لم يتمكن سكوتي شيفلر من كسر صراعات بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في محاولته الفاشلة للحصول على البطولات الأربع الكبرى

كل ما كان بوسع سكوتي شيفلر فعله هو التحديق.

ضربت تسديدته الثانية، خارج المخبأ، في الحفرة السابعة يوم الأحد المنطقة الخضراء، وبأسلوب نادي شينيكوك هيلز الكلاسيكي للغولف، استدارت على شكل حرف U، وتدحرجت عائدة إلى الرمال. انتهى الأمر بشيفلر إلى فخ الحفرة، وكان ذلك بمثابة آخر فرصة ضائعة في جولة مليئة بها بالنسبة لشيفلر – حيث حول عيد ميلاده الثلاثين الذي كان من الممكن أن يكون حول مسيرته في البطولات الأربع الكبرى في عيد الأب إلى فرصة تركته مع ماذا لو.

دار الكثير من الضجيج قبل يوم الأحد حول شيفلر والسباق الذي يمكن أن يقوم به أثناء مطاردة ويندهام كلارك. يبدو أنه قد حل المسار على مدار تسعة أيام السبت وكان من الممكن أن يكون أقرب من الضربات الست التي تخلف عنها في بداية الجولة. لكن شيفلر استقر على هدف واحد خلال يوم الأحد وحتى في البطولة، حيث أنهى التعادل في المركز الرابع – مع جيه تي بوستون وكيث ميتشل – وأربع تسديدات خلف كلارك، الذي فاز للمرة الثانية في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة خلال أربع سنوات.

قال شيفلر: “شعرت وكأنني فعلت ما يكفي للحصول على جولة جيدة حقًا”. “لقد شعرت، يا رجل، وكأنني سددت الكثير من الضربات الجيدة التي كانت قريبة جدًا من التسجيل. ولم أتمكن من إحداث ثقب في تلك الضربات.”

استمر الحشد الذي يتبع شيفلر في سحب كل تسديداته لتضرب الممرات والخضر بينما كان يتوسل إلى كلارك لينتهي به الأمر في المخابئ. وكانت هناك هتافات حول عيد ميلاده أيضًا. أراد المشجعون العودة. لقد أرادوا التاريخ.

لكن معاناة شيفلر بدأت في الحفرة الأولى – عندما خرجت تسديدته الثانية من المنطقة الخضراء وأخطأت تسديدته لإنقاذ التعادل – واستمرت في الحفرة السابعة، عندما خسر الضربة التي التقطها بطائر من فتحتين قبل ذلك. عاد إلى 1 تحت مع طائر في اليوم العاشر، لكنه أنهى جولته بشبح وأربعة بارات متتالية.

لذا فإن سعي شيفلر للتاريخ أصبح قصة ثانوية لمحاولة سام بيرنز للعودة التاريخية. لم يكن هو من يهدد، حقًا، حيث تعثر كلارك. لم تكن هذه فرصة قريبة مثل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في عام 2022، عندما أنهى التعادل للمركز الثاني بفارق تسديدة واحدة خلف مات فيتزباتريك، لكن كان من الممكن الفوز به – خاصة عندما بدأ كلارك في الانهيار.

بدلا من ذلك، ترك شيفلر يتساءل عن جولته الأولى – وهي المنطقة التي عانى فيها مؤخرا – و 72 من يوم الخميس، حيث تم تأجيل محاولته لتحقيق هذا الإنجاز المهني لمدة عام آخر على الأقل.

قال شيفلر: “في نهاية اليوم، كنت أحاول الارتقاء في قائمة المتصدرين”. “لدي اعتقاد بأنه إذا سدد ويندهام التعادل اليوم، اعتقدت أنني أستطيع اللحاق به. إنها مجرد مسألة تنفيذ التسديدات.

“… لقد كنت قريبًا (الأحد)، ولكن ليس حيث كان من الضروري أن أكون.”