لم يتمكن نتس من منح جوردي فرنانديز مفاجأة لفريق ناجتس السابق

بالنسبة لجوردي فرنانديز، كان يوم الثلاثاء فرصة لرؤية فريق دنفر الذي قطع أسنانه معه. لكن بالنسبة لفريق نتس، كانت هذه فرصة لاختبار أنفسهم أمام الأبطال.

لقد جاءوا قصيرين بشكل مؤلم ، وفجروا تقدمًا كبيرًا مكونًا من رقمين وانخفضوا ، 144-139 ، في الوقت الإضافي أمام حشد بيع بلغ 17926 شخصًا في مركز باركليز.

يتجه فريق Nets (1-3) إلى نهاية ليلة الأربعاء المتتالية في ممفيس بعد أن أهدر 17 نقطة.

“عندما تلعب ضد شخص تعرفه وتحترمه كثيرًا، يصبح الأمر أفضل وأفضل كمنافس حقيقي لأن هناك علاقة، هناك احترام. قال فرنانديز، الذي أمضى ست سنوات كمساعد لمايك مالون في دنفر: «بالنسبة لي، إنها لعبة خاصة».

“لكن الأمر لا يتعلق بي. … اللاعبون يفوزون بالمباريات، ويلعب اللاعبون مباريات كرة السلة، وبقية فريقي، على الأرجح بالنسبة لهم، هو فريق منافس آخر يضم لاعبين جيدين جدًا ونريد أن نقدم تحديًا. نريد الفوز بالمباراة.”

حصل كام توماس (أعلى مستوى للفريق 26 نقطة) على الدلو الأول في الوقت الإضافي، لكن شباك النيتس تلقت النقاط الثماني التالية والزخم.

نيكولا يوكيتش – الذي كان لديه ثلاثية مزدوجة مهيمنة – سجلها في رميات حرة.

ثم تراجع نجم ناجتس عن إهداره، وبعد أن أوقف كريستيان براون توماس، مرر يوكيتش الكرة إلى آرون جوردون لينفذ ركلة ركنية تركت بروكلين متراجعًا، 131-127، مع بقاء 3:09 في الوقت الإضافي.

أضاع توماس قفزة وزاد جمال موراي تقدم دنفر إلى ستة. وكان الباقي معاكسًا للمناخ.

سجل دينيس شرودر 28 نقطة و13 تمريرة حاسمة – وهو أكبر عدد له كشبكة – حيث أطلق 10 من 18 بشكل عام و5 من 11 من العمق. لكنه لم يكن وحيدا.

مع سبعة هدافين بأرقام مزدوجة، كان لبروكلين هجوم متوازن.

لقد وزع 36 تمريرة حاسمة مقابل ثمانية تحولات فقط.

وسجل يوكيتش 29 نقطة ومرر 16 تمريرة حاسمة واستحوذ على 18 كرة مرتدة، وأضاف جوردون 24 نقطة.

قال فرنانديز: “نيكولا شخص لا يصدق، ودائمًا ما يجد الطريق ليكون منتجًا”. “مع لاعب مميز، عليك أن تظهر له مظهرًا مختلفًا وتلعب تلك اللعبة، وتكون جاهزًا للكثير من التغطيات. يمكنه التسجيل. يمكنه المساعدة. إنه لاعب جيد جدًا.

“إنه أحد أكبر التحديات في الدوري الاميركي للمحترفين لأنه يتحكم في اللعبة بأكملها، ويجعل زملائه في الفريق أفضل. إنه جيد في كلا الطرفين. وهذا أمر جيد حقًا لمجموعتنا لأننا لم نشهد هذا التحدي بعد.

بدا ناجتس طويل القامة، حيث لعب الفريق في كل جزء من المباراة في الليلة الثانية من المواجهة المتتالية بعد الوقت الإضافي.

وبعد تأخره 13-12 بعد أن مرر يوكيتش الكرة لموراي، واصل نتس تقدمه 32-14 في الربعين الأول والثاني.

توجت ركلة ركنية لنيك كلاكستون من تمريرة زيير ويليامز، ومنحت النيتس التقدم 44-27 بعد 1:11 من بداية الربع الثاني. لكنها لم تدم.

لا يزال بروكلين يتقدم 99-93 بعد قفزة كلاكستون متوسطة المدى مع بقاء أقل من دقيقة في الشوط الثالث قبل أن تهتز شباكه بنتيجة 13-2 التي امتدت إلى المركز الرابع.

وسجل راسل وستبروك رمية ثلاثية ليمنح ناجتس التقدم 106-101 قبل 9:55 دقيقة من نهاية المباراة.

لم يتراجع النيتس، حيث ردوا بثمانية أهداف دون رد، وأضاع وستبروك ركلة جزاء، بينما ذهبت رمية ويليامز في الاتجاه الآخر ليتقدم 109-106.

لكن دنفر تعادلها عند 112 نقطة و116 نقطة و118 نقطة. ومنح جوردون ناجتس التقدم 121-120 قبل دقيقتين و17 ثانية من النهاية.

تعرض توماس لمخالفة في توقيت غير مناسب لساعة التسديد لكنه عوض نفسه بتسديدة قوية قبل 1:23 من نهاية المباراة.

وبعد أن ارتدوا من إهدار موراي، حقق توماس تحولًا صعبًا أمام براون ليتقدم 124-121 قبل 33 ثانية من نهاية المباراة.

سجل يوكيتش هدفًا من رمية مرتدة، وقام دوريان فيني سميث برمي واحدة فقط من رميتين حرتين ليترك الباب مفتوحًا.

وركلها دنفر، مع حصول يوكيتش على موقع لتسديد خطاف بطول 5 أقدام قبل 8.8 ثانية من نهاية المباراة.

أدت الزاوية الثالثة الضائعة من Finney-Smith إلى هبوط Nets إلى الوقت الإضافي، حيث لم يتمكنوا من التعامل مع Jokic.