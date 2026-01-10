لم يتفاجأ زوبي إيجيوفور من سانت جون برؤية روبن بري مزدهرًا

أوماها ، نبراسكا – لم يتفاجأ زوبي إيجيوفور بمدى جودة أداء فريقه الاحتياطي روبن بري في الفوز على بتلر يوم الثلاثاء.

يراها كل يوم في الممارسة.

قال إيجيوفور: “إنه منافسي الرئيسي”. “روبن لاعب عظيم، وشخص أفضل. لقد شاهدت نفس الأشياء التي جلبها إلى اللعبة في الممارسة العملية.

“إنها معركة كل يوم. هو يحرسني وأنا أحرسه. أشعر أننا نكمل بعضنا البعض ونجعل بعضنا البعض أفضل كل يوم.”

في مباراة بتلر، ذهب المدرب ريك بيتينو إلى إيجيوفور وبراي معًا للمرة الثانية فقط هذا العام بسبب مشكلة فادحة.

شهد الثنائي بعض الأحداث في نفس التشكيلة في انفجار William & Mary في 15 نوفمبر.

لقد نجح الأمر بشكل جيد ضد بتلر، حيث سجل بري 10 نقاط وكان له تأثير على الطرف الدفاعي من خلال سرقتين وصد في 18 دقيقة، وهو أعلى مستوى للموسم.

وقال إيجيوفور: “من خلال تسديده ثلاثي النقاط، كان قادرًا على تمديد الأرضية. لقد سدد رميتين ثلاثيتين كبيرتين، خاصة تلك التي أغلقت الشوط (الأول)”. وأضاف: “إنه يجلب الحجم، ويجلب الطول والقوة البدنية، وهو رجل يمكنه القيام بذلك على جانبي الكرة، تمامًا كما أستطيع أنا أيضًا”.

وفي يوم الثلاثاء، قال بيتينو إنه يمكن أن يتصور أن بري وإيجيوفور يلعبان معًا أكثر للمضي قدمًا.

ومع فوزه يوم السبت على ملعب كريتون، سيكون سانت جون قد بدأ المباراة بنتيجة 4-1 في الدوري للعام الثالث على التوالي. قبل وصول بيتينو، لم يحدث ذلك منذ موسم 2000-2001.

سانت جون هو 1-13 طوال الوقت في أوماها ضد كريتون. جاء فوز Johnnies الوحيد في 30 يناير 2019 خلال العام الأخير من حقبة تدريب كريس مولين.

كانت نقاط برايس هوبكنز البالغ عددها 17 نقطة في فوز باتلر هي أكبر نقاطه منذ فوزه على بايلور في 25 نوفمبر. وقد سجل أعلى مستوى له خلال الموسم بمقدار 26 نقطة في ذلك اليوم.