لم يترك إرميا سميث أي شك في ولاية أوهايو في لحظة بطولة CFP

أتلانتا – “فقط أمسك بها”، فكر جيريميا سميث في نفسه.

عرف المتلقي الجديد في ولاية أوهايو أن الكرة كانت في طريقه. كانت نوتردام في تغطية الرجل.

وقال سميث في وقت لاحق: “رجل لرجل، أنا لا أخسر”.

ولم يخسر هنا أيضًا.

لقد حقق فوزًا كبيرًا، متجاوزًا مدافعه كريستيان جراي، كما لو كان واقفًا ويسحب القنبلة من لاعب الوسط ويل هوارد.

بعد ستة وخمسين ياردة، انتهت البطولة الوطنية، وتوجهت ولاية أوهايو للفوز 34-23 على نوتردام في ملعب مرسيدس بنز.

قبل المسرحية، كان هناك شك فجأة. وانخفض تقدم ولاية أوهايو بـ 24 نقطة إلى ثماني نقاط.

كان الثالث والحادي عشر، وبقي 2:38. توقف، وأتيحت الفرصة للأيرلنديين.

كان بإمكان فريق Buckeyes اللعب بأمان وإجبار Notre Dame على استخدام المهلة الأخيرة.

قرر المدرب رايان داي أن يخوض البطولة ويسعى للبطولة. لا تترك أي شك. مدرب للفوز، بدلا من عدم الخسارة.

“قلت لنفسي: بطولة وطنية واحدة فقط، ولا تحصل إلا على فرصة واحدة سنويًا للقيام بذلك، دعنا نضعها على المحك ونضعها هناك ونكون عدوانيين. قال داي: “وهذا ما فعلناه”. “لقد تحدثت مع اللاعبين الدفاعيين وتحدثت مع اللاعبين الهجوميين بأننا سنواصل اللعب العدواني طوال المباراة. لقد أخبرت الفريق بذلك قبل المباراة. وكان علي أن أتأكد من أنني تابعت ذلك (مع) “.

تم التعامل مع سميث الذي يبلغ طوله 6 أقدام و 3 أقدام عند خط 10 ياردات.

بعد سبع مسرحيات، سجل جايدن فيلدنج هدفًا ميدانيًا بطول 33 ياردة، ووسع الفارق إلى 11 قبل 26 ثانية من نهاية المباراة، محققًا أول بطولة للمدرسة منذ عقد من الزمن.

كان سميث جزءًا كبيرًا من العنوان.

لقد سجل سجلات الطلاب الجدد في ولاية أوهايو مع 76 حفل استقبال و 1315 ياردة واستلام 15 هبوطًا.

لقد سجل أيضًا رقمًا قياسيًا في Big Ten لمعظم ياردات الاستلام من قبل طالب جديد، وفي أربع مباريات فاصلة، سجل خمسة هبوط.

مع كل شيء على المحك، في الدقيقة الأخيرة من موسم كرة القدم الجامعية، جاء بشكل كبير.

قال سميث، الذي حصل على خمس نقاط صيد لمسافة 88 ياردة وسجل ليلة الاثنين: “إنها نعمة”. “لقد حصلنا على الكثير من النعم هذا العام.”

وكان على رأس القائمة.