لم يتراجع LIU عن احتمالات Long March Madness باعتباره المصنف رقم 16

سان دييغو – ليو يعرف السرد.

تفهم أسماك القرش الاحتمالات الطويلة بشكل لا يصدق.

لقد رأوا انتشارًا هائلاً قدره 30.5 نقطة لصالح خصمهم، المصنف رقم 1 وبطل Big 12 في أريزونا.

فريق رود ستريكلاند لا يهتم.

أبطال NEC للموسم العادي وما بعد الموسم موجودون هنا في بطولة NCAA، لأول مرة منذ ثماني سنوات، لسبب ما.

قال شادراك لاسو، مهاجم فريق LIU: “عليك أن تدخل بالعقلية التي ستفوز بها”. “أعتقد أن جميع رجالنا استعدوا طوال هذه اللحظة لهذه المباراة، وأعتقد أننا جميعًا لدينا عقلية أننا سنأتي ونفوز.”

هناك اتصال بأحد المصنفين رقم 16 اللذين أطاحا بالمصنف الأول.

لعب الحارس جريج جوردون مع توبين أندرسون في إيونا – وهو نفس المدرب الذي قاد فيرلي ديكنسون إلى مفاجأة صادمة أمام بوردو في بطولة 2023.

يتذكر جوردون قائلاً: “لقد أعرب عن ثقته في فريقه قبل خروجهم وفعل ما لا يمكن تصوره”. “هذه سمة كبيرة من سمات ذلك. لقد تحدث دائمًا عن ذلك وكيف أنهم لم يتراجعوا أبدًا. لقد جاءوا بكل فخر”.

كان هناك الكثير من الفخر من LIU (24-10) يوم الخميس.

هذا هو البرنامج الذي فاز بثلاث مباريات قبل أربع سنوات، في الموسم الأول لستريكلاند كمدرب لأسماك القرش.

لقد تحسنوا كل عام، وفاز فريق LIU هذا الشتاء بمعظم مبارياته (24) منذ موسم 2011-2012.

خلال هذا السباق، أثارت LIU وقسم المعجبين بها، “The Reef”، ضجة كبيرة على الإنترنت بسبب صرخة الحشد الشهيرة “Fins Up”.

إنها لفتة يد يرفع فيها المشجعون أيديهم فوق رؤوسهم لتشكيل الزعنفة الظهرية.

لقد انتشر الأمر – يشارك مقعد LIU الآن في “Fins Up” أثناء المباريات – وحتى مشجعي نبراسكا بدأوا في القيام بذلك.

قال جوردون: “أشعر أن فيلم Fins Up الأول سيبعث الرعشات في العمود الفقري للجميع”. “أشعر أن أريزونا نفسها ستفعل ذلك. إنها حركة رائعة. الجميع يحبها.”

يدافع LIU، ويقود NEC في اللعب الجماعي في الدفاع عن 3 (30.1 بالمائة) ونسبة التسديدات المحظورة (14.6)، وهو أحد أفضل 50 فريقًا في نسبة الارتداد الهجومي.

يتصدر الثلاثة الكبار جوردون وملاخي سميث وجمال فولر الطريق، بمتوسط ​​44.9 نقطة في المباراة الواحدة.

أريزونا (32-2) هي واحدة من المرشحين لقطع الشباك في النهائي الرابع في إنديانابوليس الشهر المقبل.

تشعر LIU بأنها مستعدة لهذا المستوى من الخصم.

واجهت فرق البطولة إلينوي وجورجيا خلال الموسم العادي.

قال ستريكلاند، حارس فريق نيكس السابق من ذا برونكس: “يجب أن تكون واثقًا. أعني أنه لا توجد طريقة يمكنك من خلالها السير في أي مباراة وأنت تشعر بالهزيمة”. “كان هدفنا منذ البداية هو الفوز بالموسم العادي، والفوز بالمؤتمر، ثم الذهاب إلى الرقص، ثم إحداث بعض الضجيج. هذا هو كل ما يدور حوله الأمر.

“وهم واثقون. لكنني متأكد من أنهم يعرفون ما يواجهونه، وهذا أمر جيد.”

ومن الواضح أن الاحتمالات ليست في صالح ليو.

منذ أن توسعت بطولة NCAA لتشمل 64 فريقًا في عام 1985، تمكن اثنان فقط من المصنفين رقم 16 من هزيمة المصنف الأول في 161 محاولة.

لكن سيينا كادت أن تزعج ديوك بعد ظهر الخميس، حيث تقدمت بما يصل إلى 13 في الشوط الثاني قبل أن ينفد الغاز في خسارة 71-65.

لقد حدث ذلك من قبل، وكان أحدهم زميلًا لمدرسة NEC FDU.

كان الفرسان مستضعفين بفارق 23.5 نقطة في عام 2024، وقادهم أندرسون إلى الفوز المفاجئ.

قال جوردون: “آمل أن يكون قد ترك القليل من السحر، حتى أتمكن من استخدامه”.

ثلاثة مفاتيح لاضطراب LIU

ابدأ بسرعة

هذا هو المفتاح لأي اضطراب كبير. ضع بعض الشك في رؤوس المفضلة. كلما طالت فترة اقتراب اللعبة، زاد إيمان ليو، وأصبح من الممكن أن تصبح أريزونا أكثر إحكامًا. تحت قيادة المدرب تومي لويد، حقق فريق Wildcats أداءً ضعيفًا في البطولة. في عام 2023، خسرت أريزونا باعتبارها المصنفة رقم 2 أمام برينستون رقم 15.

اصنع 3 ثواني

لا يأخذ LIU عددًا كبيرًا من الرميات الثلاثية (15.6 محاولة لكل مباراة)، لكنه يسدد 36.1 بالمائة من مسافة بعيدة. تحتاج أسماك القرش إلى عمل 10 من خارج القوس. سيكون من الصعب للغاية التسجيل داخل المرمى أمام خط أريزونا الأمامي الضخم الذي يرتكز على الوسط الليتواني موتيجوس كريفاس الذي يبلغ طوله 7 أقدام و2 قدم.

يصلي

أريزونا هي اللقب الوطني المفضل. تعرض Wildcats لخسارتين طوال العام، ويمكن القول إن أفضل حارس في البلاد هو Jaden Bradley ويتم تصنيفه ضمن الخمسة الأوائل في الكفاءة الهجومية (الخامسة) والدفاعية (الثالثة).