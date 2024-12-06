لم يتنازل ميكا زيبانيجاد عن شرط عدم التحرك في رينجرز

اتخذ الرينجرز خطوة رسمية نحو إعادة تجهيز التشكيلة يوم الجمعة، حيث تم تداول الكابتن جاكوب تروبا مع البط.

من المتوقع أن يكون نقل تروبا مجرد الخطوة الأولى في خضم دوامة الهبوط التي يعيشها النادي، ولكن هناك عدد قليل من اللاعبين الذين لا يستطيع فريق بلوشيرتس حاليًا استبدالهم.

علمت صحيفة The Post أن ميكا زيبانيجاد لم يتنازل عن شرط عدم التحرك (NMC)، مما يعني أن المركز السويدي لن يذهب إلى أي مكان في الوقت الحالي.

بالإضافة إلى ذلك، يمتلك Artemi Panarin وVincent Trocheck مراكز NMC.

آدم فوكس، الذي وقع صفقة مدتها سبع سنوات بقيمة 66.5 مليون دولار في نوفمبر 2021، لديه أيضًا NMC الذي يبدأ الموسمين المقبلين قبل أن يتحول إلى قائمة عدم التجارة في العامين الأخيرين.