تكهنات مسودة NFL، قال إن أفكاره كانت أكثر تركيزًا على ما حدث في Peach Bowl.

وقال: “سأستمتع بهذه اللحظة، والأهم من ذلك، أن أعانقني وأشكر زملائي في الفريق”. “لكن في نهاية اليوم، لا أعرف قراري بعد. سأتحدث مع المدرب (دان) لانينج وعائلتي والجميع. لكن في نهاية اليوم، لا أريد أن أفكر في ذلك الآن. أريد أن أفكر في زملائي في الفريق وأن أعطيهم الحب”.

قام طالب السنة الثانية للقميص الأحمر، على الرغم من أنه من الواضح أنه لم يعلن بعد عن المحترفين، بإطلاق الكثير من المسودات الوهمية، حيث وضع أحدث ESPN مور في المركز الثاني أمام جيتس المتعطشة للوسط.

في الواقع، يتفوق ميل كيبر جونيور، خبير مسودة القائد العالمي، على الفائز بجائزة Heisman Trophy – والمنتصر في مباراة الجمعة – فرناندو ميندوزا في أحدث لوحة كبيرة له والتي تركز على المواهب الخالصة بناءً على تقييماته.

بدأ مور ليلة الجمعة بالقدم الخطأ من خلال رمي ستة اختيارات في أول مسرحية هجومية من المشاجرة. لقد قاد حملة الهبوط على الحيازة التالية، لكنه تخبط مرتين في الشوط الأول حيث لم يتمكن أوريغون من مواكبة إنديانا صاحبة التصنيف الأعلى.

أنهى اليوم 24 مقابل 39 مروراً بهبوطين.

جاء مور إلى الليل كواحد من أفضل المارة في البلاد بمسافة 3280 ياردة و 28 هبوطًا لقيادة البط إلى الدور الرابع من التصفيات.

يركز الاهتمام الآن على الطائرات بعد أن أنهوا موسمًا قبيحًا من 3 إلى 14 حيث استخدموا جاستن فيلدز وتيرود تايلور وبرادي كوك تحت المركز بدرجات متفاوتة من خيبة الأمل.

إذا قرر مور العودة إلى المدرسة، فإن ذلك سيضيف طبقة أخرى من الدسائس إلى المسودة.